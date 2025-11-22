ダマテンで2着を取り切る未来も十分に考えられた。しかし、選んだのは勝負の一手だった。「大和証券Mリーグ2025-26」11月21日の第1試合はセガサミーフェニックス・浅井堂岐（協会）が南4局に倍満ツモを決め、劇的な逆転トップを飾った。裏ドラは本来1枚乗れば十分なところ、まさかの3枚乗りという豪運。視聴者を驚かせる結末となった。

【映像】堂岐「衝撃の裏3」対局者の唖然な表情

当試合は東家からTEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）、U-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）、浅井、赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）の並びで開始。東1局、浅井は満貫ツモで好発進。東4局には園田が瑞原から親満貫、さらに続く1本場は瀬戸熊が園田から満貫をアガるなど、高打点の応酬が続いた。

南1局、浅井は瑞原から満貫をアガりトップ目へ。しかしその後は南2局1本場に瑞原が親跳満ツモ、同2本場では園田が跳満ツモと、大きく点棒が動く展開。南3局では瀬戸熊の跳満ツモを親被りし、浅井は3着目に後退。4着目の瑞原とは1万1100点差、トップの瀬戸熊とは1万5300点差という厳しい状況でオーラスを迎えた。

南4局、浅井に絶好の早い手が入った。南を暗刻にしてテンパイ、待ちは4・7索。赤が2枚あるため、ツモって裏ドラが乗れば跳満だが、それでも瀬戸熊には届かない。2着浮上を目的として、ダマテンにする選択も有力だった。しかし浅井はここでリーチを決断。瑞原がリーチ棒を出したことで、跳満でもトップになれる可能性が生まれた。そして終盤、4索を力強くツモると、めくられた裏ドラは暗刻の南にモロ乗り。リーチ・ツモ・南・赤2・裏ドラ3の1万6000点が完成し、トップで終了した。

試合後、浅井は「リーチしておくものですね。ヤミテンか迷いましたけどね、（2着目の園田と）5000点差。リーチ棒が出ないと跳満ツモでも（トップ目の瀬戸熊に）届かない。巡目が早かったのと、リーチをされてもしょうがないか、という感じでいきました」とオーラスについてコメント。「醍醐さんと元太は『ヤミだろ』と言ってきそう」とチームメイトの声を予想して苦笑いも。「年内にはプラマイゼロを目指して、チャンスを狙っていきたい」と抱負を語った浅井に、視聴者から「俺たちのタカキ！」「タカキおめでとう！！」と称賛の声が寄せられていた。

【第1試合結果】

1着 セガサミーフェニックス・浅井堂岐（協会）3万9700点／＋59.7

2着 TEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）3万4000点／＋14.0

3着 赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）1万9700点／▲20.3

4着 U-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）6600点／▲53.4

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）