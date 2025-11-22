¤ä¤Ï¤êŽ¢°¦»ÒÅ·¹ÄŽ£¤·¤«¤Ê¤¤¡ÄÅçÅÄÍµÌ¦Ž¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î¤è¤¦¤Ê"³°¸ò¥ª¡¼¥é"¤òÍª¿Î¤µ¤Þ¤ÏÊü¤Æ¤Ê¤¤ÅöÁ³¤ÎÍýÍ³Ž£
¢£¿¶¤êÂµ¤ÏÆüËÜ¤Î¹Ä¼¼³°¸ò¤Î¾ÝÄ§
°¦»ÒÆâ¿Æ²¦¤ÎºÇ½é¤ÎÃ±ÆÈ¤Ç¤Î³¤³°Ë¬Ìä¤Ï¥é¥ª¥¹¤È¤Ê¤ê¡¢11·î17ÆüÌë¤Ë¼óÅÔ¥Ó¥¨¥ó¥Á¥ã¥ó¤ËÅþÃå¤·¤¿¡£ÍâÆü¤Î18Æü¸áÁ°¤Ë¤Ï¡¢»ÔÆâ¤ò»ë»¡¤·¤¿¡£¥é¥ª¥¹¤ÎÆÈÎ©¤òµÇ°¤·¤Æ·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¡Ö³®ÀûÌç¡×¤òË¬¤ì¡¢¾å³¬¤«¤é»ÔÆâ¤ÎÄ¯Ë¾¤ò¸«³Ø¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¥é¥ª¥¹Ê©¶µ¤Î»û±¡¤Ç¤¢¤ë¥¿¡¼¥È¥ë¥¢¥óÂçÅã¤òË¬¤ì¤¿¡£³®ÀûÌç¤Ç¤ÏÊ¿Éþ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»û±¡¤òË¬Ìä¤¹¤ëºÝ¡¢°¦»ÒÆâ¿Æ²¦¤Ï¥é¥ª¥¹¤ÎÅÁÅý°áÁõ¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿¡£¾å¤Ë¤Ï¤ª¤ë·Á¤Î¡Ö¥¹¥¢¡×¤È¡¢´¬¤¥¹¥«¡¼¥È¤Î¡Ö¥·¥ó¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°¦»ÒÆâ¿Æ²¦¤Ï¡Ö¥é¥ª¥¹¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÈó¾ï¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¸á¸å¡¢¥È¥ó¥ë¥ó¹ñ²È¼çÀÊ¤Ø¤ÎÉ½·ÉË¬Ìä¤ò¤·¤¿ºÝ¤Ë¤â¡¢¤½¤ÎÅÁÅý°áÁõ¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ÎÆü¤ÎÌë¤Ë³«¤«¤ì¤¿Éû¼çÀÊ¼çºÅ¤ÎÈÕ»Á²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢Ã¸¤¤¥¯¥ê¡¼¥à¿§¤Ë²Ö¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¿¶¤êÂµ¤ËÃåÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
½÷À¹ÄÂ²¤¬¹Ä¼¼³°¸ò¤ò¤¯¤ê¹¤²¤ë¾å¤Ç¡¢¿¶¤êÂµ¤¬²Ì¤¿¤¹Ìò³ä¤Ï¶Ë¤á¤ÆÂç¤¤¤¡£ÃåÊª¤ÏÆüËÜ¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÆüËÜ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¡Ö½à¹ñÉÐ¡×¤Ç¤¢¤ëÂÔ¶ø¤Î¾Ú¤·
ÈÕ»Á²ñ¤Ç°¦»ÒÆâ¿Æ²¦¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸åÈ¾¤Ç¡¢ÆüËÜ¤È¥é¥ª¥¹¤ÎÍ§¹¥Åª¤Ê´Ø·¸¤ò¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ë°ú¤·Ñ¤°·è°Õ¤È¤·¤Æ¡¢¡Öº£¸å¡¢»ä¤¿¤Á¼ã¤¤À¤Âå¤¬Àè¿Í¤¿¤Á¤ÎÊâ¤ß¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢Î¾¹ñ¤Î²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥é¥ª¥¹¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ñ¡¼¤äÆüËÜ¤Îºù¤Î¤è¤¦¤ËÈþ¤·¤¤²Ö¤òºé¤«¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥Á¥ã¥ó¥Ñ¡¼¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥×¥ë¥á¥ê¥¢¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Çò¤¤²Ö¤Ó¤é¤ÎÃæ¿´¤¬²«¿§¤Ê¤É¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ËÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¡£ÈÕ»Á²ñ¤ÎÁ°¤Ë¡¢°¦»ÒÆâ¿Æ²¦¤Ï¡Ö¥Ð¡¼¥·¡¼¡¦¥¹¡¼¥¯¥ï¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼ê¼ó¤Ë»å¤ò´¬¤¯¥é¥ª¥¹¤ÎÅÁÅýÅª¤Êµ·¼°¤ËÎ×¤ó¤À¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