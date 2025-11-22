ラマヌジャンの失われた論文には「リーマン予想」への重要なアプローチがあった。ラマヌジャンの初期研究「高次合成数」とはなにか

異端、魔術師などの言葉で称される天才数学者・ラマヌジャン。彼はいったい何者だったのか？ラマヌジャンの数感覚や思考を、残された数式から読み解きながら、数学者としての実像、そして、数学未解決問題「リーマン予想」や「フェルマーの最終定理」解決への端緒を切り拓いた現代数学への功績を紹介した話題の書『ラマヌジャンの数学 無限を掴んだ数学者』（小島寛之・著）。

この記事では、この本の中からラマヌジャンの初期の研究「高次合成数」に注目し、その卓越した数感覚について見ていくことにします。

『ラマヌジャンの数学 無限を掴んだ数学者』

小島寛之・著 定価：1210円（税込み）

ラマヌジャンが数学雑誌に投稿した問題は

まず、ラマヌジャンの初期の研究を紹介しましょう。

ひとつは「高次合成数」に関する研究、もうひとつは「平方根の入れ子構造」の研究です。どちらの研究もラマヌジャンがインドにいた頃にすでに着手されていました。後者は、『第1 ノート』（ラマヌジャンのノート）の第14 章に一般的な形を得ていました。

それを具体的な数値例にして、1911 年の『インド数学協会誌』に問題として投稿しました。前者は、『第2 ノート』の冒頭部分で研究に着手していました。そして、ケンブリッジ到着から1 年にわたる集中的な研究で大きな進展をさせ、1915 年に『ロンドン数学協会報』に掲載されました。ラマヌジャンの学位論文にあたります。

数学者ハーディをして「初等的とはいえ、きわめて独創的」と言わしめたすばらしい研究でした。

どちらも扱っている素材は初等的なので、一般人でも理解することができます。それでいてラマヌジャンのほとばしる才気を十分に味わうことができる逸品です。

高次合成数とはどんな数？

まず、「高次合成数」から解説しましょう。

高次合成数は、正の整数の「約数の個数」にまつわる数です。表1-1 を見てください。これは、正の整数Nについて、Nの約数の個数を調べたものです。

表から、「約数の個数」というのが、非常に不規則であることが見てとれるでしょう。

あとで説明しますが、このような不規則性は「素数の不規則性」が影響したものといえます。

「Nが高次合成数である」の定義は、「Nより小さいすべての正の整数について、それらの約数の個数が、Nの約数の個数より少ない」ということです。言い換えると、「N がそれまでの整数の中でもっとも多い約数をもっており、約数の個数の同じものがN 未満にはない」ということになります。

表で○をつけたもの(1, 2, 4, 6, 12, 24) が高次合成数です。

約数の個数は太字にしてあります。例えば表にあるとおり、12は6個の約数をもっています。具体的には、1, 2, 3, 4, 6,12が約数です。

表からわかるように、1から11までの整数で約数が6個以上のものがありません。それゆえ、12は高次合成数に属することになるわけです。

高次合成数を小さい順に列挙すると、

1, 2, 4, 6, 12, 24, 36, 48, 60, 120,180, 240, 360, 720, 840, · · ·

となっています。きわめて不規則な数列が見てとれます。

約数の個数を計算する方法

与えられた正の整数の「約数の個数」を求めるには、素因数分解が役に立ちます。高校数学で習う知識ですが、ていねいに解説しましょう。

36 の「約数の個数」を例にとります。

36 の約数は、1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36 の9個です。これら約数の特徴を見出すために、1を除く8個の約数をそれぞれ素因数分解すると、以下のようになります。特徴がわかりやすくなるように、指数が1の場合も指数を表示しています。

2=2の1乗, 3=3の1乗, 4=2の2乗, 6=2の1乗×3の1乗, 9=3の2乗,

12=2の2乗×3の1乗, 18=2の1乗×3の2乗, 36=2の2乗×3の2乗

この素因数分解を眺めると、次のことがわかります。

＊約数の素因数となり得る素数は、もとの数36 の素因数である2 と3 のみ

＊約数を素因数分解したときの素因数2 の指数は、元の36 の素因数分解の素因数2 の指数以下（すなわち、2 以下）で、約数を素因数分解したときの素因数3 の指数は、元の36 の素因数分解の素因数3 の指数以下（すなわち、2 以下）である。

＊上の2 つをまとめると、すべての約数（約数1 も含む）が、2i · 3j (i = 0, 1, 2; j = 0, 1, 2) と表せる（ただし、20= 1, 30= 1 と定義される）。

以上のことを前提にすれば、「36の約数の個数」は、36の素因数分解における各素因数の指数に関して、

(素数2 の指数+ 1) × (素数3 の指数+ 1)

