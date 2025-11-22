¢ãÄÉÅé¢äÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤Î50Ç¯Á°¤Î¡Ö¼êµ¡×¤òÂç¸ø³«¡Ä¥ß¥¹¥¿¡¼¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤¬¸½Ìò°úÂà¤ò·è¤á¤¿ÍýÍ³
2025Ç¯6·î3Æü¤ËÀË¤·¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤´ÀÂµî¤µ¤ì¤¿¾¼ÏÂ¤ÎÂç¥¹¥¿¡¼¡¢Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤Î¡È¤ªÊÌ¤ì²ñ¡É¤¬¡¢ËÜÆü11·î21Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£ÄÌ»»444ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿ÂçÂÇ¼Ô¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éµ¤¤µ¤¯¤Ê¿ÍÊÁ¤Ç°¦¤µ¤ì¤¿Èà¤Ï¡¢38ºÐ¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿ºÝ¡¢ËÜ»ï¤Ç¤½¤Î»×¤¤¤Î¾æ¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Èà¤Î¼êµ¤ÇÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤é¤ì¤¿¡¢¸½ÌòºÇ½ªÂÇÀÊ¤Ç¤Î¿´¶¡¢°úÂà¤ò·è¤á¤¿ÍýÍ³¡¢¤½¤·¤ÆÌÁÍ§²¦Äç¼£¤µ¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¤È¤Ï¡Ä¡£
½µ´©¸½Âå1974Ç¯10·î31Æü¹æ¤Îµ»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤Æ3²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
Âè2²ó
Á°²óµ»ö¡Ø¢ãÄÉÅé¢äÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤Î50Ç¯Á°¤Î¡Ö¼êµ¡×¤òÂç¸ø³«¡ÄÊ»»¦ÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¸½ÌòºÇ½ªÂÇÀÊ¤Ç¤Î¿´¶¡Ù¤è¤êÂ³¤¯¡£
¡Ö¤¤ç¤¦¤À¤±¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤â¤Ä¤±¤Ê¤¤¤Ç¤ª¤¤Þ¤¹¤ï¡×
½Ð¤¬¤±¤Ë¡¢¤Ü¤¯¤Ï½÷Ë¼¤Î°¡´õ»Ò¤Ë¤¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¤ç¤¦¡¢¸«¤Ë¤¯¤ë¤«¤¤¡©¡×
ºÇ¸å¤Ë¤Ü¤¯¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤ò¸«¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¿¤·¤«»Í½½Ç¯¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¶åÇ¯¡£Èà½÷¤Ïµå¾ì¤Ë¤Ï°ìÅÙ¤âÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£
ÇØÈÖ¹æ3¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï¡¢Èà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤ÎÆü¤¬ºÇ¸å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£¤¬¡¢°¡´õ»Ò¤ÏÌÛ¤Ã¤Æ¼ó¤ò²£¤Ë¿¶¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤ë¤Î¤«¤¤¡©¡×
¡Ö¤¤¤¨¡£¤¤ç¤¦¤À¤±¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤â¤Ä¤±¤Ê¤¤¤Ç¤ª¤¤Þ¤¹¤ï¡£¥Ù¥¹¥È¤ò¤Ä¤¯¤·¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×
Ä¹ÃË¤Î°ìÌÐ¤â¡¢¤³¤ÎÆü¤¬Éã¿Æ¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¸å¤Î¸ø¼°Àï¤È¤Ê¤ë¤Î¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Ñ¥Ñ¡£¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤Í¡×
°ìÌÐ¤Ï¡¢´ñÌ¯¤ËÂç¿Í¤Ó¤¿É½¾ð¤Ç¤Ü¤¯¤Î´é¤ò¤ß¤Ä¤á¡¢¸µµ¤¤è¤¯¥é¥ó¥É¥»¥ë¤òÇØÉé¤Ã¤Æ³°¤ØÈô¤Ó¤À¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
Ä«¤Î¿©Âî¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë°¡´õ»Ò¤¬¼«Ê¬¤Ç¾Æ¤¤¤¿ÃÈ¤«¤¤¥Ñ¥ó¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÀÖÈÓ¤â¡¢¤ªÆ¬¤Ä¤¤Î¥¿¥¤¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¡¢À¸¤±¤«¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿¿¹È¤Î¥Ð¥é¤¬¡¢¤Ü¤¯¤Î¡¢¤¤¤ä¡¢¤Ü¤¯¤¿¤Á¤Î¿·¤·¤¤Ìç½Ð¤Î¤¿¤á¤Ë¿©Âî¤Î¤Þ¤ï¤ê¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Ï·¤¤¤Æ¤¤¤¯ÆùÂÎ