¤Ë¤â¥Á¥ã¥ó¥Ñ¡¼¤¬¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¸½ºß¤Î¥é¥ª¥¹¤Ï¼Ò²ñ¼çµÁ¤Î¹ñ¤À¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¥é¥ª¥¹¤Ï²¦¹ñ¤À¤Ã¤¿¡£¥Ð¡¼¥·¡¼¡¦¥¹¡¼¥¯¥ï¥ó¤Îµ·¼°¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È°ìÈÌ½îÌ±¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬²¦¼¼¤Ë¤â¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¡¢Â×´§¼°¤ä¥í¥¤¥ä¥ë¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎºÝ¤Ë¤ÏÂç¡¹Åª¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¸½ºß¤Ç¤Ï¹ñÉÐ¤ò¤â¤Æ¤Ê¤¹ºÝ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó°¦»ÒÆâ¿Æ²¦¤¬¡Ö½à¹ñÉÐ¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÂÔ¶ø¤ò¼õ¤±¤¿¾Ú¤·¤È¸À¤¨¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥é¥ª¥¹¤Ç¤Ï²¦À¯¤ÏÇÑ»ß¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ÎÅÁÅý¤¬º£¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢£¼ã¤¯È®Ñï¤È¤·¤¿¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤Î³°¸ò
¥é¥ª¥¹¤Ë¤Ï2012Ç¯¡¢°¦»ÒÆâ¿Æ²¦¤ÎÉã¤Ç¤¢¤ëº£¾åÅ·¹Ä¤¬¹ÄÂÀ»Ò»þÂå¤ËË¬Ìä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤Ï¡¢Â¾¤Î²¦¼¼¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¤ÈÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£2018Ç¯¤È24Ç¯¤Ë¤Ï¥¿¥¤¤Î¥·¥ê¥ó¥È¡¼¥ó²¦½÷¤¬¡¢22Ç¯¤Ë¤Ï¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯¤Î¥¢¥ó¥êÂç¸ø¤¬¡¢24Ç¯¤Ë¤Ï¥Ö¥ë¥Í¥¤¤Î¥Ï¥µ¥Ê¥ë¡¦¥Ü¥ë¥¥¢¹ñ²¦¤¬¥é¥ª¥¹¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤¦¤·¤¿³¤³°¤Î²¦¼¼¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢³§70ºÐÂå¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ç¡¢¤Þ¤À23ºÐ¤Î°¦»ÒÆâ¿Æ²¦¤Ï°µÅÝÅª¤Ë¼ã¤¤¡£¥é¥ª¥¹¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¤½¤ì¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤È¤é¤¨¤¿¤Î¤«¡¢¤Þ¤ÀÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¼ã¤¯¤ÆÈ®Ñï¤È¤·¤¿¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤¬Ë¬¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¶¯¤¤°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¡¢ºÇ¶á²þ¤á¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
º£¡¢Ì¾¸Å²°¤ÎÆÁÀîÈþ½Ñ´Û¤Ç¤Ï³«´Û90¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÆÃÊÌÅ¸¡Ö¹ñÊõ¡¡¸»»áÊª¸ì³¨´¬¡×¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆÃÊÌÅ¸¤Ç¤Ï¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë³¨´¬Êª¤Î°ì¤Ä¡Ö¸»»áÊª¸ì³¨´¬¡×¤¬Á´ÅÀ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÆÁÀîÈþ½Ñ´Û¤¬½êÂ¢¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¤â¤È¤â¤È¤ÏÈøÄ¥ÆÁÀî²È¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¢£¸»»áÊª¸ì¤ËÂ¤·Ø¤¬¿¼¤¤°¦»Ò¤µ¤Þ
