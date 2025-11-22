MF谷川萌々子がパリSG戦でゴール

ドイツ女子1部バイエルン・ミュンヘンは現地時間11月20日、UEFA女子チャンピオンズリーグ（CL）の第4節でフランス1部パリ・サンジェルマン（PSG）と対戦し、3-1で勝利した。

先発したMF谷川萌々子はボックス内で相手DF3人を手玉に取る華麗なドリブル突破から決勝ゴールをマーク。「スーパーですね」と称賛を浴びている。

バイエルンは今季の女子CLでここまで2勝1敗。開幕3連敗と白星が遠いPSGのホームに乗り込んだ。1-1で迎えた前半34分、谷川が試合を動かす。

ペナルティーエリアの左端でパスを受けた谷川はシュート体勢から巧みなフェイントでボールをスペースに運び出し、3人の包囲網を一気に突破。そのまま右足でGKのニア上を抜く強烈なシュートを叩き込んでみせた。

これでリードを奪ったバイエルンは終了間際にも追加点を奪い、3-1で勝利。3勝1敗の勝点「9」でグループ4位に位置している。

女子CLの公式Xが「これが谷川のクオリティー」とゴール動画を公開すると、SNSのファンも反応。「スーパーですね」「タッチが優雅」「素晴らしいキックフェイントからのナイスゴール」「うますぎる」「ボールの持ち感がムシアラにほんと似てる」「ゴラッソしすぎ」と称賛のコメントが多く寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）