¥¹¡¼½÷¡¦µÈÅÄº»ÊÝÎ¤¤µ¤ó¡¡¡Ö¿ä¤·¤Î±þ±ç¡×¤ËÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¤Ø¡ª¤·¤³Ì¾Æþ¤ê¥¿¥ª¥ë·Ç¤²ËþµÊ
¡¡¥ì¥¹¥ê¥ó¥°½÷»Ò¤Ç¸ÞÎØ£³Âç²ñÏ¢Â³¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿µÈÅÄº»ÊÝÎ¤¤µ¤ó¤¬£²£°Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¤òÀ¸´ÑÀï¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö½é¤Î¶å½£¾ì½ê¤Ë¹Ô¤¯»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡¼¡×¤È»Ï¤á¤¿µÈÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¿ä¤·¤ÎÌ¸Åç´Ø¤Î±þ±ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤è¡¼¡£À¸¤ÏÇ÷ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤ÆºÇ¹â¡ª¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¡£²ñ¾ì¤ÇÌ¸Åç¤Î¥¿¥ª¥ë¤ò·Ç¤²¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤·¤ÆÊ¡²¬¤ÎÈþÌ£¤·¤¤Êª¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Á´Éô¡¢ÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡¼¡×¤Èµ¤·¡¢¤â¤ÄÆé¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¸å¤ÏÂçºå¾ì½ê¤À¤±¹Ô¤±¤Æ¤Ê¤¤¤«¤éÍèÇ¯¹Ô¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡¼¡£¶å½£¾ì½ê¡¢»Ä¤ê£³Æü¡ªÍ¥¾¡¤Ï¤É¤ÎÎÏ»Î¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¡©ÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¼¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¿µÈÅÄ¤µ¤ó¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÌ¸Åç¡¢À¨¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡¼¡×¡Ö¸«¤Ä¤á¤ëÌÜ¤¬Èþ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£