°¦»ÒÆâ¿Æ²¦¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î5·î¡¢ÅìµþÀéÂåÅÄ¶è¤Î¹ñÎ©¸øÊ¸½ñ´Û¤òË¬¤ì¡¢¡ÖÌ´¤ß¤ë¸÷¸»»á¡¡¸øÊ¸½ñ´Û¤ÇÊ¿°ÂÊ¸³Ø¥Ê¥Ê¥áÆÉ¤ß¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌÅ¸¤ò»ë»¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Âç³ØÂ´¶È¸å¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤½é¤ÎÃ±ÆÈ¤Ç¤Î¸øÌ³¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¸øÊ¸½ñ´Û¤Î½êË¾¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¸»»áÊª¸ì¤ÎÃí¼á½ñ¤Ê¤É¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Âç³Ø¤Ç¹ñÊ¸³Ø¤òÀì¹¶¤·¤¿°¦»ÒÆâ¿Æ²¦¤Ï¡¢¤½¤ì¤òÇ®¿´¤Ë¸«¤Æ²ó¤ê¡¢Å¸¼¨¤µ¤ì¤¿¹¾¸Í»þÂå¤ÎÃí¼á½ñ¡Ö±®¸¶¾¶(¤¤²¤ó¤·¤ç¤¦)¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¹¾¸Í»þÂå¤Ëºî¤é¤ì¤¿ÃøÌ¾¤ÊÃí¼á½ñ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¸Ð·î¾¶(¤³¤²¤Ä¤·¤ç¤¦)¡×¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀÌò¤ÎÄ´ºº°÷¤Ë¿Ò¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÄ´ºº°÷¤Ï¡¢°¦»ÒÆâ¿Æ²¦¤¬¸»»áÊª¸ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂ¤·Ø¤¬¿¼¤¯¡¢±Ô¤¤¼ÁÌä¤â¤¢¤ê¡¢¥É¥¥ê¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹¡¢2024Ç¯5·î11Æü¡Ë¡£
¸»»áÊª¸ì¤Ï¡¢²Í¶õ¤Î¤â¤Î¤È¤Ï¸À¤¨¡¢Ä«Äî¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢Âå¡¹¤ÎÅ·¹Ä¤ä¹ÄÂ²¤Ï¤³¤ÎÊª¸ì¤Ë¿¼¤¤´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤â¤½¤âºÇ½é¤ÎÆÉ¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢°ì¾òÅ·¹Ä¤ÎÃæµÜ¤Ç¤¢¤Ã¤¿Æ£¸¶¾´»Ò(¤·¤ç¤¦¤·)¤È¡¢¤½¤Î½÷´±¤¿¤Á¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÆîËÌÄ«»þÂå¤«¤é¹¾¸Í»þÂå¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Å·¹Ä¤¿¤Á¤Ï¼ÌËÜ¤ÎÀ©ºî¤òÄÌ¤·¤Æ¸»»áÊª¸ì¤ò¸åÀ¤¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤·¤Æ°¦»ÒÆâ¿Æ²¦¤Ï¡¢Âç³Ø¤ÎÂ´¶ÈÏÀÊ¸¤ÇÊ¿°Â»þÂå½ª¤ï¤ê¤Î²Î¿Í¡¢¼°»Ò(¤·¤ç¤¯¤·)Æâ¿Æ²¦¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ÏÂ²Î¤ò¸¦µæÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿°Ê¾å¡¢¸»»áÊª¸ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â³Ø¤ó¤À¤Ï¤º¤À¡£¼°»ÒÆâ¿Æ²¦¤Ï¸»»áÊª¸ì¤Î°ìÀá¤òÏÂ²Î¤Ë±Ó¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¢£°¦»Ò¤µ¤Þ¤È¸»»áÊª¸ì¤ò·ë¤ÖÉ¬Á³À
