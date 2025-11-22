まさに、求めてたやつーーッ！【ニトリのN+】完売前にチェックしたい「本命アウター」

本格的にアウター探しに繰り出したものの、なかなかピンとくる一着が見つからない……。そんな大人女性がビビッと心が浮き立つような本命アウターは、【ニトリ】生まれのアパレルブランド【N+（エヌプラス）】で見つかるかも！ 中綿入りのひと癖デザインに、存在感バツグンのフェイクファー素材など、ディテールが光るアウターをピックアップ。ぜひ完売前にチェックしてみて。

ドローストリングで表情を引き出すひと癖コート

【N+】「吸湿発熱あったか中綿スナップボタンコート」\6,990（税込）

ウエストのドローストリングが大人可愛いひと癖として目を引く、ミドル丈の中綿入りコート。絞ることでメリハリを演出でき、フレアラインのような立体的なシルエットを楽しめます。フロント部分は手軽に羽織れるスナップボタンを採用。少し高さを出したスタンドネックによって、首まわりまで冷えからカバーしやすいのも嬉しいポイントです。

カーディガン感覚で品よく羽織れる中綿入りブルゾン

【N+】「吸湿発熱あったか中綿スナップボタンブルゾン」\5,990（税込）

「断熱素材エアロゲルと吸湿発熱綿入り」（公式ECサイトより）という、2層構造を採用した中綿入りブルゾン。見た目の膨らみを抑えたすっきりとしたシルエットのおかげで、まるで軽やかなカーディガンのように羽織りやすい一着です。ノーカラーのネックラインは、高さのあるタートルネックのセーターや華やかな襟付きのブラウスとも品よくスタイリングしやすいはず。

華やかさを足してくれる主役級リバーシブルコート

【N+】「リバーシブルフェイクファーキルティングコート」\7,990（税込）

ふんわりとしたフェイクファー素材でシーズンムードを存分に楽しめるショート丈コート。表面にはひょうたんキルト風のステッチがあしらわれており、サッと羽織ってコーデの主役として存在感を発揮してくれそうです。さらに裏地とリバーシブルで着用可能。気楽な日常着から気合いが入るドレッシーなスタイリングまで、柔軟に着方をスイッチしてみて。

大人の品格をまとえる異素材切り替えコート

【N+】「フェイクムートンスタンドカラーコート」\9,990（税込）

なめらかなフェイクムートン素材をドッキングさせた異素材切り替えデザインが、大人コーデを上品に格上げしてくれそうな一着。裏地にもフェイクムートンが使用されており、襟を開いたり袖口をまくったりすることでちょっとした印象変化を図れます。この冬はクラシカルでエレガントな装いをテーマにしたい大人女性は要チェック！

※N+は、ニトリから生まれたファッションブランドです。ニトリ赤羽店内および、ショッピングセンター内のN+店舗、N+公式通販ニトリネットで販売しています。

※すべての商品情報・画像はN+出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