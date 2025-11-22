「体重オーバー」は見た目にも現れる…肥満を加速させる「老け顔リスク」やってはいけない生活習慣とは【健康寿命】

上皇陛下の心臓バイパス手術の執刀医として知られる天野篤医師。70歳となった現在も順天堂大学医学部特任教授として、難手術に臨む日々を送る。

自身が執刀した心臓血管外科手術数は1万例以上。おそらくは日本屈指の手術数だが、外科医としての実績の一方、予防医学を熱く説く医療者としても定評がある。現在、もっとも力を注いでいるのは、「日常生活に制限のない健康な期間をいかに延ばすか」ということ。新著『血管と心臓 こう守れば健康寿命はもっと延ばせる』でも力説する「体重」と「健康寿命」の密接な関係について話を聞いた。

欲望のままの食生活をやめ、一汁三菜の食生活に

肥満は、先にふれた「見た目」にも大きく影響します。

好きなものを好きなときに好きなだけ食べるといったように、自己の欲求を優先させてコンディションを犠牲にする生活を送っていると、70代くらいまではなんとか大きなトラブルはなく過ごせても、80歳近くなると若々しくシャキシャキとした振る舞いをするのは難しくなるといえます。

言葉は悪いのですが、年をとるにしたがってヨボヨボし始め、いかにも「老人」といった見た目や行動になってくるのです。そうなると、心臓など体のあちこちに大きな問題が起こりやすくなります。

今は「人生100年時代」といわれます。80歳になっても人生はあと20年続くわけですから、健康寿命を延ばし、生活に制限がある状態で過ごす期間をできるだけ短くすることが大切です。そのために、まず意識したいのが肥満や生活習慣病を防ぐ食事です。

好きなものを好きなだけ食べるのではなく、栄養バランスのいい食事をとるようにする。それには、昔から健康的な食事の基本とされている「一汁三菜」を心がけましょう。ご飯、汁物、3種類のおかずによって構成された献立のことで、理想的な栄養バランスだといわれています。

●「主食」（ご飯、パン、麺類）

●「主菜」（肉、魚、卵、大豆製品）

●「副菜」（野菜、キノコ、海藻類）

これらを偏りなくとることが、肥満を防いで健康寿命を延ばすことにつながります。

運動を日々の習慣にし、五感をしっかり維持していく

加えて、ウォーキングやラジオ体操などの有酸素運動を日々の習慣にすることも肥満や生活習慣病を予防します。厚生労働省によると、「週2回以上、1回30分以上、1年以上継続して実施している者」を運動習慣のある者としているので、少しずつでも続けることが大切です。

このように、食事と運動についてある程度管理した生活を75歳くらいまで過ごすことにプラスして、予定や行動スケジュールの管理を手帳などを活用して自分自身で把握するような生活を送っていると、それ以降の生活の質は間違いなく向上します。そうなれば、「見た目の年齢が若返るような生き方」ができるようになります。

高齢になると、なおさらストレスが体にも悪影響を与えるので、適度に好きなものを食べ、やりたいことをやる生活にシフトするといいでしょう。これができている人は、いくつになっても自分が年をとったということを意識していなかったり、認めていません。それが、見た目の若さと元気の源になっているといえます。

「食事をおいしく食べられる」

「不自由なく手足が動かせる」

「しっかり目が見えるし、耳も聞こえる」

つまり、視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚といった「五感」をしっかり維持できれば、見た目も若くなり、健康寿命を謳歌できます。そのためには、常にオープンな気持ちで、前向きな興味を持って生活することが大切です。

そして、そうした生き方を目指すには、若い頃から肥満や生活習慣病を防ぐことを心がけ、食事と運動と行動予定を自己管理していく意識が必要なのです。これが人生100年時代を楽しむために、目指すべき生き方だと思うのです。

天野篤（あまの・あつし）

心臓血管外科医。順天堂大学医学部特任教授。1955 年、埼玉県蓮田市に生まれる。1983 年、日本大学医学部卒業後、医師国家試験合格。2012 年2 月、東京大学医学部附属病院で行われた上皇陛下（当時の天皇陛下）の心臓手術（冠動脈バイパス手術）を執刀。心臓を動かした状態で行う「オフポンプ術」の第一人者で、これまでに執刀した心臓血管外科手術数は1万例を超える。

