「実は、弥勒菩薩は文鮮明なんだよ」…！帯広の小さな宗教団体「天地正教」の”宗教２世”が明かす、「旧統一教会に入信させられた驚きのやり方」

1990年代中盤、北海道清水町。十勝平野を見下ろせる霊峰・剣山の麓では、年に一度、ある”祭り”が開かれていた。全盛期には1万5千人の観衆が詰めかけたこともある。

山の斜面を切り拓いた野外会場に集まったのは、弥勒菩薩を本尊として祀る宗教法人「天地正教」の信者たち。その中心に設置された、丸太を六角形に組んだ巨大な木箱の中に、「護摩木」と呼ばれる木札が大量に積まれている。

そんな会場内に、「これより点火を始めます！」という司会役の女性の声が響きわたる。まるでオリンピックの聖火式のように火がつけられると、信者たちは手を合わせながら「霊妙慈経」という天地正教のお経を一心不乱に唱える。

「どうかこれ以上、家族が病気にかかりませんように……」

ある年、はるばる関西から参加した一人の中年女性は、燃える護摩木を見つめながら、こう強く祈っていた。だが、彼女の意に反して、その祈りは家族を蝕んでいくのだった。

旧統一教会の財産移転先として浮上した「謎の宗教団体」

今年3月、衝撃的なニュースが駆け巡った。東京地裁で「解散命令」が下された世界平和統一家庭連合（旧統一教会）が、教団の財産移転先として、北海道・帯広市の宗教法人「天地正教」を指定していたことが判明したのだ。今から16年前に役員会を開き、移転先を同法人に決めたという。

「旧統一教会に関して、現在は安倍元首相を殺害した罪に問われている山上徹也被告の公判の真っ最中。教団の『解散命令』についても、今年度内までに東京高裁の判決が出される見込みです。高裁で解散命令が出た時点で、解散に向けた教団の財産の清算が開始。

ただ旧統一教会の所有財産は約1200億円にのぼると言われており、教団に被害を申し出ている方の賠償金を差し引いても、莫大な財産が『天地正教』に移る可能性が指摘されています」（全国紙社会部記者）

天地正教は、1956年に初代教祖の故・川瀬カヨ氏が興した新興宗教だ。冒頭の描写は、1990年代にかけて行われた同法人による「浄化祈願祭」の様子である。だが、設立当初は「天運教」と名乗り、北海道帯広市で活動する仏教系の小さな宗教団体でしかなかった。

旧統一教会と関係を持ったキッカケ

当時の川瀬氏を知る地元住民の男性はこう語る。

「カヨさんは相当な有名人だよ。神様からお告げが降りる人っていうのかな、十勝には有名なシャーマンが3人いて、カヨさんはその一人。当時は医療もままならず、農業も手探りの時代だったからね、病気の治療や農作物の豊凶をカヨさんに占ってもらったんだ。『今年は何を栽培したらいいですか？』とか『体の調子が悪いのですが、どうすればいいんでしょう？』とかね。

するとカヨさんが『あなたは胃が悪く、ガンの可能性があるから医者に見てもらいなさい』なんて言うんだけど、本当にその通り当たってるんだ。だから色んな人に頼りにされて、人望も厚かった」

そんな川瀬氏が「旧統一教会」と関わるようになったのは、1960年代半ばにさかのぼる。元信者によると、当時天運教の信者だった女性が旧統一教会に傾倒。「素晴らしい教えがあるんです」と川瀬氏に紹介したところ、旧統一教会が掲げる「統一原理」に共感し、両者の交流が深くなったという。

だが、1980年代に入ると、旧統一教会の信者が行なう「霊感商法」が社会問題となった。前出の元信者は、「この悪どい金稼ぎに、天運教（天地正教）は上手く利用されたんです」と憤る。

「1987年に、旧統一教会側に『お父様（教団の創始者、文鮮明）のお願いですから』と熱心に頼まれて、天運教は宗教法人の認証を受けました。当時は、旧統一教会が霊感商法で世間から批判を受けていた時期。

翌年に天運教が『天地正教』に改称すると、仏像や印鑑、壺などを高額で売りつけていた『霊石愛好会』という霊感商法を行っていた団体も、同じ名前に変えた。全国に約150箇所あった霊石愛好会の道場は、次々と天地正教へ看板が変わっていきました」

霊感商法で「6600万円の多宝塔を購入」

これ以降、天地正教は霊感商法に加担するだけでなく、旧統一教会の信者を増やすための「ダミー団体」として利用されることになる。前出の元信者は、「天地正教の信者として入信した後に、旧統一教会に『改宗』させられる人も少なくなかった」と語る。

