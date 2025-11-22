美術館とSNSで「バズること」のあいだにある「構造的な問題」…美術館広報が抱えている「ジレンマ」

行きたい美術展の見つけかた

あなたは展覧会の情報を最近どこで知っただろうか。駅のポスター？ 新聞の文化欄？ はたまた日曜美術館？ いや、おそらく多くの人は、スマホのタイムラインだろう。朝の通勤電車で流れてくる「おすすめ」の投稿。ストーリーズで友人がシェアした写真からの断片的な情報。フォローしている美術館の投稿。いまや私たちは、指先で情報を得る時代に生きている。そして、それは美術館の展覧会情報も例外ではない。

だが同時に、SNSが見せる世界は人それぞれだ。文化・芸術に関心が高いユーザーとしてアルゴリズムに認知されている筆者のタイムラインには美術関連の情報が流れてくるが、あなたの画面にはまったく別の世界が広がっているかもしれない。SNSは、誰もが同じ景色を見ているわけではないのだ。

広報活動の新しい主戦場となったSNS

昨今の美術館の広報活動は確実にSNSへ移行している。たとえば、日本における美術館SNS運営の先駆者として知られる森美術館は、2025年11月時点でX（旧Twitter）、Instagram、Facebook、YouTube、TikTok、Threads、Flickr、Clubhouseの合計８つの公式アカウントを展開するほどSNSに熱心だ。ここまで多いのは例外としても、複数のSNSを運営するのは今や常識である。

なぜ美術館はここまでSNS運用に力を入れるのか？ 広告費をかけずにマスにリーチできるから？ たしかに一理ある。だがそれ以上に、筆者が思うにSNSがすでに単なるサービスではなく、社会インフラになっていることが大きい。

国際博物館会議(ICOM)によれば、ミュージアムの定義は「すべての人に開かれ、包摂的で、多様性を育む」場だという。SNSが現代の新たな公共圏となった以上、「公的機関」である美術館はそこに関わらざるを得ないのだ。そして、美術館はSNSを使うことで、より多くの潜在的鑑賞者にリーチできると信じている。少なくともそれを目標にしている。

美術館広報に起きた「変化」

さて、SNS時代の美術館広報はどのように変化したのだろう。広報の基本的な役割は、「公式の声を社会に届けること」にある。それは紙媒体であれSNSであれ変わらない、不変のコンセプトだ。けれども、その声の届け方はメディアの変化によって変容した。

かつての美術館広報は、展覧会やイベントの開催を知らせ、来館を促すことが中心だった。しかし動画や複数の画像添付が可能となったSNSにおいては、単なる情報発信にとどまらない。学芸員やアーティストが作品を解説する動画などが散見され、展覧会を知るだけでなく、学ぶ機会をも提供するようになった。すなわちSNS上では広報と教育普及の境界が溶けつつあるのだ。

そして、何よりも大きな変化は、「誰に届くか」を決める主体が変わったことだ。広告の時代なら、美術館は掲載媒体や掲載場所を選ぶことで年齢や性別など情報を届かせたいターゲットをある程度コントロールできた。あるいは渋谷駅や新宿駅などの主要駅に掲出すれば、通勤・通学者や観光客など、文字通り多様な層にアプローチすることができた。しかしいまは違う。SNSでは、誰の画面に投稿が現れるのかを決めるのはアルゴリズムだ。つまり、届けたい相手を選ぶのは美術館ではなく、プラットフォームの側なのだ。

その結果、SNS上での美術館広報は「伝える側」であると同時に、「評価される側」になってしまった。SNS上でフォロワー外の潜在的な鑑賞者に情報を届けるには、システムに選ばれること、すなわち「バズる」ことが鍵となる。しかし一般企業と異なる性質をもつ美術館にとって、「バズる」ことははたして「多くの人にひらかれる」ことを意味するのだろうか？

「バズる」美術館の投稿は良い投稿なのか

InstagramやTikTokなどのショート動画文化では、最初の3秒が肝心だと言われている。というのも、ユーザーは一瞬でリールを見る・見ないの判断を下すからだ。Xでも長文ポストを丁寧に読むユーザーはほぼいないだろう。

しかし、美術館の本質は社会教育施設にある。文脈を考慮した、正確で教育的な情報を伝えるのが使命だ。必然的にバズの条件である＜短く・端的に・強い視覚的インパクト＞からは縁遠い。株式会社タニタやシャープ株式会社の公式Xアカウントのように、ノリがよくフリーダムな運営方針も美術館のトーンには合わない。つまり、美術館とSNSは根本的に相性が悪いのだ。

たとえば、イギリスのナショナル・ギャラリーには約10人のデジタルチームがあり（ちなみにこの規模は一般的な美術館ではまずありえない）、さながらNHK教育テレビのような質の高い動画を発信している。しかしそのナショナル・ギャラリーをもってしても、内容は専門的な内容を丁寧に解説するトーク形式が中心で、刺激的な演出で視聴者を掴む動画は制作していない。いや、意図的に制作していないのだ。

「200人のクリエイター」という祝祭

このジレンマに対して同ナショナル・ギャラリーは、大胆な一手を打った。美術館が様々な制約によってバズる投稿を作れないのなら、インフルエンサーに任せればいい。それが、2024年に創立200周年を迎えた同館のアニバーサリー企画「200クリエイターズ・ネットワーク」だ。餅は餅屋に、という発想である。

「美術館は堅苦しい」というイメージをやわらげ、若い世代との接点を広げることを目的に、イギリスで活動するインスタグラマーやティックトッカーを公募で募集。結果、料理・ファッション・旅行・歴史などジャンルもフォロワー層も異なるクリエイターら200人が集結した。

この企画の特筆すべき点は、参加者にかなり自由な裁量権を与えたことにある。クリエイターらの投稿は実に多様で、館内を舞台に寸劇を撮るコメディアンや、名画のポストカードを素材に作品を制作するペーパーアーティスト、言語学の観点から「なぜ英語では青をブルーと呼ぶのか」を解説するフリージャーナリスト、さらにはアフリカ神話を参照しながら絵画を語るアフリカ系カップルなど、エンタメから教育まで様々な内容が発表された。

美術の専門家ではない人々が絵画を目の前に楽しそうに振る舞い、語り、遊び心に満ちたそれらの動画は、たしかに「もしかして美術館って面白そうな場所なのかも？」という気持ちを掻き立てる。再生回数・エンゲージメント数ともに大成功を収めた本企画は、2025年にも新たな50名を公募し、ネットワークの拡充を図っている。

成功の裏にある「構造的な問題」

公式の声のみならず、市井の声を取り入れた「200クリエイターズ・ネットワーク」は、一見すると民主的で包摂的、そして多様性に満ちた素晴らしい試みのように思える。だが、その成功の裏には、発信元が美術館であるがゆえの構造的な問題もみえてくる。

後出しで恐縮だが、実のところ、このプロジェクトは誰もが応募できたわけではなかった。YouTube登録者5万人、TikTokフォロワー5万人かつ累計100万「いいね」、あるいはInstagramフォロワー10万人。これが応募条件だ。普通のユーザーはまず応募できない。つまり、最初から「すでに多くの人に見られている人」しか参加できなかったということだ。

本来、美術館はどんな来館者にも平等に開かれた場であるはずだ。ところがこの企画では、フォロワー数という数字がそのまま「語る資格」や「発言力」に置き換えられてしまった。結果として、公共の場であるはずの美術館が、SNSの世界で常態化している「人気のある者がより目立つ」という格差の仕組みをそのまま取り込んでしまったのである。

さらにいえば、集められた200人はいわゆるアンバサダー的な存在にすぎなかった。ギャラリーの年間メンバーシップ、展覧会への無料入場、限定オンラインイベントへの参加、展覧会プレビューへの参加が可能な特典を付与され、動画制作は義務づけられていない。実際に本プロジェクトの中核を担ったのは、200人の中からさらに選ばれた20名の選抜コラボレーターである。その20名だけが公式のプレスリリースで紹介され、1人あたり約£4,000（約80万円）の報酬を受け、美術館と密に連携した動画制作を委託された。だが、彼ら／彼女らがどのようにして選ばれたのか、その審査過程は明らかにされていない。つまり、「誰が美術館の代弁者となるか」がブラックボックス化している。公式ハッシュタグの「#NG200」を検索しても、アルゴリズムの問題で上位に表示されるのは選ばれた20人の投稿ばかりで、残りの180名の存在は見えてこないのである。