という計算で求められることがわかります。すなわち、

(36 の約数の個数) = (2+1) × (2 + 1) = 3 × 3 = 9

ということです。なぜかというと、36の約数の素因数分解にあらわれる素数は2と3だけで、素数2は2個以下、素数3は2個以下です。

すると、掛け算する素数2の個数は0個、1個、2個の3通り、掛け算する素数3の個数は0個、1個、2個の3通りです（上記でi = 0, 1, 2; j = 0, 1, 2 と記したことにあたります）。

したがって、素因数2の個数は0, 1, 2の3通り、素因数3の個数も0, 1, 2の3通りであり、それらのどの組み合わせに対しても掛け算（素因数分解）の結果が異なって、かならず別の数ができます（整数1 は素因数分解できませんが、便宜的に「2の0乗×3の0乗」と分解すると約束します）。

このことから、約数の個数は3×3=9通りと計算されることがわかるわけです。

以上のことは、表1-2を眺めれば確認できるでしょう。

以上のことは36に限らず、一般の正の整数にも成り立ちます。

すなわち、「素因数分解の各素因数の指数に1を加えて掛け合わせると約数の個数になる」ということです。きちんと書くと次のようになります。

約数の個数の公式

正の整数Nの素因数分解を、

N = pのa乗×qのb乗…rのc乗（p, q,…,r は素数）

とするとき、Nの約数の個数は、

(a + 1)(b + 1) …(c + 1)

である。

理由は、36についての説明とまったく同じです。

ラマヌジャンが見抜いた高次合成数の素因数分解と性質

前節で「約数の個数」は素因数分解における各素数の指数から求められることを解説しました。そこで、（1を除く）高次合成数について、素因数分解を見てみることにしましょう。

素因数分解→約数の個数

2 = 2の1乗→(1 + 1) = 2

4 = 2の2乗→(2 + 1) = 3

6 = 2の1乗×3の1乗→ 1 + 1) × (1 + 1) = 4

12 = 2の2乗×3の1乗→(2 + 1) × (1 + 1) = 6

24 = 2の3乗×3の1乗→(3 + 1) × (1 + 1) = 8

36 = 2の2乗×3の2乗→(2 + 1) × (2 + 1) = 9

48 = 2の4乗×3の1乗→(4 + 1) × (1 + 1) = 10

60 = 2の2乗×3の1乗×5の1乗→(2+1)×(1+1)×(1+1) = 12

120 = 2の3乗×3の1乗×5の1乗→ (3+1)×(1+1)×(1+1) = 16

180 = 2の2乗×3の2乗×5の1乗→(2+1)×(2+1)×(1+1) = 18

240 = 2の4乗×3の1乗×5の1乗→ (4+1)×(1+1)×(1+1) = 20

360 = 2の3乗×3の2乗×5の1乗→ (3+1)×(2+1)×(1+1) = 24

720 = 2の4乗×3の2乗×5の1乗→ (4+1)×(2+1)×(1+1) = 30

840 = 2の3乗×3の1乗×5の1乗×7の1乗

→ (3 + 1) × (1 + 1) × (1 + 1)×(1 + 1) = 32

皆さんはここに記されている「高次合成数の素因数分解」を見ていて気づくことはあるでしょうか？

ラマヌジャンは、次の性質を見抜きました。

ラマヌジャンの高次合成数定理

(a) 高次合成数の素因数分解には、素数2から始まり連続した素数があらわれる

(b) 小さい素因数の指数はかならず、大きい素因数の指数以上である

(c) もっとも大きい素因数の指数は1または2である

(d) もっとも大きい素因数の指数が2であるのは、4と36のみである

この記事では、この証明は割愛しますが、詳しく知りたい方は、『ラマヌジャンの数学』をお読みください。

ラマヌジャンの失われた論文と数学未解決問題

紹介した性質(a)(b)(c)(d) は、ラマヌジャンの高次合成数についての論文のほんの一部でしかありません。

この論文には、「約数の個数」についての解析的評価（初等的な関数で近似したり、上限を与えたりするもの）や素数の分布についての研究など非常に豊富な結果が含まれています。

じつは、この論文の最初の刊行では紙数の都合で削除されている部分がありました。

その削除された部分が未解決な難問「リーマン予想」に対する、もっとも重要なアプローチの先駆的な研究であったことが最近、判明しました（『ラマヌジャンζの衝撃』、黒川信重、現代数学社、2015参照）。

これは数学界にとっての損失でした。

じつは、ラマヌジャンがいなかったらフェルマーの最終定理は解けなかった！彼の残した数式たちから「天才数学者の実像」に迫る