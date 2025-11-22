【独自】「天地正教」元教祖の親族が告白…「帯広の小さな宗教団体はこうして旧統一教会に乗っ取られた」

前編記事『旧統一教会が解散したら所有資産約1200億円はどうなるか…北海道・帯広の「謎の宗教団体」が資産移転先として急浮上』より続く。

「2代目教祖が追い出され、消滅させられた」

「天地正教」の2代目教祖となった新谷静江氏はすでに亡くなっているが、本誌は帯広を訪ね、親族の男性に取材。男性はこう証言した。

「静江さんは統一教会の教義を否定しませんでしたが、一方で、霊感商法などのカネ稼ぎからは手を引こうとした。

方針に従わない静江さんは、教団にとって邪魔な存在だったのでしょう。'97年に韓国人幹部が送り込まれてきて、天地正教の幹部が総入れ替えすることになった。静江さんは文鮮明に手紙を出しましたが取り合ってもらえず、解任されて追い出されたのです。

その後、天地正教から教祖はいなくなり、旧統一教会幹部が会長を務めるようになった。'99〜'00年にかけて、全国にあった道場も閉鎖され、教団の教会になったと聞きます。天地正教は事実上、消滅させられたんです」

実際、天地正教の現在の代表は旧統一教会の信者。そして「聖地」も、すでに教団のものになっている。

原野の儀式に田中会長も現れた

帯広市中心部から西へ車で40分、「剣山」の麓にある約2万坪の原野では、毎年10月に「浄火祈願祭」と呼ばれる天地正教の儀式が行われてきた。

だが今、入り口に掲げられているのは、「聖火の郷 世界平和統一家庭連合」の看板。登記簿によると、'03年と'14年に教団はこの土地を天地正教から取得している。「浄火祈願祭」に代わり、教団の儀式である「聖火式」が毎年開かれるようになり、昨年は田中富広会長も参加した。

10月下旬、本誌記者が現地を訪ねると、近くで農作業をしている男性の姿があった。声をかけると、男性はこう語った。

「あなた、東京から来たの？ こんなところに来る人は滅多にいないよ。ここは家庭連合（旧統一教会）が引き継いだ土地だけど、実は天地正教の建物も少しだけ残っている。敷地の真ん中に『盟約平成之塔』ってのがあるんだ。天地正教と家庭連合の友好の証だね。ここは、清い人だけ入れる聖地。あんたみたいな汚い人はダメだよ（笑）」

ちなみに、この男性は旧統一教会の信者であると明言はしなかったが、実名でSNSをやっており、そこには信者であることを示唆する投稿が多数みられた。

教団が取材に明かした「解散後」

本誌が帯広市内や剣山周辺で取材した限り、天地正教が旧統一教会の「後継団体」になる可能性について、危機感をもっている住民はほとんどいなかった。天地正教が存続していることすら知らなかったという人が大半だ。

かつて天地正教の施設建設反対運動に携わった元帯広市議の稲葉典昭氏が言う。

「約30年間、表立った活動はなかっただけに、旧統一教会の受け皿として名前が浮上していることに非常に驚いています。天地正教の土地が、旧統一教会名義に変わっていたことも知らなかった。水面下で動いていたとは……。

反社会的な宗教団体が帯広に来ることは、到底認められません。名前を変えるだけで宗教法人として活動を続けられるなんて、どう考えてもおかしい」

教団は本誌の取材に対し、「（天地正教を乗っ取った）事実はありません」としたうえで、財産の移転については、「『残余財産』処分は、宗教法人法に定められた手続きによって行われます。仮に高裁で 当法人の解散が決定された場合には、その手続きに則って行います」と回答した。

前出のジャーナリスト・鈴木氏が指摘する。

「世界平和統一家庭連合から天地正教へと『看板』を変えただけで活動を継続できることについては、教団の被害者救済に当たる全国弁連や被害弁護団からも問題だとする声があがっています。『指定宗教法人』に指定され、解散命令が下った宗教法人の財産の清算については、特例を設けるなど早急な法整備が必要です」

かねてから根を張っていた帯広の原野が、旧統一教会の新たな拠点となる日が来てしまうのだろうか。

「週刊現代」2025年11月24日号より