冒頭で述べた「SNSは誰もが同じ景色を見ているわけではない」という言葉を思い出してほしい。SNSで情報を幅広く届けるためには、あなたとわたしの異なる世界を横断する力――つまり、フォロワー数／再生回数／エンゲージメントという数字で可視化された力が欠かせない。「200クリエイターズ・ネットワーク」は、美術館がSNSを通じて「できる限り多くの人に届けよう」とする過程で、ナイーブにもそうした数の力を味方につけようとした試みだった。だが同時にそれは、アルゴリズムに従属し、SNS固有の可視性のヒエラルキーを美術館という権威が自ら再生産してしまうという皮肉な構造をも浮かび上がらせた。

日本の美術館はSNSをどう運営しているか

翻って、日本。広報ですら学芸員が兼任するケースが依然として存在する日本の美術館において、デジタルコンテンツ部署が独立して存在することはまずあり得ない。国立西洋美術館、国立新美術館、横浜美術館、金沢21世紀美術館のように学芸課とは別に広報課を擁する美術館でも、SNS運営は広報担当が担うのが一般的である。

しかし、日本の美術館において、広報業務だけに集中し、広報とはどうあるべきかを考え、日々改善を重ねられる館はごくわずかだ。言い換えれば、それができるのは、相当に恵まれた環境をもつ美術館に限られる。

専任のSNS担当者がいる日本の美術館といえば、森美術館くらいだろう。裏を返せば多くの美術館ではSNS運用が「誰かの追加業務」として扱われているということだ。結果として、制作に負荷のかかる動画よりも静止画投稿が主流になっている。仮に動画を制作してもYouTube向けの映像をフォーマットを変更してインスタグラムに転載するなど、各プラットフォームの特性に合わせた最適化は十分に行われていない。人手不足を考えれば、当然であろう。

もっとも近年では、知名度のあるインフルエンサーと協働する事例も増えている。たとえば、山種美術館が美術愛好家として知られるVTuberの儒烏風亭らでんを展覧会PR に起用したケースや、森美術館がInstagramとTikTokで活動する美術系インフルエンサー「耳で聴く美術館」Aviに動画制作を依頼しているケースなどがあげられる。

いずれも、インフルエンサーの人気にあやかる・動画制作のプロにアウトソーシングという点では、ナショナル・ギャラリーの試みと思想を同じくしているようにも見える。だが、日本の場合「200クリエイターズ・ネットワーク」のような危うさは感じにくい。それは、彼女たちが参加者ではなく仕事を依頼されたプロフェッショナルとして位置づけられているからだ。そもそも日本の美術館の人的リソースでは、200人ものコラボレーターを管理するのは現実的ではない。結果として、こうした協働は、美術館の監督のもと、あくまで広報の範疇に収まっている。

SNS上での「美術館の公共性」のゆくえ

SNSの世界は、誰もが発信者／受信者になれるという点で「すべての人に開かれた公共の場」のように見える。しかし、かつての街頭ポスターのように、発信したものが誰にでも見られる中立的な公共空間ではない。そこでは「より多くの人に見られる投稿」と「見られなくてもよい投稿」の線引きを、プラットフォームを運営する私企業が握っている。そういう意味で、SNSでの投稿が老若男女あらゆる人に届いている、あるいは届けられると思いこむのは、いささかロマンチックすぎる。

とはいえ、美術館とインフルエンサーの協働は世界的にみても今後ますます増えていくだろう。そうした流れを踏まえると、今日の美術館SNSアカウントに求められるのは、単に「バズる」こと、すなわち「より多くの人に届くこと」を目的にアルゴリズムに選ばれる努力ではない。むしろ、発信によって誰を振り落としているのかを都度意識してゆく姿勢だといえる。その視点を持てるかどうかが、SNS上での美術館の公共性を左右していくだろう。

