高校・大学野球の秋の日本一を決める明治神宮大会（神宮）は14日から6日間、熱戦が繰り広げられた。大学の部で初出場した杏林大（関東5連盟第1）は15日の初戦・2回戦で名城大（北陸・東海3連盟）に延長10回タイブレークの末、2-3で敗れた。創部40年で辿り着いた全国の舞台裏には知られざる苦悩の日々があった。野球部長を34年間務め、部の歩みを知る内藤高雄さんが明かした。（取材・文＝THE ANSWER編集部・山野邊 佳穂）

「今日は一生懸命やってきたご褒美。いつも通りの野球を、監督から教わった野球を学生たちが思い切りやってくれたらそれでいい」

試合前。全国デビューを前に、内藤部長は目を細めた。

先手を取ったのは杏林大だった。6回、井土駿太外野手（3年）の2点二塁打で先制。しかし、8回に1点を返され、9回は2死三塁から同点とされた。延長10回、1死満塁から高桑京士郎外野手（1年）に打たれ、サヨナラで終戦。「あと1死」から全国1勝がすり抜け、涙を流すナイン。それでも最後まで粘り強く戦った姿に、観客からは万感の拍手が送られた。

創部40年で辿り着いた全国の舞台。東京新大学リーグで2部だった1992年、部長に就任した内藤部長は「学生の意識改革が一番大変だった」とその歴史を振り返る。

当初の部員は1学年5、6人程度。ベンチ入りメンバーも埋まらない状態だった。「1部昇格を目標にしていたけど、『本当に1部に上がるつもりがあるのかな』という感じだった」。1998年春に1部初昇格を果たすも、学生たちの意識は今ひとつ。以降、何度かの降格と昇格を繰り返し、1部に定着した時期も優勝には届かない。

「本気で野球をやるなら、他の大学を目指しますから」

15年ほど前、選手から漏れた言葉は今でも覚えている。

本気になれない言い訳にも似た本音。「分からなくはないけど、こっちは必死な思いで彼らを呼んでいるのに……という気持ちはあった」と虚しい胸の内を明かす。

「学生たちは絶対に諦めなかった」 意識改革のきっかけとは

転機は4年前。グラウンドのある八王子キャンパスに保健学部が移転され、野球部員の大半が在籍。授業と練習場所が離れ、移動に時間を要す従来の環境が一気に改善され、室内練習場も建設された。

昨年1月には東京六大学の名門・立大で長年指揮を執り、日本一も経験した溝口智成監督が就任。選手は花巻東、浦和学院、常総学院など強豪校で揉まれた素材も少なくない。「学生の心を掴むのが本当に上手い」と絶賛する指導のもと、チームの士気は一段と高まった。

松本悠希と岩井拓巳（ともに4年）の投手2本柱を擁し、“最強世代”で挑んだ今季。春はメンバーの怪我人が続出し、苦しい戦いが続いた。リーグ戦は4位。「秋優勝」を合言葉にやってきた。

9月28日に行われた創価大2回戦。3-1で迎えた9回、後の阪神ドラフト1位・立石正広内野手（4年）に同点2ランを浴びた。「ショックで立ち直れなくて、ベンチに座り込んでしまった」と内藤部長。ただ、ナインは違った。

「（鈴木悠太）主将のキャプテンシーが非常に強い。窮地に陥っても粘り強い。学生たちは絶対に諦めなかった」。タイブレークの末に延長11回5-4で勝利。今はもう、学生たちの方が頼もしくなった。

連勝で勝ち点を獲得したことで、最終的に勝ち点4で並んだ創価大を勝率で上回り、遂にリーグ初優勝を達成。勢いそのままに関東地区選手権も優勝し、神宮に辿り着いた。

1勝には惜しくも届かなかったが、選手たちが流した涙は誰よりも本気になった証し。溝口監督は賛辞を送った。

「杏林大学野球部の新しいページを作ってくれた選手たちに感謝していますし、敬意を示します。よく頑張ってくれた」

この秋、歴史の針は確かに動き出した。