関東在住の横山さん（仮名・50代）と、関西在住の田川さん（仮名・40代）もその一人。彼女たちは、それぞれ母親が天地正教に入信した後、旧統一教会に「改宗」した経緯を持つ。旧統一教会では、信者同士の両親から生まれた子どもを「神の子」「祝福2世」などと呼ぶが、もともと彼女たちは一般家庭から生まれたため、山上徹也被告と同じく「サタンの子」「信仰2世」などに分類される。

横山さんは、「天地正教は旧統一教会の究極の正体隠しなんです。私たちも、天地正教は祭壇に弥勒菩薩が祀られているし『霊妙慈経』というお経を唱えるので、仏教の一派なのかな？ としか思ってなかった。これがまさかキリスト教系の旧統一教会につながるとは夢にも思わなかったんです」と当時を振り返る。

「1980年代後半に、ウチの母はママ友の紹介で都内にある天地正教の道場に連れていかれました。もともと母は、生きる意味などの哲学的なことに関心があったため、『ここなら真理が分かるよ』と誘われたのが始まりだったそうです。

すでに当時、天地正教の道場では霊感商法が行われていて、私も何回か母に連れていかれましたが、母は事あるごとに数万円もする水晶の数珠を買ったり、大理石でできた弥勒菩薩や願い事を書くための護摩木を買っていたのを覚えています。護摩木に関しては、帯広にある天地正教の施設でお焚き上げされると聞いていました。

ただ、母がこうして高額な仏具を買わされても、天地正教に不信感を抱くことはありませんでした。当時から旧統一教会は問題になっていましたが、母が通っている天地正教に関しては、弥勒菩薩を本尊とする、普通の宗教だと思っていたので……。当時まだ中学生だった私は、宗教ってお金がかかるんだなくらいにしか思ってなかったんです」

その一方で、田川さん一家が天地正教に使った金額は、トータルで1億円を超える。もともと田川さんは、祖父が不動産事業で財を成した裕福な家庭だったという。だが、家族の病気が絶えず、やがて祖母と母親が天地正教の道場に通うようになる。

田川さんは、「ウチの家系は周りの同級生と比べてすごい貧乏やなと思っていました。それもそのはずで、後から母に聞いたらビックリする額を天地正教に使っていたんですよ」と憤る。

「最初は『壺を買いなさい。壺を買えば上手いこと家庭が回るようになるし、病気も治る』と言われて、およそ100万円する壺を買ったそうです。そこから色んなモノを勧められるようになって、1個200万〜500万円する壺を4、5点買ったり、翡翠でできた6600万円する多宝塔も買ったそうで……。それと同時に護摩木も大量に買って、北海道で行われる天地正教の『浄化祈願祭』に行っていました」

ある日「弥勒菩薩は文鮮明なんだよ」と告げられて…

2人の母親は、その後に統一教会に入信。それまでに共通して「ある通告」を受けたという。前出の横山さんは、「実は『主明かし』と呼ばれる、弥勒菩薩が文鮮明だと明かすタイミングがあるんです」と語る。

「まず天地正教では、弥勒菩薩が未来仏、つまりお釈迦様の次に仏となることが約束された仏様であると信じ込ませます。そして主明かしの段階で、信者に対して『実はその未来仏は韓国にいるんだよ』と切り出す。『韓国の誰か知ってるか？ それは統一教会の文鮮明なんだよ』という風に誘導して、旧統一教会に入信させるわけです。

『このメシア（文鮮明）を通さないかぎり、人間は許しをこうことも、神様に繋がることもできないんだよ』という教えだったので、母は旧統一教会にのめり込んでいきました。キリスト教と違って、仏教系の宗教なら信者も集まりやすいので、旧統一教会は天地正教をダミー団体として使っていたのかなと思います」

1999年、天地正教は旧統一教会との「和合」を宣言。全国すべての天地正教の道場が閉鎖されたことで、表舞台から姿を消した。だが25年の時を経て、旧統一教会の「財産移転先」として名前があがった。

教団は本誌の取材に対し、「（天地正教を乗っ取った）事実はありません」としたうえで、財産の移転については、「『残余財産』処分は、宗教法人法に定められた手続きによって行われます。仮に高裁で当法人の解散が決定された場合には、その手続きに則って行います」と回答した。

近い将来、教団の解散が決まれば、帯広が旧統一教会の新たな活動拠点になるかもしれない。

