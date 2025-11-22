　22日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比4.0ポイント高の3305ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3417.38ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3378.89ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3340.39ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3311.00ポイント　　一目均衡表・転換線
3305.00ポイント　　22日夜間取引終値
3301.90ポイント　　25日移動平均
3297.73ポイント　　21日TOPIX現物終値
3281.10ポイント　　5日移動平均
3270.75ポイント　　一目均衡表・基準線
3263.41ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3224.91ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3186.42ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3178.91ポイント　　75日移動平均
3164.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3073.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2902.99ポイント　　200日移動平均


株探ニュース