¤³¤³¤Ç»ä¤¿¤Á¤¬Ëº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢Âç³Ø¤Ç¹ñÊ¸³Ø¤òÀì¹¶¤·¤¿°ìÈÌ³ØÀ¸¤Î¸»»áÊª¸ì¤È¤Î¤«¤«¤ï¤ê¤È¡¢°¦»ÒÆâ¿Æ²¦¤Î¤«¤«¤ï¤ê¤Îº¬ËÜÅª¤Ê°ã¤¤¤Ç¤¢¤ë¡£°ìÈÌ¤Î³ØÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¸»»áÊª¸ì¤Ï¸ÅÅµÊ¸³Ø¤Î°ì¤Ä¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤¬¡¢°¦»ÒÆâ¿Æ²¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼«¤é¤âÂ°¤·¤Æ¤¤¤ëÅ·¹Ä²È¤Î²áµî¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ë¤Û¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¸»»áÊª¸ì¤ÎÀ¤³¦¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤¬¤Þ¤ë¤Ç°ã¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤Î¤³¤È¤Ë¿¼¤¯´ØÏ¢¤¹¤ë¤¬¡¢¸»»áÊª¸ì¤Ë¤Ï°¦»ÒÆâ¿Æ²¦¤ÈÆ±¤¸Î©¾ì¤Ë¤¢¤Ã¤¿Æâ¿Æ²¦¤¬½ÅÍ×¤Ê¿ÍÊª¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¼ç¿Í¸ø¤Î¸÷¸»»á¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤Î¡Ö¶ÍÔä¡×¤Î´¬¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Êì¤¬Å·¹Ä¤Î¹¡¤È¤·¤Æ¤ÏÃÏ°Ì¤¬Äã¤¤¹¹°á¤Ç¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¸å¤í½â¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¿ÃÀÒ¹ß²¼¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¸»»á¤òÌ¾¾è¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¸÷¸»»á¤¬Ë´¤Êì¤ÎÌÌ±Æ¤ò¸«½Ð¤·¡¢ÍýÁÛ¤Î½÷À¤È¤·¤ÆÆ´¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤Ï¶ØÃÇ¤Î´Ø·¸¤ò·ë¤ó¤ÀÆ£Ôä¤Ï¡¢ÀèÄë¤Î¹Ä½÷¤À¤Ã¤¿¡£2¿Í¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢¤Î¤Á¤ÎÎäÀôÄë¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸÷¸»»á¤ÎÀµ¼¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÇðÌÚ¤ÈÉÔµÁ¤Î´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦½÷»°¤ÎµÜ¤â¡¢¸÷¸»»á¤Î°ÛÊì·»¤Ç¤¢¤ë¼ë¿ý±¡(¤¹¤¶¤¯¤¤¤ó)¤Î¹Ä½÷¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤Æ¸»»áÊª¸ì¤Ë¤Ï¡¢°¦»ÒÆâ¿Æ²¦¤È¶¶ø¤òÆ±¤¸¤¯¤¹¤ë½÷À¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¤·¤«¤âÊª¸ì¤ÎÃæ¤Ç¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê°¦»ÒÆâ¿Æ²¦¤¬¸»»áÊª¸ì¤Ë¶¯¤¤´Ø¿´¤ò»ý¤Ä¤Î¤ÏÉ¬Á³Åª¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Êª¸ì¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¯ºÝ¤Ë¤Ï¡¢Æ£Ôä¤ä½÷»°¤ÎµÜ¤ò¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼«Ê¬¤È½Å¤Í¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¢£¸»»áÊª¸ì¤òÂÎ¸½¤¹¤ëÆâ¿Æ²¦¤ÎÍ¥²í¤µ
ºÇ¶á¡¢°¦»ÒÆâ¿Æ²¦¤ÏµÜÆâÄ£¼°Éô¿¦³ÚÉô¤Ë¤è¤ë²í³Ú¤Î±éÁÕ²ñ¤Ë7²óÂ³¤±¤ÆÎ×ÀÊ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²í³Ú¤ËÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²í³Ú¤Ï¸÷¸»»á¤Î¤è¤¦¤ÊÊ¿°Âµ®Â²¤Ë¤ÏÉ¬¿Ü¤Î¶µÍÜ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¸»»áÊª¸ì¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¸÷¸»»á¤¬Æ¬Ãæ¾(¤È¤¦¤Î¤Á¤å¤¦¤¸¤ç¤¦)¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÀÄ³¤ÇÈ(¤»¤¤¤¬¤¤¤Ï)¡×¤òÉñ¤¦¾ìÌÌ¤Ï½ÅÍ×¤Ç¡¢2¿Í¤¬¤¤¤«¤Ë¤½¤ì¤ò´°àú¤Ë¡¢¤Þ¤¿Í¥²í¤ËÉñ¤Ã¤¿¤«¤¬¾ÜºÙ¤ËÉÁ¼Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
