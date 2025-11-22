ÂçÃ«æÆÊ¿¤òLA¤Î¡È¥¥ó¥°¡É¤¬ÂçÀä»¿¡ÖÎ¾ÊýÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡×¡¡Í§¿Í¤ÈÂç¶½Ê³¡Ä»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¶Ã¤
¡¡Æ±¤¸¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç³èÌö¤¹¤ëÂ¾¶¥µ»¤ÎÄ¶ÂçÊª¤â¡¢¤½¤Î°Û¼¡¸µ¤Î³èÌö¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î2Ç¯Ï¢Â³¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤ê¡¢3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤ÎMVP¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëNBA¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥ì¥Ö¥í¥ó¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥¹Áª¼ê¤¬¡¢ÊÆ¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¤ÇÏÃÂê¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤ÇÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ3ËÜÎÝÂÇ¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ10Ã¥»°¿¶¤È¤¤¤¦Îò»ËÅª¤ÊÂç³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï¡¢º£µ¨ºÇ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤½Ö´Ö¤ò»¾¤¨¤ë¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥À¥ê¡¼¡¦¥â¡¼¥á¥ó¥È¾Þ¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î°Î¶È¤Ï¡¢MLB¤È¤È¤â¤ËËÌÊÆ4Âç¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î1¤Ä¤Ë¿ô¤¨¤é¤ì¤ëNBA´Ø·¸¼Ô¤Ë¤â¶Ã¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¥¸¥§¡¼¥à¥¹¤Ï»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëÊÆ¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡ÖMind the Game¡×¤Ç¡¢ÂçÃ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£Í§¿Í¤È¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç¡ÖÀèÆü¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤ó¤À¡×¤ÈÏÃÂê¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡Í§¿Í¤«¤é¥¸¥§¡¼¥à¥º¤Ë¤Ï¡Ö¤â¤·Ã¯¤«¤¬¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤Ç10Ã¥»°¿¶¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¤é¡¢·¯¤¿¤Á¤Ï¡Ø¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦³èÌö¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¥ï¥ª¡Ù¤È¡¢¸À¤¦¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÍ§¿Í¤«¤é¡Ö¡Ê10Ã¥»°¿¶¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿Áª¼ê¤È¤Ï¡Ë°ã¤¦Áª¼ê¤¬Æ±¤¸»î¹ç¤Ç3ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤é¤É¤¦»×¤¦¡©¡¡¥Î¡¼¡£Æ±¤¸Áª¼ê¤¬1»î¹ç¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÎ¾ÊýÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤ó¤À¤è¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡10Ã¥»°¿¶¤È3ËÜÎÝÂÇ¤â¤½¤ì¤¾¤ìÁÇÀ²¤é¤·¤¤³èÌö¤À¤¬¡¢Í§¿Í¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÆ±¤¸Áª¼ê¤¬Ã£À®¤·¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿¥¸¥§¡¼¥à¥¹¤Ï¡ÖÈà¤ÏÎ¾ÊýÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤ó¤À¤è¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£NBA¤Ç¡È¥¥ó¥°¡É¤È¤·¤Æ·¯Î×¤¹¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¤â¡¢ÂçÃ«¤¬»Ä¤·¤¿°Î¶È¤Ë¤Ï¤¿¤À¤¿¤À¶Ã¤¯¤·¤«¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë