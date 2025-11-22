¡Ú¤Ð¤±¤Ð¤±¡Û¾®ÀôÈ¬±À¤¬¡Ö¿À¸Í¡×¤ò·ù¤Ã¤¿¥ï¥±¡Ä¡Ö¤¹¤Æ¤¤Ê¾®ÅÔ»Ô¡×¤À¤¬¡Öµï¿´ÃÏ¤¬°¤¤¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤¿Æâ¿´
¾®ÀôÈ¬±À¤ÎºÊ¡¦¥»¥Ä¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤¿NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡£¥®¥ê¥·¥¢¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎÅÚÃÏ¤ò·Ð¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¥Ï¡¼¥ó¡¿È¬±À¡£¤½¤Î¸å¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢ºÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥»¥Ä¤È¤Î¶¦Æ±ºî¶È¤Ç¡¢¡Ø²øÃÌ¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡¢¿ô¡¹¤ÎÌ¾Ãø¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Ê¤¼È¬±À¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÊë¤é¤·¤ä¿´¤ò¡¢ÆüËÜ¿Í°Ê¾å¤Ë¿¼¤¯¸«¤Ä¤á¡¢ÉÁ¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡½¡½¡£¥É¥é¥Þ¤ÎÊüÁ÷¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Ì±Â¯³Ø¼Ô¡¦ÈªÃæ¾Ï¹¨¤¬Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡Ö¾®ÀôÈ¬±ÀÆþÌç¤Î·èÄêÈÇ¡×¡Ø¾®ÀôÈ¬±À ¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤ÆüËÜ¡×¤ò¸«¤¿¿Í¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¿·½ñ¡Ë¤è¤ê¡¢°ìÉô¤ò¸ø³«¤¹¤ë¡£
¶µ»Õ¤«¤é¡¢ºÆ¤Óµ¼Ô¤Ø¡½¡½·§ËÜ»þÂå¡¦¿À¸Í»þÂå
1891Ç¯¡ÊÌÀ¼£24Ç¯¡Ë11·î¡¢¥Ï¡¼¥ó¤È¥»¥Ä¤Ï·§ËÜ¤ËÅþÃå¡£Åö»þ¤Î·§ËÜ¤Ï¡¢1877Ç¯¤ÎÀ¾ÆîÀïÁè¤«¤é¤ÎÉü¶½¤ËÎÏ¤¬Ãí¤¬¤ì¡¢1889Ç¯¤ËÌó4Ëü3000¿Í¤Î·§ËÜ»Ô¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¥Ï¡¼¥ó¤ÏºÇ½é¡¢¼ê¼èËÜÄ®¤ÎÉÔÃÎ²Ð¡Ê¤·¤é¤Ì¤¤¡Ë´Û¤ËÇñ¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î¸å¼Ú²È¤ò¼Ú¤ê¤¿¡£¾¾¹¾»þÂå¤Ë³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡ØÃÎ¤é¤ì¤ÌÆüËÜ¤ÎÌÌ±Æ¡Ù¤Î¼¹É®¤òºÆ³«¤·¡¢¾¾¹¾»þÂå¤Î¶µ¤¨»Ò¤Î¾®Æ¦ÂôÈ¬»°Ïº¤äÂçÃ«Àµ¿®¤é¤Ë¡¢¡Ö²ÈÄí¤Îº×ÃÅ¡×¤ä¡Ö±Ñ¸ì¶µ»Õ¤ÎÆüµ¤«¤é¡×¤Î¼¹É®¤Î¤¿¤á¤Î»ñÎÁ¼ý½¸¤â°ÍÍê¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÊµÜºê·¼»Ò¡Ö¾®ÀôÈ¬±À¤È·§ËÜ¡×¡Ë¡£