²í³Ú¤Ï¡¢¸»»áÊª¸ì¤¬¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ê¿°Â»þÂå¤ÎµÜÄîÊ¸²½¤ÎÀº²Ú¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ËÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´Õ¾Þ¤¹¤ëÂ¦¤Ï¡¢Ê¿°Â»þÂå¤ÎÀÎ¤ËÌá¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Þ¤·¤Æ¤ä°¦»ÒÆâ¿Æ²¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼«¤é¤¬Â°¤¹¤ëÅ·¹Ä²È¤È¤¤¤¦²È¤Î²áµî¤Î±É¸÷¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£°¦»ÒÆâ¿Æ²¦¤Ï¸»»áÊª¸ì¤ÎÀ¤³¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ëÌÌ¤¬¤¢¤ë¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸½ºß¤Î°¦»ÒÆâ¿Æ²¦¤ÎÀ¸³è¤¬¸»»áÊª¸ì¤Î»þÂå¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£°¦»ÒÆâ¿Æ²¦¤¬ÈÕ»Á²ñ¤Ç¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿¤Î¤â¿¶¤êÂµ¤Ç¡¢Ê¿°Â»þÂå¤Î½½ÆóÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥é¥ª¥¹¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤â¡¢ÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë³Æ¼ï¤Î»ÜÀß¤òË¬¤ì¤ë¤Î¤â¤¹¤Ù¤ÆÍÎÁõ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¸»»áÊª¸ì¤ÎÀ¤³¦¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÍ¥²í¤µ¡¢¹âµ®¤µ¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤â¡¢Æâ¿Æ²¦¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ë¤¢¤ë¤«¤é¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£°¦»ÒÆâ¿Æ²¦¤ÏÅ·¹Ä²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÅ·¹Ä²È¤Ç°é¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤½¤³¤Ç°é¤Þ¤ì¤ë´¶³Ð¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â°ìÈÌ¤Î½îÌ±¤Î¤½¤ì¤È¤ÏÂç¤¤¯°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¢£10Ç¯¸å¤Ë¥é¥ª¥¹¤òË¬¤ì¤ë¹ÄÂ²¤ÏÃ¯¤«
²Ì¤¿¤·¤Æ»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¹Ä¼¼¤òÎ¥¤ì¤¿°¦»ÒÆâ¿Æ²¦¤òÁÛÁü¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢°ìÈÌ¤Î¹ñÌ±¤È·ëº§¤¹¤ì¤Ð¡¢º£¤ÎÀ©ÅÙ¤Ç¤Ï¹Ä¼¼¤òÎ¥¤ì¡¢¹ñÌ±¤Î°ì¿Í¤È¤Ê¤ë¡£¤À¤¬¡¢Å·¹Ä²È¤Î¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤ÎÌ¼¤È¤·¤Æ°é¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤¬¡¢¤½¤ì¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤³¤È¤òË¸¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢ÆüËÜ¤È¥é¥ª¥¹¤È¤ÏÍ§¹¥Åª¤Ê´Ø·¸¤òÊÝ¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¤È¤¯¤Ë¤³¤ÎÆó¹ñ¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¾×ÆÍ¤¬µ¯¤³¤ë¤è¤¦¤Ê·ü°Æ¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡£
¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤«¤é10Ç¯¸å¤Ë¤ÏÆüËÜ¤È¥é¥ª¥¹¤Î³°¸ò´Ø·¸¼ùÎ©80¼þÇ¯¤¬Ë¬¤ì¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤¿¥é¥ª¥¹¤Ë¹ÄÂ²¤¬¾·ÂÔ¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¤½¤ÎºÝ¤ËÉë¤¯¤Î¤Ï¡¢½©¼ÄµÜ²È¤ÎÍª¿Î¿Æ²¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢³Ø¶È¤âÎ±³Ø¤â½ª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤Þ¤¿¡¢²áµî¤Ë¤Ï½©¼ÄµÜÉ×ºÊ¤¬¥é¥ª¥¹¤ò¸ø¼°Ë¬Ìä¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢½©¼ÄµÜ¤ÏÃ±¿È¤Ç»äÅª¤ËË¬Ìä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ë¤¢¤êÍª¿Î¤µ¤Þ¤Ë¤Ê¤¤¤â¤Î
¤·¤«¤·¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢ÃËÀ¤Ï¤½¤ÎÂ¸ºß¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¾å¤Ç¤«¤Ê¤êÉÔÍø¤Ç¤¢¤ë¡£¸ø¼°ÈÕ»Á²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÀµÁõ¤ÇÎ×¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÃåÊª¤ò¤Þ¤È¤¦¤È¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤â¡¢Íª¿Î¿Æ²¦¤Ï¼«¤é¤¬´Ø¿´¤ò»ý¤Ä¥È¥ó¥Ü¤Ê¤É¤ÎÀ¸¤Êª¤Ë¤Ï¾Ü¤·¤¯¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ¤Î¸ÅÅµÊ¸³Ø¤Ë¤É¤ì¤À¤±¤ÎÂ¤·Ø¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¤½¤ì¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢°¦»ÒÆâ¿Æ²¦¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¸»»áÊª¸ì¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿µÜÄîÊ¸²½¤È¼«¤é¤¬·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢°¦»ÒÆâ¿Æ²¦¤¬¼¨¤¹ÆÈÆÃ¤Î¥ª¡¼¥é¤òÊü¤Ä¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡£
¹Ä¼¼³°¸ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢³¤³°¤Î¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤¬¸½¼ÂÅª¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢Î¾¹ñÌ±¤ËÍ¿¤¨¤ë°õ¾Ý¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
º£²ó¤Î°¦»ÒÆâ¿Æ²¦¤Î¥é¥ª¥¹Ë¬Ìä¤Ï¡¢¹Ä¼¼³°¸ò¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÇ¤â¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Â¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤ä¤Ï¤ê¡Ö°¦»ÒÅ·¹Ä¡×ÂÔË¾ÏÀ¤¬ÄÃÀÅ²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
----------
ÅçÅÄ ÍµÌ¦¡Ê¤·¤Þ¤À¡¦¤Ò¤í¤ß¡Ë
½¡¶µ³Ø¼Ô¡¢ºî²È
ÊüÁ÷¶µ°é³«È¯¥»¥ó¥¿¡¼½õ¶µ¼ø¡¢ÆüËÜ½÷»ÒÂç³Ø¶µ¼ø¡¢ÅìµþÂç³ØÀèÃ¼²Ê³Øµ»½Ñ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼ÆÃÇ¤¸¦µæ°÷¡¢Æ±µÒ°÷¸¦µæ°÷¤òÎòÇ¤¡£¡ØÁò¼°¤Ï¡¢Í×¤é¤Ê¤¤¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø¶µÍÜ¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¤³¦½¡¶µ»Ë¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¡¢¡Ø½¡¶µÊÌ¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡Ù¡ÊÃæ¸ø¿·½ñ¥é¥¯¥ì¡Ë¡¢¡Ø¿·½¡¶µ Àï¸åÀ¯Áè»Ë¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·½ñ¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£
----------
¡Ê½¡¶µ³Ø¼Ô¡¢ºî²È ÅçÅÄ ÍµÌ¦¡Ë