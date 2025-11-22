天皇、皇后両陛下の長女愛子さまは２２日、ラオスへの公式訪問を終え、民間機で千葉・成田空港に到着された。

初の外国公式訪問を終えた感想を帰国後に文書で公表し、「ラオス国民の皆様の温かい人柄や心遣いにより、充実した心に残る訪問となりました」とつづられた。

愛子さまは１７日に現地入りされた。外交関係樹立７０周年にあたりトンルン国家主席を表敬訪問し、国家副主席主催の晩餐（ばんさん）会に招かれるなど、国家元首に準じた接遇を受けられた。感想では「心のこもったおもてなしをいただいた」と振り返られた。

愛子さまは滞在中、日本語教室が開かれている中高一貫校や、国際協力機構（ＪＩＣＡ）の海外協力隊員が柔道を指導する武道センター、日本のＮＰＯが共同経営する小児病院などを訪問。「私の訪問をきっかけとして、日本とラオスの将来の交流の輪がより大きく広がっていくこととなれば幸いです」と記された。

最後に、上皇ご夫妻や両陛下が続けてこられた国際親善に触れ、「皇室の方々の歩みを受け継いでいく思いを新たにするとともに、日本とラオスの友好親善関係が進展することを心から願っています」と結ばれた。