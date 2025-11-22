本日11月22日（土）よる7時56分〜 日本テレビ系で放送「1億人の大質問!? 笑ってコラえて！」の見どころを紹介！

☆待望の新コーナー始動！「日本全国 道の駅伝」第2弾

ACEes 浮所飛貴が、土地のアツいモノやアツい人が集まっている“道の駅”にスポットを当て、所ジョージ考案の「道の駅スゴロク」を駅伝で繋ぎ、全国1,230駅（令和7年6月13日発表時点）を全踏破するという壮大な企画にチャレンジ中。道の駅の直近1か月の売上1位の商品を探し当てると、次に進められるというルール。1位の商品を1回目で当てた場合は、サイコロを3つ投げることができ、出た数だけスゴロクを進め、次に行く道の駅を決定する。不正解ごとにサイコロの数が減っていき、3回目の解答チャレンジで失敗するとその日の挑戦は終了となる。

2回目となる今回訪れたのは、栃木県高根沢町にある道の駅「たかねざわ 元気あっぷむら」。ところが、到着したのは閉店1時間前。しかも土産物店は休業中で、開いているのはレストラン、ジェラート店、植物専門店だけ。この厳しい状況に浮所は「めっちゃ難しいですね、意味わかんないですよ…」と弱音を吐く。

しかし、70歳にしてバンドを始めた超ロックな駅長に励まされてやる気が復活。店員さんたちや来店客に聞き込みをしてヒントを探る。植物専門店では160万円というまさかの超高額植物や、以前スタジオゲストに来た間宮祥太朗も注目しているという1個数万円の植物に浮所が困惑。ジェラート店では定番のミルクをはじめ、ピスタチオなど魅力的な味の数々に悩みまくり。レストランでは、不動の一番人気だという沖縄そばを試食し「めっちゃおいしい！」と感激。刻々と時間が迫る中、浮所が選んだ商品は……？浮所はどこまでコマを進めることができるのか？

ロケに行った浮所に、スタジオゲストのACEes 深田竜生は「頑張って！」とエールを送る！

☆ずん 飯尾和樹が行く！「日本列島ダーツの旅スペシャル」

ずん 飯尾和樹が向かったのは青森県上北郡六ヶ所村。漁港では漁船で作業をする漁師の男性と、その作業を手伝うご家族の姿が。ご夫婦の馴れ初めを聞いてみると、「そんな映画みたいな話あるんですか!?」と飯尾はビックリ。ご夫婦が語るお互いのいいところや、娘さんが語る父親のいいところに、飯尾は「素晴らしいよね」と感激しきり。

海の向かいに住む女性は、漁業組合の人たちだけが獲ることができる海岸の立派な昆布を「あげるよ」と大盤振る舞い。その予想外の量に飯尾は「プロポーズのときの花束！」とビックリしてしまう。さらに、ゴボウ畑でも“ゴボウの花束”のプレゼントが。意外なゴボウの収穫方法にも「感動した」と釘付けになってしまう。

【MC】

所ジョージ／佐藤栞里

【ゲスト】

風間俊介、川粼桜（乃木坂46）、深田竜生（ACEes）、横澤夏子 ※順不同

【ロケゲスト】

浮所飛貴（ACEes）、タイムマシーン3号、飯尾和樹（ずん） ※順不同