　22日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比4ポイント安の677ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

768.12ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
752.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
748.76ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
746.55ポイント　　75日移動平均
734.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
729.40ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
715.51ポイント　　200日移動平均
710.04ポイント　　25日移動平均
700.50ポイント　　一目均衡表・基準線
693.00ポイント　　一目均衡表・転換線
690.68ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
680.43ポイント　　21日東証グロース市場250指数現物終値
678.60ポイント　　5日移動平均
677.00ポイント　　22日夜間取引終値
671.32ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
651.96ポイント　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース