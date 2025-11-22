グロース先物テクニカルポイント（22日夜間取引終了時点）
22日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比4ポイント安の677ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
768.12ポイント ボリンジャーバンド3σ
752.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
748.76ポイント ボリンジャーバンド2σ
746.55ポイント 75日移動平均
734.50ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
729.40ポイント ボリンジャーバンド1σ
715.51ポイント 200日移動平均
710.04ポイント 25日移動平均
700.50ポイント 一目均衡表・基準線
693.00ポイント 一目均衡表・転換線
690.68ポイント ボリンジャーバンド-1σ
680.43ポイント 21日東証グロース市場250指数現物終値
678.60ポイント 5日移動平均
677.00ポイント 22日夜間取引終値
671.32ポイント ボリンジャーバンド2σ
651.96ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
