資生堂の520億円赤字転落、真犯人は《無意味なM&A》だった…買収した米スキンケアが苦戦を強いられた「本当の理由」

日本一の化粧品ブランド「資生堂」がかつてないほどの苦境に立たされている。今年11月10日、同社は2025年度の連結最終損益が520億円の赤字になる見通しと発表。これで108億円の赤字となった前期に続き、2期連続の赤字に転落した形だ。

化粧品業界全体がコロナ禍によって大打撃を受けて以降、資生堂も再生を目指して様々な改革――すなわち事業の“選択と集中”を推し進めてきた。象徴的だったのが、2021年に行った「TSUBAKI」「専科」など日用品事業の売却。これにより、事業構成を高価格帯化粧品に集中し、「プレミアムブランド」の構築を目指したのである。

今回の赤字の原因として槍玉に挙がっている米スキンケアブランド「ドランク エレファント」も、そんな“選択と集中”において注力していたブランドのひとつだった。昨今、SDGsやサステナビリティ（持続可能性）が重視されている化粧品業界において、それを体現するブランドだったのである。

にもかかわらず、なぜ資生堂は約900億円で買収した同社を上手く行かせず、減損損失468億円という結果になってしまったのか。その本当の理由を探っていく。

【前編記事】『「誰からも愛されていたはずなのに」資生堂の“歯車”はいつから狂ったのか…巨額赤字につながった《百貨店離れ》の大誤算』よりつづく。

なぜドランク エレファント買収に至ったのか

資生堂が2019年に買収し、グループ傘下とした「ドランク エレファント」というブランド。買収価格は約900億円と報じられているが、当時のドランク エレファントの売上規模が約100億円程度。一見すると、かなりの高値掴みな気もするが、実際のところ、資生堂はどう考えていたのだろうか。

美容事業に詳しい日本サステナブル化粧品振興機構代表の長井美有紀氏が解説する。

「私の印象では、資生堂は2014年頃からグローバルビジョンを打ち出し、国内のみならず世界市場にも積極的に舵を切ったと思います。その後、2019年頃には、化粧品業界でSDGsやサステナビリティが浸透、流行し始めます。

こうした背景から、グローバルで通用し、かつサステナブルなブランドとして、どちらの要素を持ち合わせたドランク エレファントにかけた期待は大きかったはず。それゆえ、巨額の買収を決断したのでしょう」

ドランク エレファントは2012年に北米で創業した、比較的新興のスキンケアブランドだ。創業者のティファニー・マスターソン氏は自身も肌トラブルの悩みを抱えていたといい、「本当に肌に必要なモノだけ取り入れたい」という発想から誕生に至ったという。

同ブランドのコンセプトは“クリーンビューティー”だ。鉱物油、シリコンなど、肌への刺激が懸念される成分を排除し、天然由来成分や合成成分でも安全性の高いものにのみこだわった化粧品を展開するなど、時代を先取って成長。1アイテム1万円前後という高価格帯ながら売り上げを伸ばしていった。

時流とコンセプトの合致、北米での認知度、そして価格帯――いずれも資生堂が求めるものと合致したのがドランク エレファントだった。だが、買収直後の時点で、長井氏はすでに一抹の不安を感じていたという。

形だけのM&Aでは「シナジー」は生まれない

「資生堂が毎年発行している「サステナビリティレポート」の2019年版をあらためて拝見しましたが、『ドランク エレファントを傘下に入れました』という言葉はあっても、取り入れてどう活用するか、発展させるかなど具体的な戦略については、説明不足な印象を受けました」（前出・長井氏）

SDGsやサステナビリティへの積極的な取り組みについて厳しい目線を向ける投資家向けのアピールとしては、確かにそれだけでも十分だったかもしれない。だが、形だけ導入しただけ、買収しただけ、では当然シナジーなど生まれてこないのも当然だ。長井氏が続ける。

「そもそもドランク エレファントというブランド自体、クリーンビューティーの考え方を十分理解している人向けに売っている、“クローズド”な印象です。実際、資生堂の買収前はこだわりの強いセレクトショップなどで置かれていたイメージです。したがって、既存のブランドに則った売り方を踏襲しても、ドランク エレファントの“らしさ”が伝わらず、売り上げ不振につながるのも当然ではないでしょうか」

M&Aとは本来、売り手の知識・理解を深め、良いところを吸収し、買い手がそれを上手く生かすのが一般的なはず。資生堂の場合、ドランク エレファントを売る上で必要だったブランドの再編成や販売チャネルの見直しなどのプロセスをすっ飛ばしてしまった。これが、468億円の減損損失を生んだ“からくり”だ。

長井氏は「安易にM&Aを行う大手企業が散見されるが、リスクでしかない」と警鐘を鳴らす。昨今、日本ではM&Aブームが高まっているが、資生堂の巨額赤字は、ある意味その動きに釘をさす事象とも言える。

どれだけ良い商品も、売り方ひとつで黒字にも赤字にも変わる。いま一度、事業を見つめ直し、より良い方向へシフトできるか。「日本が世界に誇るブランド」として資生堂の復活を望むばかりだ。

【こちらも読む】『なぜ「4℃のジュエリーはダサく」なったのか？世界中の女性を悩ませる「ハートネックレス問題」の根深い背景』

【こちらも読む】なぜ「4℃のジュエリーはダサく」なったのか？世界中の女性を悩ませる「ハートネックレス問題」の根深い背景