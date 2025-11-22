登録者数2000万人以上のユーチューバー兼プロボクサーでWBA世界クルーザー級14位のジェイク・ポール（28＝米国）と、元統一世界ヘビー級王者アンソニー・ジョシュア（36＝英国）が12月19日（日本時間20日）に米フロリダ州マイアミで対戦する興行のアンダーカードが21日（同22日）、主催者から発表された。当初同興行が予定されていた11月14日（同15日）のアンダーカードからは、WBA世界スーパーライト級タイトルマッチの王者ゲーリー・アントゥアン・ラッセル（29＝米国）―同級1位・平岡アンディ（29＝大橋）が外れ、後日開催の見通しとなった。

ポールは当初、11月14日に世界3階級制覇のWBA世界ライト級王者ジャーボンテ・“タンク”・デービス（31＝米国）と対戦予定だったが、デービスが元交際相手へのDVなどで訴訟を起こされたため中止に。平岡の世界初挑戦も開催不透明となっていた。

小学生の頃に「さんまのSUPERからくりTV」出演経験がある平岡は、13年12月のプロデビューから24戦全勝19KO。21年10月に佐々木尽（24＝八王子中屋）に11回TKO勝ちしてスーパーライト級の日本＆WBOアジア・パシフィック2冠王者に輝き、24年9月にはWBA世界スーパライト級挑戦者決定戦に9回TKO勝ちしていた。

当初からポール―ジョシュアのアンダーカードだった女子世界スーパーフェザー級3団体統一王者アリシア・バウムガードナー（31＝米国）の防衛戦は、引き続きセミファイナルとして開催。総合格闘技UFCの元ミドル級王者アンデウソン・シウバ（50＝ブラジル）のプロ6戦目は相手負傷により、元UFCウエルター級王者タイロン・ウッドリー（43＝米国）との対戦に変更された。