宮城県富谷市は２１日、仙台市への新たな公共交通手段「都市型ロープウェー」の導入について、設置可能とする調査結果を公表した。

２ルートを選定し、概算事業費をそれぞれ約１００億円と約１４７億円と試算。運行事業も黒字化できるとした。地下鉄延伸などの代替案も含めながら、市はより詳細な検討に入る。

「ロープウェーに大きな期待を寄せている。実現に向けて取り組んでいきたい」。富谷市の若生裕俊市長は同日開いた記者会見で力強く語った。

市は仙台市のベッドタウンで、通勤通学する市民の多くが路線バスなどで仙台市地下鉄泉中央駅（同市泉区）まで行き、地下鉄に乗り継ぐ。仙台に向かう道路も朝夕に渋滞が発生し、市ではこの解消のため新交通の検討に乗り出した。

調査は今年５〜１０月に実施。富谷市明石台と仙台市泉中央に発着点を置き、２点をほぼ直線で結ぶルート〈１〉（約３・４５キロ）と、泉区内の住宅団地を経由するルート〈２〉（約４・０５キロ）を選定した。

試算の結果、総事業費は〈１〉が１００億円、〈２〉は１４７億円。１日の想定利用者数は１万７６０人で、運賃は２点を結ぶ現行のバス運賃と同じ２８０円と設定した結果、単年度の事業収支は黒字となるという。

片道はそれぞれ８分と１０分で、車両数は５０台前後。中間駅も１〜２か所設置するとした。ルート上に高圧送電線や高架道路があるが、支柱を高くすることなどで設置が可能だと判断した。

導入を検討するロープウェーは、福島県南相馬市の新興企業「Ｚｉｐ Ｉｎｆｒａｓｔｒｕｃｔｕｒｅ」が開発を進めている。今回の想定では、自動運転で時速２５キロで運行。車両１台の定員は１２人で１時間あたりの輸送人員はピーク時約１８７０人（片道）だという。公道上を通ることで、用地の買収が少なく済み、費用を抑えられるという。今回の調査は同社が実施した。

市は、同社のロープウェーが国土交通省の認可を得てから詳細調査に入る見込み。地下鉄の延伸やバス高速輸送システム（ＢＲＴ）の導入も代替案に残す。市によると、２０２２年度に調査した地下鉄の概算事業費は３５４億〜４５１億円、２３年度調査のＢＲＴは８５億〜２０８億円だった。

ルートの大部分が仙台市内を通っており、若生市長は「仙台市民にとっても有効だと示すことが大事だ」と語った。一方、仙台市の井藤由親・交通政策課長は「富谷市の検討状況を見守り、結論を待ちたい」と述べた。