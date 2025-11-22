TOPIX先物テクニカルポイント（22日夜間取引終了時点）
22日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比4.0ポイント高の3305ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3417.38ポイント ボリンジャーバンド3σ
3378.89ポイント ボリンジャーバンド2σ
3340.39ポイント ボリンジャーバンド1σ
3311.00ポイント 一目均衡表・転換線
3305.00ポイント 22日夜間取引終値
3301.90ポイント 25日移動平均
3297.73ポイント 21日TOPIX現物終値
3281.10ポイント 5日移動平均
3270.75ポイント 一目均衡表・基準線
3263.41ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3224.91ポイント ボリンジャーバンド2σ
3186.42ポイント ボリンジャーバンド3σ
3178.91ポイント 75日移動平均
3164.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3073.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2902.99ポイント 200日移動平均
株探ニュース
