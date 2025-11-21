株式会社オートバックスセブンと株式会社オートバックス西日本販売は、長崎県島原市に新店舗「オートバックス島原店」を2025年11月20日にオープンする。

同店舗は、島原駅北方の国道251号線沿いに位置し、カー用品販売から車検・整備までを網羅した総合カーライフ拠点だ。敷地面積約6,550㎡、共用駐車場142台を備え、長崎県内では5店舗目の出店となる。地域密着型のサービス体制で、顧客の安心・快適なカーライフをサポートしてくれる同店舗を活用して、より快適なカーライフを楽しんでみてはいかがだろうか。

「オートバックス島原店（長崎県島原市）」新規オープン

～長崎県内 オートバックス5店舗～

株式会社オートバックスセブン（代表取締役 社長：堀井勇吾）と加盟店契約を結んでいる株式会社オートバックス西日本販売（代表取締役：落合礼二）は、2025年11月20日（木）に「オートバックス島原店」を新規オープンいたします。

店舗は、島原鉄道・島原駅の北約2.0km、国道251号線沿いに位置します。タイヤ、オイル、バッテリーをはじめとしたカー用品に加え、カーライフの楽しさを提案する幅広い商品や、車検・整備などのサービスを展開いたします。自動車整備に関する知識と技術、提案力を備え、安心してクルマのメンテナンスをお任せいただける店舗として地域のお客様を全力でサポートいたします。

店舗の概要は以下の通りです。

店舗名 オートバックス島原店 開店日 2025年11月20日（木） 所在地 〒855-0031 長崎県島原市前浜町54-1 連絡先 TEL. 0957-63-1880 ／ FAX. 0957-63-1882 面積 売場396.00㎡ ／ 敷地6,550.00㎡ 駐車台数 142台（共用） ピット数 5台 営業時間 10:00～19:00 定休日 不定休 経営母体 株式会社オートバックス西日本販売 代表取締役 落合 礼二

ご参考：オートバックスグループ国内店舗数 計1,050店舗

オートバックス 516店舗 スーパーオートバックス 71店舗 オートバックスガレージ 1店舗 A PIT AUTOBACS 3店舗 オートバックスセコハン市場（※1） 20店舗（17） Smart＋1（※2） 16店舗（13） オートバックスエクスプレス 11店舗 オートバックスカーズ（※1） 412店舗（409）

当社は「社会の交通の安全とお客様の豊かな人生の実現」というパーパスのもと、これからもさまざまな事業を通じてお客様の安全・安心と、利便性向上に取り組み続けるとともに、環境・社会課題の解決へ向けた取り組みにも挑戦してまいります。

以上

【お客様からのお問い合わせ】

オートバックスお客様相談センターフリーコール：0120-454-771

受付時間：9:00～12:00 13:00～17:30（土・日・祝日を除く）

リリース提供元：株式会社オートバックスセブン