プロ野球・日本ハムは前日21日、ドラフト1巡目で指名した大川慈英投手と仮契約を結びました。

手渡された色紙には力強く『強気』と記した大川投手。この理由について「自分の持ち味はどんどん強気に押していくピッチング。気持ちで相手打者に絶対負けないっていうのも、これまでもこれからもずっとやっていきたい。そこをプロ野球でもしっかり見せて、結果を残していきたい」と語りました。

日本ハムの印象については「12球団で一番華のあるチーム。自分もその華に負けないように頑張っていきたい」とコメント。「クローザー、中継ぎ、正直全てやりたい」と語りながら、「自分としてはチームの勝ちにつながるポジションが一番投げたいポジション。どこっていうよりかは、本当にチームが勝つために起用していただける場所で1年間戦えたら。『こいつが投げたら大丈夫だ』って思ってもらえるようなポジションに」と意気込みました。さらに現在の日本ハムのリリーフ陣を分析し「自分より体も大きいというか、身長も高い選手ばかりなので。逆にタイプ的に違うボールが投げられるかなと思ってるので、強みにしていきたい」と語りました。

そんな大川投手は昨年ごろから『ガンダム』にハマっているそう。中でもシャア・アズナブルというキャラクターが好きだそうで、その理由について「最後まで主人公になれないところ。正直、自分も今のところの野球人生では主人公ではないなっていうのは感じているので、自分と似ている、ではないですけど…でもカリスマ性があって、カッコいい」と語ります。続けて「自分もできれば主人公になりたいですけど、主人公ではなくても泥臭く、カリスマ性を持てるように」とコメント。シャアの異名でもある「赤い彗星(すいせい)」にちなんだキャッチコピー『青い彗星』を提案されると、「呼んでもらえたらうれしい」と笑みを浮かべました。

マグロなど赤身の魚が好きだという大川投手は、日本ハムの本拠地がある北海道についても「おいしいものが多い。魚が好きなので海鮮を食べて体を大きくできれば」と期待の声。ともにNPB入りとなった“明大トリオ”小島大河選手(西武1位)と毛利海大投手(ロッテ2位)にも闘志を燃やし「同期の小島と毛利には絶対負けたくない。小島はしっかり圧倒して、毛利は投げ勝てるように」と意気込みました。