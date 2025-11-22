１１月２２日放送【シューイチ★セブン】渋〜い深大寺に若者行列！？新しい魅力・発見旅！
週末が明るく・楽しくなる情報をお届けする「シューイチ★セブン」
今回は、なぜ今「深大寺」は若者に人気なのか？
その魅力を徹底調査します！
《出演》
ひまひま（シューイチ★セブンリポーター）
蛯原哲（日本テレビアナウンサー）
☆深大寺
所在地：東京都調布市深大寺元町5丁目15-1
参拝時間：夏時間 開門 5:00／閉門 18:00
冬時間 開門 6:00／閉門 17:00
《ご紹介したお店》
★自然溢れる席で楽しめる手打ちそばが大人気「八起」
所在地：調布市深大寺元町5-13-6
営業時間：平日 10時〜15時
土日祝日 10時〜16時
定休日：毎週火曜日・水曜日定休
※火曜日 水曜日が祝日の場合は翌平日がお休み
◆みたらし団子 140円
◆草まんじゅう 220円
◆天ざるそば 1600円
★そばパンが食べられるのはここだけ！甘味処「あめや」
所在地：調布市深大寺元町5-15-10
営業時間：平日 10:00〜15:00
土日祝 10:00〜16:00頃
定休日：月曜（その他、荒天、仕込み等で休業することがあります）
※月曜が祝日の場合は翌日休み
【ご紹介した商品】
◆そばパンソフト バニラ 600円
（あずきトッピング無料）
★オリジナルの陶器が作れる！「むさし野深大寺釜」
所在地：東京都調布市深大寺元町5-13-6
営業時間：
平日 11:00〜17:00（作品引取は10:00?可能）
土日祝日 10:00〜17:00
＊陶芸体験受付は16:00頃まで
定休日：火・水・木曜日(祝日、繁忙期は営業)
★まさに自然界隈！さまざまな植物が楽しめる「神代植物公園」
所在地：調布市深大寺元町5-31-10（神代植物公園サービスセンター）
調布市深大寺元町二・五丁目、深大寺北町一・二丁目、
深大寺南町四・五丁目
営業時間：午前9時30分〜午後5時
※本園の入園は午後4時まで
※大温室・水生植物園の閉門時間は午後4時30分
休園日：毎週月曜日
（月曜日が国民の祝日や振替休日、都民の日の場合はその翌日が休園日）
年末年始（12月29〜翌年1月1日）
入園料：一般・大人 500円（団体：400円）
65歳以上 250円（団体：200円）
中学生 200円（団体：160円）
※都内在住・在学の中学生は無料
※小学生以下無料
★新潟出身オーナーがこだわり抜いたお米を楽しめる
「おむすびCafé&dining -micro-café-」
所在地：東京都調布市深大寺東町2-10-5
営業時間：11：00〜20：00
定休日：不定休
【ご紹介した商品】
◆女性人気No.1
アボカド海老マヨ 360円