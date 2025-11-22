日経225先物テクニカルポイント（22日夜間取引終了時点）
22日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比30円高の4万8810円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
53459.39円 ボリンジャーバンド3σ
52374.93円 ボリンジャーバンド2σ
51290.46円 ボリンジャーバンド1σ
50206.00円 25日移動平均
49910.00円 一目均衡表・基準線
49730.00円 一目均衡表・転換線
49121.54円 ボリンジャーバンド-1σ
48930.00円 5日移動平均
48810.00円 22日夜間取引終値
48625.88円 21日日経平均株価現物終値
48037.07円 ボリンジャーバンド2σ
46952.61円 ボリンジャーバンド3σ
46535.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
46259.07円 75日移動平均
44335.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
40975.50円 200日移動平均
株探ニュース