1892Ç¯¤Î¸µÆü¡¢¥Ï¡¼¥ó¤ÏÂèÏ»»ÕÃÄÄ¹ÌîºêÃæ¾¼çºÅ¤Î¿·Ç¯±ã²ñ¤Ë¡¢ÌæÉÕ¸Ó¤Ç½ÐÀÊ¡£7·î¤Ë´ØÀ¾¤ÈÅçº¬¡¦±£´ô¤Ø½Ð¤«¤±¤Æ¡¢9·îÃæ½Ü¤ËÌá¤Ã¤¿¡£
11·î¤Ë¤Ï¡¢À¾³°¡Ê¤Ë¤·¤½¤È¡ËÄÚ°æÄ®ËÙÃ¼35ÈÖÃÏ¤ËÅ¾µï¡£Íâ1893Ç¯¤Î2·î¡¢²ÅÇ¼¼£¸ÞÏº¹»Ä¹¤¬¸Þ¹â¤òµî¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢Á÷ÊÌ¤Î¼Ì¿¿»£±Æ¤Ë¥Ï¡¼¥ó¤â»²²Ã¤·¡¢5·î¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ë¤â¤¦1Ç¯¤Î¸ÛÍÑ·ÑÂ³¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
7·î¡¢Ä¹ºê¤Ø¤Î¼èºàÎ¹¹Ô¤Îµ¢ÅÓ¡¢±ÀÀç¤«¤éÁ¥¤Ç»°³Ñ¡Ê¤ß¤¹¤ß¡ËÀ¾¹Á¡Êµì¹Á¡Ë¤ËÅÏ¤ê¡¢Î¹´Û¡¦±ºÅç²°¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿¡£
¥»¥Ä¤Î²ûÇ¥¡¢Ä¹ÃË¡¦°ìÍº¤ÎÃÂÀ¸¡½¡½µ¢²½¤ò¹Í¤¨¤Ï¤¸¤á¤ë
1893Ç¯4·î¡¢¥»¥Ä¤Î²ûÇ¥¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¡¢µ¢²½¤ò¹Í¤¨¤Ï¤¸¤á¤ë¡£¤½¤·¤Æ11·î17Æü¤ËÄ¹ÃË¤Î°ìÍº¡ÊÍÎÌ¾¤Ï¥ì¥ª¥Ý¥ë¥É¡¢°¦¾Î¤Ï¥«¥¸¡Ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£¡Ö¶å½£¤Î³ØÀ¸¤¿¤Á¤È¡×¤Ë¤Ï¡¢¸Þ¹â¤Î¶µ»Õ¤Ç¥Ï¡¼¥ó¤¬ºÇ¤â¿®Íê¤ò´ó¤»¤¿½©·îÄð¼¡Ïº¡Ê1824¡Á1900¡Ë¤¬¡¢°ìÍº¤Î½Ð»º¤ò½Ë¤¦¤¿¤áË¬¤Í¤Æ¤¯¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¡£
½©·î¤Ï²ñÄÅÈÍ¤Î½Ð¿È¤Ç¡¢ÈÍ¹»¡¦Æü¿·´Û¤Ç³Ø¤Ó¡¢½¨ºÍ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤¿¡£¹¾¸Í¤ËÍ·³Ø¤·¤Æ¡¢»ä½Î¤ä¾»Ê¿ºä³ØÌä½ê¤Ê¤É¤Ç³Ø¤ó¤À¡£²ñÄÅÀïÁè¤ÎÀÕÇ¤¤òÌä¤ï¤ì¤Æ½ª¿È¶Ø¸Ç·º¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢1872Ç¯¤ËÆÃ¼Ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ÏÌÈ¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢¸Þ¹â¤Î¶µ»Õ¤È¤Ê¤ë¡£¥Ï¡¼¥ó¤Ï½©·î¤ò¡Ö¿À¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾¤¹¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÆüËÜ¿Í´Ñ¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