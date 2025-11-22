ËÌÀî·Ê»Ò¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼»þ¤Ï¡ÖÌî¿´¤Î²ô¡×¡¡Áê¼¡¤°ÆñÌò¤Ë¡ÖÏÓ¤ò²ó¤·¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡¡±Ç²è¡Ö¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡×
¡¡¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û½÷Í¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¡Ê39¡Ë¤¬¼ç±é±Ç²è¡Ö¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡×¡Ê11·î28Æü¸ø³«¡¢´ÆÆÄÆâÅÄ±Ñ¼£¡Ë¤Ç¿·¶ÃÏ¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£À¸³è¤Ëº¤µç¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¥É¥é¥Ã¥°¤ÎÌ©Çä¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦Êì¿ÆÌò¡£2¿Í¤Î»Ò¶¡¤Î¤¿¤á¤ËÌ¿·ü¤±¤Ç°Ç¼Ò²ñ¤òÀ¸¤¤ë½÷À¤òº²¤òºï¤ë¤è¤¦¤ËÇ®±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»äÀ¸³è¤Ç¤â2»ù¤ÎÊì¤Ç¤¢¤ëËÌÀî¤ÏÌòÊÁ¤Ë¼«¿È¤ò½Å¤Í¡¢ºîÉÊ¤Ø¤Î»×¤¤¤ä½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Î·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÊË¾·î¡¡À¶¹á¡Ë
¡¡¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤ëËÌÀî¤Ï¤Û¤Ü¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤ÇÈ±¤ÎÌÓ¤Ï¥Ü¥µ¥Ü¥µ¡£´ØÀ¾ÊÛ¤Ç¤Þ¤¯¤·Î©¤Æ¡¢¼ò¤Ç¤·¤ã¤¬¤ì¤¿À¼¤Ç¥«¥é¥ª¥±¤ò²Î¤¦¡£Èþ¤·¤¯ÑÛ¤È¤·¤¿ËÌÀî¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È180ÅÙ°ã¤¦¤¬¡¢ËÌÀî¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Ãæ¤Ë²¿ÅÙ¤â¡Ö¶¦´¶¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦±ÊÅç²Æ´õ¤Ï¾øÈ¯¤·¤¿É×¤Î¼Ú¶â¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢2¿Í¤Î»Ò¶¡¤ò°é¤Æ¤ë¤¿¤á¡¢Ãë¤Ï¥Ñ¡¼¥È¡¢Ìë¤Ï¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ÇÉ¬»à¤ËÆ¯¤¯¡£¥®¥ê¥®¥ê¤ÎÀ¸³è¤Ç¤â¥æ¡¼¥â¥¢¤òËº¤ì¤º¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î´ê¤¤¤ò¤Ê¤ó¤È¤«³ð¤¨¤è¤¦¤ÈËÛÁö¤¹¤ë¡£ËÌÀî¤Ï²Æ´õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö»Ò¶¡¤Î¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¤é²¿¤Ç¤â´èÄ¥¤ì¤ë°¦¾ð¿¼¤¯¤Æ´èÄ¥¤ê²°¤µ¤ó¤Ê½÷À¡×¤È¸ì¤ë¡£¼«¿È¤â½÷Í¥¤È¤·¤ÆÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ëËµ¤é¡¢²Æ´õ¤ÈÆ±¤¸1½÷1ÃË¤Î»Ò°é¤Æ¤ËÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö»ä¤â»Ò¶¡¤¬¡È¤³¤ì¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¡É¤È¸À¤Ã¤¿¤é¤½¤ì¤òºî¤ë¤·¡¢»Ò¶¡¤¬¡È½¬¤¤»ö¤ò¤·¤¿¤¤¡É¤È¸À¤Ã¤¿¤é½¬¤ï¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£²Æ´õ¤Î»Ò¶¡Í¥Àè¤ÎÀ¸³è¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¶¦´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¼«Ê¬¤Î¿È¤Ê¤ê¤Ë¹½¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍ¾Íµ¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ª²½¾Ñ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£±Ç²è¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ê»Ò°é¤Æ¤Î»Ñ¤Ç¤¹¡×¡£°ì¸À°ì¸À¤ËÇ®¤¬¤³¤â¤Ã¤¿¡£
¡¡²Æ´õ¤Ï½Ð¸ý¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤ÉÏº¤¤ÎËö¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤ÎÇä¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£Íê¤ì¤ë²ÈÂ²¤âÍ§¿Í¤â¤¤¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñ¤Îµß¤¤¤Î¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¡¢°¦¤¹¤ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë²¼¤·¤¿ÁªÂò¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö²Æ´õ¤Ï¶öÁ³¤Ë¤â°¤¤¾ò·ï¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¡£È¿¼Ò²ñÅª¤Ê¹Ô¤¤¤Ë¿È¤ò»ý¤ÁÊø¤¹¤³¤È¤Ï¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤À¤·µö¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤¸¤ã¤¢¤¢¤Î¾õ¶·¤Ç¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡£±é¤¸¤ë¤³¤È¤ÇÅú¤¨¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤ÀÅú¤¨¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡×¡£º£¤â¼«Ìä¼«Åú¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÌÀî¤ÏÂè2»Ò½Ð»º¸å½é¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿4·î´ü¤Î¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¤½¤ÎÆü¤«¤é¡×¤Ç¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ì¼¤ÎÉü½²¡Ê¤Õ¤¯¤·¤å¤¦¡Ë¤Î¤¿¤áÂ¾¿Í¤Î»Ò¶¡¤òÍ¶²ý¤¹¤ë½÷À¤òÇ®±é¡£¶¸µ¤¤ò¤Ï¤é¤ó¤ÀÉ½¾ð¤ÇÂ¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ¤¤¹¾×·âºî¤Ø¤Î½Ð±é¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÌÀî¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼»þ¤Î¼«¿È¤ò¡ÖÌî¿´¤Î²ô¡×¤ÈÉ½¸½¡£¡ÖÉý¹¤¤Ìò¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤«¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÈþËÆ¤«¤é¤«¡¢ÀµÅýÇÉ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¹È°ìÅÀ¤Î¥Þ¥É¥ó¥ÊÅªÂ¸ºß¤«¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ÆÀµµÁ´¶¤Î¶¯¤¤¤«¤Ã¤³¤¤¤¤½÷À¤Î¤É¤Á¤é¤«¤ÎÌò¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£¡Ö¤ª»Å»ö¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤Ìò¤â±é¤¸¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËÜ²»¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¡£
¡¡·ëº§¤ä½Ð»º¤È¤¤¤¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÊÑ²½¤ò·Ð¤Æ¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿Ìò¤ÎÉý¡£ËÌÀî¤Ï¿Í´ÖÌ£¤äÅ¥½¤µ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÆñÌò¤Ë¡Ö¡È¥Ö¥ó¥Ö¥óÏÓ¤ò²ó¤·¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡É¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤¹¡£Ìò¤ò¤¤¤¿¤À¤¤µ¤¨¤¹¤ì¤Ð¤½¤ì¤òÉ½¸½¤¹¤ë½àÈ÷¤â³Ð¸ç¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¥¥é¥¥é¤·¤¿´ãº¹¤·¤Ë¤Ï¾ðÇ®¤¬¤ß¤Ê¤®¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¹ñÌ±Åª½÷Í¥¡¦ËÌÀî·Ê»Ò¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¤Þ¤À¸«¤ÌÉ½¾ð¤ò¸«¤»Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£