「〇〇は民度が低い」というけれど…そもそも「民度」って何だろう？「民度が高い都道府県」はどこだろう？

騒音の苦情が少ない県、投票率の低い県、ボランティア参加率の高い県……データで明らかになる民度の都道府県ランキング！

「民度」には3つの意味が含まれている

「ポイ捨てが多いとか、治安が悪いとか、説明されても迷惑ですよ……今、地元のお祭りの準備で忙しいんです。そういう取材なら、他の人をあたってもらえますか？」

大阪市役所の関係者（40代女性）が、本誌記者に面倒くさそうに語る。

「令和7年警察白書」の犯罪認知件数をもとに、人口1人当たりの犯罪遭遇率を算出すると、47都道府県中ワースト1位が大阪府だった。

また、ポイ捨てが多い都道府県でも1位が大阪府だった理由について聞いてみたところ、冒頭のようにつれない対応だった―。

犯罪が多かったり、街にゴミが散乱していたりするとき、日本ではしばしば『〇〇は民度が低い』という常套句が使われる。

そもそも、「民度」という言葉にはどんな意味が込められているのか。『民度――分極化時代の日本の民主主義』を刊行したばかりの、関西学院大学教授・善教将大氏が解説する。

「『民度』には、3つの意味が含まれていると考えられます。1つ目は、civilizationと関連づけて英訳されるところから、文化的水準の状態や程度を表す。2つ目は、マナーや慣習など集団規範に対する逸脱の程度を表すために使われます。3つ目は、政治的な文脈での使用法です。政治への積極性や選択の正しさを評価する際に用いられます」

善教氏が'22〜'23年、民度という言葉を見聞きしたことのある人に対して行った調査や実験の結果、日本人は「ゴミのポイ捨て率」や「投票率」などを民度の基準にしていることが判明した。

「ポイ捨てをする人はマナーが悪い」「投票に行かない人は政治への関心や積極性に乏しい」、だから民度が低い、というわけだ。

では、そんな民度の基準を都道府県別に調べてみると、一体どのような結果になるのか。「マナー」や「投票率」をはじめとする様々な指標を基にランキング化してみよう。

近隣の騒音に苦情を言わない青森県民

まずは「マナー」の良し悪しから見ていく。環境省の調査によると、騒音への苦情が少ない都道府県の1位は青森県、2位は秋田県、4位は岩手県だった（ページ下の図表参照）。

トップ5の多数を東北地方が占める背景を、『ケンミンまるごと大調査』の著書がある、ディグラム・ラボ代表の木原誠太郎氏が解説する。

「私たちは統計データに基づいて県民の性格診断をしていますが、東北人は勉強も仕事もきっちりこなしたい傾向が強いことがわかっています。マナーやルールを重視して、物事をしっかり進めたい人が多いんです」

『県民性の不思議』の著書がある、国士舘大学客員教授の八幡和郎氏によれば、「青森県人は「じょっぱり」（辛抱強く意地っ張り）といいますし、秋田も忍耐強い県民性です。周りに迷惑をかけないように配慮しながら生活している」という。

ポイ捨てについてはどうだろうか。ゴミ拾いをライフワークとし、過去10年で47都道府県の400ヵ所で約140万個ものゴミ拾いをしてきたという「ゴミ拾い仙人」、プリマベーラ取締役会長の吉川充秀氏が明かす。

「富山や石川など、日本海側の県はゴミが少ないうえに、捨てるとしても、電柱の裏や植え込みの中に、そっと捨ててあることが多い。

しかし、ダントツでゴミが少ないのは奈良県です。奈良駅から400m歩いても、一つもゴミを見つけられませんでした。疑問に思って住民に聞いてみたところ、『天理教（本部・奈良県天理市）の信者の皆さんが、〈ほこりを払うように〉という教祖の教えに従ってゴミ拾いをしているから』というので、さらに驚きました」

いくらゴミ拾いしても焼け石に水

他方、ポイ捨ての多い都道府県1位は隣の大阪府だ。

「いくらゴミ拾いをしてもキリがないのが、大阪です。通常はゴミ拾いをして1時間経つと1kmは進むのですが、200mしか進まない地域もある。路上だけでなく、自転車のカゴまでゴミばかりのことも」（吉川氏）

ポイ捨てをする人が多い理由について、『新・出身県でわかる人の性格』の著者で、ノンフィクション作家の岩中祥史氏はこう推測する。

「規則でがんじがらめになりがちな東京とは対照的に、大阪は自由な雰囲気です。多くの人が『好きにしたらええがな』と思っているから、自分に正直でいられる。

ただ、そのおかげで、マナーに関する統計データでは大阪がワースト1位になることも多い」

後編記事『自転車の盗難が多いのは大阪、飲酒運転が多い県は沖縄・山梨、投票率が高い県は山形……その知られざるワケとは？』へ続く。

「週刊現代」2025年11月24日号より

