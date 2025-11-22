カフェ・ベローチェ「ハッピーバッグ2026」発売決定！ 黒ねこがキュートな“美濃焼アイテム”をIN
「カフェ・ベローチェ」は、12月4日（木）から、数量限定「冬の黒ねこハッピーバッグ2026」を、全国の店舗とオンラインストアで発売する。
【写真】バッグは3色展開！ オンライン限定のシャノアールブラックもおしゃれ
■お得な人気フードメニュー引換券も
今回で4年目の登場となる「冬の黒ねこハッピーバッグ2026」は、“冬のカフェタイム”をテーマに、おうち時間も黒ねこと一緒に過ごせる豪華5点セットが詰まった福袋。
見た目にも暖かみのある「黒ねこコーデュロイバッグ」は、スモーキーブルー、キャラメルブラウン、オンライン限定のシャノアールブラックの3種類を用意。肩掛けしやすいひもの長さや、A4サイズのファイルがすっぽり入るサイズ感、深めのマチ設計など、利便性にもこだわったアイテムとなっている。
また、福袋としては珍しい“美濃焼”のアイテムとして、黒ねこが森の中を探索している様子を描いたデザインの「マグカップ」と、冬の自然を満喫する黒ねこがキュートな「小皿」をIN。加えて、つまみ部分に黒ねこを施した「シリコンマグカバー」も用意される。
さらに、組み合わせによって最大で合計1660円（税込）相当の人気フードメニューと交換可能な引換券も封入。
なお公式オンラインストアでの販売は、同日20時00分より開始予定だ。
【写真】バッグは3色展開！ オンライン限定のシャノアールブラックもおしゃれ
■お得な人気フードメニュー引換券も
今回で4年目の登場となる「冬の黒ねこハッピーバッグ2026」は、“冬のカフェタイム”をテーマに、おうち時間も黒ねこと一緒に過ごせる豪華5点セットが詰まった福袋。
見た目にも暖かみのある「黒ねこコーデュロイバッグ」は、スモーキーブルー、キャラメルブラウン、オンライン限定のシャノアールブラックの3種類を用意。肩掛けしやすいひもの長さや、A4サイズのファイルがすっぽり入るサイズ感、深めのマチ設計など、利便性にもこだわったアイテムとなっている。
さらに、組み合わせによって最大で合計1660円（税込）相当の人気フードメニューと交換可能な引換券も封入。
なお公式オンラインストアでの販売は、同日20時00分より開始予定だ。