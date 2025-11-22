北川景子、Snow Manメンバーに「ともだちが2人」 “せんせい”呼びも「すべてを知り尽くして…」
俳優の北川景子が、21日放送のTBS系バラエティー『それSnow Manにやらせて下さい』2時間スペシャル（後7：00）に出演。Snow Manメンバーの中に“ともだち”がいることを、茶目っ気たっぷりに打ち明けた。
【写真】北川景子が「せんせい」呼びするSnow Manメンバーと笑顔
同番組出演の理由について向けられた北川は、佐久間大介と阿部亮平のことをジェスチャーで向けながら「ともだちが2人いて、さっくん（佐久間）とせんせい（阿部）が」とにっこり。阿部への“せんせい”呼びについて、北川は「ドラマでご一緒した時に、すべてを知り尽くしていて。クイズ番組で一緒に出ても、わからないこと（を答えてくれる）」と声を弾ませていた。
今回は国家的プロジェクト“リニア中央新幹線”の裏側に『それスノ』がバラエティー番組として初潜入。阿部、ROLANDに加え、前回に引き続き新幹線が大好きだという天才子役・佐藤大空が参戦する。JR東海全面協力のもとロケを敢行し、「未来の道」「最先端マシン」「極秘新駅」「新型車両」など、超貴重なエリアへ潜入することに成功した。
さらに、今年夏に完成したばかりの新型車両に、バラエティー番組としては初めて乗車させてもらうことに。時速500キロ超の未知の世界に3人は大興奮。新時代の幕開けとなる“リニア中央新幹線”の知られざる裏側に迫った。
スタジオでは、本企画で恒例となったムチャぶりの“即興名言”にSnow Manが挑戦する。また『それスノ』初登場となる北川と共演経験のある阿部、佐久間大介とのスタジオトークにも注目。北川は阿部を○○と呼んでいる（!?）など、意外なエピソードが飛び出した。
そして「未成年の主張」第4弾は深澤辰哉と渡辺翔太が千葉・木更津総合高等学校へ。ロケ当日はあいにくの雨天ということもあり、企画史上初となる体育館で開催。2000人超の生徒が集まった熱気に満ちあふれた体育館では、令和の高校生ならではの主張や愛の告白が続々と登場した。