¤¢¤ë¸÷¤êµ±¤¯¸á¹¡¤Ë½©·îÀèÀ¸¤Ï¡¢¤ª½Ë¤¤¤ÎÉÊ¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¸Å¤¯¤«¤é¤Î¹âµ®¤Ê¸æ°§»¢¤ÎÂ£Êª¤À¤Ã¤¿¡£¾®¤µ¤ÊÇß¤Ç¤¢¤ë¡£¤É¤Î»Þ¤Ë¤â¾®»Þ¤Ë¤âÀã¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢ÌÜ¤â¤¯¤é¤à¤Ð¤«¤ê¤Î²Ö¤¬ºé¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤È¼ò¤ÇËþ¤Á¤¿´ñÌ¯¤Ç²Ä°¦¤¤ÃÝ¤ÎÅû¡£¤½¤ì¤«¤éÈþ¤·¤¤»í¤¬½ñ¤«¤ì¤¿ÆóËÜ¤Î¼´¤À¤Ã¤¿¡½¡½»í¤½¤Î¤â¤Î¤âµ®½Å¤Ê¡¢Îàµ©¡Ê¤¿¤°¤¤¤Þ¤ì¡Ë¤Ê½ñ²È¤Ç¤¢¤ê»í¿Í¤Ç¤¢¤ë¿Í¤Îºî¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ïµ®½Å¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï½©·îÄð¼¡ÏºÀèÀ¸¤½¤Î¿Í¤Î½ñ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ê¡Ö¶å½£¤Î³ØÀ¸¤¿¤Á¤È¡×Ê¿Àî祐¹°Ìõ¡¢¡Ø¸÷¤ÏÅìÊý¤è¤ê¡ÙÊ¿Àî祐¹°ÊÔ¡¢¹ÖÃÌ¼Ò³Ø½ÑÊ¸¸Ë¡¢1999Ç¯¡Ë
·§ËÜ¤Ç¤ÏÎÙ¿Í¤È¤Î¸òÎ®¤¬¤µ¤«¤ó¤Ë¤Ê¤ê¡¢Äí¤Ë¾·¤¤¤ÆÍÙ¤ê¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¤·¤¿¡£¤·¤«¤·1893Ç¯6·î¤´¤í¤«¤é¡¢¸Þ¹âÂà¿¦¤Î´êË¾¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¼ø¶È¤òÃæÃÇ¤·¤Æ¡¢¼É½¤ò½ñ¤¤Ëµ¢Âð¤·¤¿¸å¡¢ºù°æ¶µÆ¬¤Î¤È¤³¤í¤òË¬¤Í¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ¤Þ¤â¤Ê¤¯¿À¸Í¥¯¥í¥Ë¥¯¥ë¼Ò¤Ø¤Î½¢¿¦¤¬ÆâÄê¤¹¤ë¡£
¥â¥À¥óÅÔ»Ô¿À¸Í¤Ï¡Öµ¤¼è¤Ã¤¿¥¤¥®¥ê¥¹É÷¤ä¥¢¥á¥ê¥«É÷¡×¤Çµï¿´ÃÏ¤¬°¤¤
1894Ç¯1·î¡¢Âè¸Þ¹âÅùÃæ³Ø¹»¤Ç¡Ö¶ËÅì¤Î¾Íè¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¹Ö±é¡£9·î29Æü¡¢ÆüËÜ¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ½é¤ÎÃø½ñ¡ØÃÎ¤é¤ì¤ÌÆüËÜ¤ÎÌÌ±Æ¡Ù¾å²¼2´¬¤ò´©¹Ô¡£Æ±Ç¯10·î6Æü¡¢¿À¸Í¥¯¥í¥Ë¥¯¥ë¼Ò¤ËÅ¾¿¦¤¹¤ë¤¿¤á·§ËÜ¤òÎ¥¤ì¡¢¿À¸Í¤Ë°Ü¤Ã¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¥â¥À¥óÅÔ»Ô¿À¸Í¤Ï¡¢È¬±À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¢¤Þ¤êµï¿´ÃÏ¤Ï¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¿À¸Í¤Ï¤¹¤Æ¤¤Ê¾®ÅÔ»Ô¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢»ä¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤êµï¿´ÃÏ¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤ÏÆüËÜÆâÃÏ¤Î»ö¾ð¤Ë´·¤¸¤ß¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡£¡Î¡Ä¡Ä¡Ï¡Ê»ä¤Ë¤Ï¡¢ÅöÃÏ¤Î³°¹ñÉØ¿Í¤Ï¤ß¤Ê¤¬¤ß¤ÊÌîÈÜ¤Ê¥Ö¥ë¥¸¥ç¥¢µ¤¼è¤ê¤Î¿Í¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡½¡½µ¤¼è¤Ã¤¿¥¤¥®¥ê¥¹É÷¤äµ¤¼è¤Ã¤¿¥¢¥á¥ê¥«É÷¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡Ë¡£¡Î¡Ä¡Ä¡Ï°ìÊý¡¢¤Ä¤Í¤ËÍ¥¤·¤¤ÎéÀá¤È¡¢°¦¤é¤·¤¯¤â½ã¤Ê¼ÁÁÇ¤µ¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¤Î¡¢½À¤é¤«¤¤¾ö¤Î¾å¤Ç¤ÎÆüËÜ¿Í¤ÎÊë¤é¤·¤Ï¡¢¤É¤ì¤Û¤É¤«²÷¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê¥Á¥§¥ó¥Ð¥ì¥ó°¸¡¢1895Ç¯¡ÎÌÀ¼£28Ç¯¡ÏÉÕ½ñ´Ê¡Ø¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¤Î¿À¸Í¥¯¥í¥Ë¥¯¥ëÏÀÀâ½¸¡½¡½¡Ø¥Ð¥ì¥Ã¥ÈÊ¸¸Ë¡ÙÈÇ¡Ù¿¿³µÁ¸ÞÏºÌõ¡¢¹±Ê¸¼Ò¡¢1994Ç¯¡Ë
1895Ç¯1·î30Æü¡¢¿À¸Í¥¯¥í¥Ë¥¯¥ë¤òÂà¼Ò¤·¡¢3·î9Æü¤Ë¤Ï¡ØÅì¤Î¹ñ¤«¤é¡ÊOut of the East¡Ë¡Ù¤ò´©¹Ô¡£Æ±Ç¯12·î¤Ë¡¢Äë¹ñÂç³Ø¤Î³°»³Àµ°ì¤«¤é±ÑÊ¸³Ø¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¾·æÛ¤¹¤ë°Õ»×¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¡£
1896Ç¯2·î10Æü¡¢µ¢²½¼êÂ³¤¤¬´°Î»¤·¡¢¤³¤Î¤È¤¡Ö¾®ÀôÈ¬±À¡×¤È²þÌ¾¤·¤¿¡£3·î14Æü¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¿´¡ÊKokoro¡Ë¡Ù¤ò´©¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Á¤é¤âµ»ö¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡ã¡Ú¤Ð¤±¤Ð¤±¡Û¾®ÀôÈ¬±À¤¬¡Ö²øÃÌ¡×¤òÀ¸¤à°ÊÁ°¡Ä¤¸¤Ä¤Ï¡Ö¥ì¥·¥ÔËÜ¡×¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡Ö°Õ³°¤ÊÈ¾À¸¡×¤È¡Öº¸´ã¼ºÌÀ¡×¤È¤¤¤¦Èá·à¡ä
¡ã¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡ä¡Ú¤Ð¤±¤Ð¤±¡Û¾®ÀôÈ¬±À¤¬¡Ö²øÃÌ¡×¤òÀ¸¤à°ÊÁ°¡Ä¤¸¤Ä¤Ï¡Ö¥ì¥·¥ÔËÜ¡×¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡Ö°Õ³°¤ÊÈ¾À¸¡×¤È¡Öº¸´ã¼ºÌÀ¡×¤È¤¤¤¦Èá·à