¤Ü¤¯¤¬¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¸Â³¦¤ò¸ç¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ä¤¤°ìÇ¯Á°¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï³Ú¤Ë½èÍý¤Ç¤¤¿¥´¥í¤ÎÂÇµå¤¬¡¢¤â¤¦¤¢¤È¿ô¥»¥ó¥Á¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÇÊá¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ä¤Ã¤¿¡ª¤È»×¤Ã¤¿Åö¤¿¤ê¤¬Ìî¼ê¤Î¿¿ÀµÌÌ¤ò¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Ê¥¤¥¿¡¼¤Î¸÷Àþ¤òÄ¹»þ´ÖÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÏÄ¤ó¤Ç¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ä«µ¯¤¤Æ¤âÌÜ¥ä¥Ë¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£µ¤»ý¤Á¤Ï¿Í¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â¡¢¤¤¤Ä¤«¤¸¤ï¤¸¤ï¤ÈÇ¯Îð¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¥Ï¥ó¥Ç¤¬¤Î¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¤¤¤¯¤é¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¡¢Á°Æü¤ÎÈè¤ì¤¬¤È¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Â¤¬¤á¤Ã¤¤êÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¼«Ê¬¤Ç¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¤Ü¤¯¤Ï¼«Âð¤ÎÃÏ²¼¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤¿¾®¤µ¤Ê¥¸¥à¤Ç¡¢°ìÆü¸Þ½½²ó¤ò¥Î¥ë¥Þ¤Ë¤·¤¿¥Ê¥ï¥È¥Ó¤ò»Ï¤á¤¿¡£Ê¢¶Ú±¿Æ°¤â¤Ø¤È¤Ø¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¡£
¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¿Í¤Ë¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Í¤Ë¥Ù¥¹¥È¤Î¾õÂÖ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤È¤·¤Æ¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¤Ü¤¯¤Ï¤Ä¤È¤á¤ÆÌÀ¤ë¤¯¿¶Éñ¤¤¡¢Ï·¤¤¤Æ¤¤¤¯ÆùÂÎ¤Î¤³¤È¤òËº¤ì¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£½ª¿ÈÂÇÎ¨¤ä¤Ê¤Ë¤«¤ÏÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢µÏ¿¤Î¤³¤È¤Ï¤â¤¦Æ¬¤«¤éÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£ÆùÂÎ¤Î¸Â³¦¤Þ¤Ç¤¿¤¿¤«¤¤È´¤¤¤Æ¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤·¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÅÝ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤Ü¤¯¤Ë¤ÏÊ¸¶ç¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
°úÂà¤ò·è¤á¤¿ÍýÍ³
¥¹¥¿¥ó¥É¤ÎÇ®¤¤Çï¼ê¡£¡Ö¥Ê¥¬¥·¥Þ¡ª¡×¤È¶«¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¾¯Ç¯¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¡£¤½¤ì¤¬Â³¤¯¸Â¤ê¤Ï¤»¤¤°ìÇÕ¡¢¼«Ê¬¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤µ¤é¤±¤À¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢µîÇ¯¤Î¥·¡¼¥º¥óËö¤¢¤¿¤ê¤«¤é¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤ÎÈ¿±þ¤¬ÈùÌ¯¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤ò¤Ü¤¯¤ÏÈ©¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£Çï¼ê¤Ï¤â¤¦´üÂÔ¤ÎÇï¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ç³¤¨¤Ä¤¤Æ¤¤¤¯¤Ü¤¯¤Ø¤ÎÀËÊÌ¤ÎÇï¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±¾ð¤ÎÇï¼ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¡£
°úÂà¤Þ¤Ç°ìÇ¯´Ö¤È¼«Ê¬¤ÇÀþ¤ò°ú¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤â¤·¤â´ÆÆÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£¥Ù¥ó¥Á¤òÃÈ¤á¡¢ÂåÂÇ¤Ë½Ð¤ë¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤â¡¢¤Ü¤¯¤Ë¤ÏÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¡¢¤à¤·¤í¤½¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÅÙ¤ÏÇÔ»Ä¤Î¤ß¤¸¤á¤µ¤ò¿È¤ò¤â¤Ã¤ÆÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¡¢¾Íè¤Î¤Ü¤¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÉ¬¤º¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£´Ð¼¤¤È¤·¤Æ¶ì¶¤ò¼õ¤±»ß¤á¡¢¤½¤ì¤ò¤Ï¤ÍÊÖ¤·¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡£
Àî¾å´ÆÆÄ¤â¡¢¤Ü¤¯¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¦¡£¿Í´Ö¡¢¤¤¤¤¤È¤¤Ð¤«¤êÂ³¤¯¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¤¤ï¤á¤Æ·Ã¤Þ¤ì¤¿´Ä¶¤Ë¤ª¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ü¤¯¤Ë¡¢°ìÇ¯´Ö¤ÎºÃÀÞ¤òÌ£¤ï¤ï¤»¤ë¤¿¤á¡¢Àî¾å¤µ¤ó¤â¤È¤¤Ë¤Ï¿´¤òµ´¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¼¡²óµ»ö¡Ø¢ãÄÉÅé¢äÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤Î50Ç¯Á°¤Î¡Ö¼êµ¡×¤òÂç¸ø³«¡ÄÌÁÍ§¡¦²¦Äç¼£¤âÎÞ¤·¤¿´¶Æ°¤Î¡Ö°úÂà»î¹ç¡×¤Îµ²±¡Ù¤ØÂ³¤¯¡£
¡Ö½µ´©¸½Âå¡×1974Ç¯10·î31Æü¹æ¤è¤ê
