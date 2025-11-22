　22日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比30円高の4万8810円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

53459.39円　　ボリンジャーバンド3σ
52374.93円　　ボリンジャーバンド2σ
51290.46円　　ボリンジャーバンド1σ
50206.00円　　25日移動平均
49910.00円　　一目均衡表・基準線
49730.00円　　一目均衡表・転換線
49121.54円　　ボリンジャーバンド-1σ
48930.00円　　5日移動平均
48810.00円　　22日夜間取引終値
48625.88円　　21日日経平均株価現物終値
48037.07円　　ボリンジャーバンド2σ
46952.61円　　ボリンジャーバンド3σ
46535.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
46259.07円　　75日移動平均
44335.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
40975.50円　　200日移動平均


株探ニュース