「女性」政治活動家がトイレのない不衛生な「男性房」に拘禁…囚人の精神を崩壊させるイラン政府の「違法拘禁」の実態

悪臭と恐怖に満ちたイランのエヴィーン刑務所。イランの首都テヘラン北部に位置し、主に政治犯・思想犯が収容される。そこで繰り返されるのは、看守による鞭打ち、性的虐待、そして囚人の昼夜の感覚を奪う「白い拷問」。囚人の中には、思想犯・政治犯として不実の罪で逮捕された女性たちも多い。

13回の逮捕と5回の有罪判決にも屈せずに「自由」を目指し闘い続け、獄中でノーベル平和賞を受賞したナルゲス・モハンマディによって明かされる、その非人道的な所業の実態とは…。

全世界で出版されている禁断のノンフィクション『白い拷問』（翻訳：星 薫子）より、一部抜粋・再編集してお届けする。

語り手：レハネ・タバタバイ

レハネ・タバタバイはジャーナリスト、政治活動家、イラン参加戦線（改革派の政党）の支持者である。

2016年1月12日より1年間、エヴィーン刑務所の女性房に収監されていた。1年の禁固刑に加え、政治政党や組織への参加と、オンラインを含むメディアでの活動を2年間禁じられた。

彼女への訴訟はIRGCによって起こされ、容疑は2014年の選挙時に国民青年本部の一員であったことと、シャフレコルド（イラン西部の町）で開かれた改革派の若者集会に参加したというもの、そしてサイード・ジャリリとモハマド・バゲル・ガリバフ（2005年から2017年までのテヘラン市長）をフェイスブックで侮辱したというものだった。

レハネはそれまで3回逮捕され、エヴィーン刑務所の女性房に入れらた経験がある。初回は2010年、2回目は2013年の冬で、当時はイランのジャーナリストの多くが拘束され、ついには裁判所が「上訴禁止令」を出すに至った。3度目の逮捕は2014年6月20日で、反体制的なプロパガンダをした罪で6ヵ月間拘禁された。この容疑は2010年にIRGCに逮捕されたときのものと関係があった。

不衛生な男性房に入れられる

2013年の2月、新聞社の取材のために外出している時、同僚から電話があった。「帰社するな、当局が君と他の同僚を逮捕しようとしている」という。そこで夜の10時くらいまで外にいたが、結局、家に帰ることにした。もし彼らが本気で逮捕する気なら、とっくにそうしているだろうと思ったからだ。

帰宅し、その日に14〜15人のジャーナリストが逮捕されたことを知った。

数日後、バーマン（イラン暦の11番目の月、グレゴリオ暦の2月にあたる）の12日目のことだ。朝の10時頃、父が部屋に入ってきて、表に車が2台停まっていると言った。

私は窓を開けて声をかけ、家に招き入れようとした。「麻薬取締警官だ」と彼らは名乗り、私の隣人の逮捕に来たのだと言う。我が家の真ん前に駐車しておいて、なんて白々しい！「小芝居はやめて」と言ってやった。彼らは家宅捜索し、私を逮捕した。

209棟に連れて行かれ、独房に入れられた。ひと目見るなり、部屋のあまりの不衛生さにげんなりした。小さな洗面台があるだけで、トイレはない。男性房だということが、まわりの声から分かった。尋問に連れて行かれたのはおそらく翌日だったと思う。その3日後に罪状を言い渡された。

2日後、別の独房に連れて行かれた。自分の状況で逮捕はあり得ないと思っていた。逮捕の数日前にIRGCの支部に行き、5時間ほど尋問を受けていたから、このうえ私を拘禁しておく意味はないはずだと思っていた。しかしその時も諜報治安省は、私を含めた数名を逮捕するつもりだと声明を発表していたのだ。

ひたすら独房で待つ生活

尋問されたのは一般通路にある尋問室で、独房と同じ階にあった。独房からの行き来には目隠しとチャドルが必須、尋問室では壁に向かって座らされた。

尋問官は「明日も尋問するぞ」と言っておいて、5〜6日間しないこともあり、そうなると独房でたったひとり待っていなくてはならず、最悪の気分になった。

このやり方はIRGCとはまるで違う。彼らは尋問すると言えばその時間ぴったりに始める。それに2A棟では尋問されている時間が長かったので、独房に長時間放置されることはなかった。

今回、初めてこんな状況になったので、クルアーンと『マファティ・アル・ジナン』を読んだ。とても面白くて、ためになった。尋問官は「独房で時間をつぶしたいのなら、祈れ」と言った。囚人が閉ざされたドアの向こうでどんな苦しみを味わっているか、彼らは知っているのだそうだ。

209棟ではたまに尋問され、それ以外の時間はひたすら待っていた。ひと月で3回ほど、1回につき4〜5時間、尋問された。

翻訳：星 薫子

