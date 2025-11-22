夜型でうつっぽい不登校の子ども…4000組の親子に寄り添った相談員が焦る親に伝えたいこと

「学校に行ってほしいのに行けない」

「元気だった子どもが暗くなってしまった」

不登校の子どもを持つ親なら、誰もが経験する不安や焦り。こうした親の悩みに向き合い、具体的なアドバイスを届けているのが池添素さん。池添さんは40年以上にわたり、不登校の子どもとその親4000組以上に寄り添ってきた相談員で、親子の悩みや不安に丁寧に耳を傾け、支え続けてきた。

2025年10月29日、文部科学省が発表した「問題行動・不登校調査」によると、2024年度に不登校となった小中学生の数は過去最多の35万3970人にのぼり、12年連続で増加している。こうした現状を背景に、池添さんの経験と考え方をまとめた書籍『不登校から人生を拓く――4000組の親子に寄り添った相談員・池添素の「信じ抜く力」』（講談社）が2025年9月4日に発売された。ジャーナリストの島沢優子さんが取材し、池添さんの言葉と具体的な実践例が1冊に収められている。

11月3日に紀伊國屋書店 新宿本店で開催された池添さんのトークイベントは1日で予約席がなくなり、立ち見も出る状況で、「12年連続過去最多」を表しているものだった。

昼夜逆転が始まり、落ち込みがち…

【質問】

小学6年生、不登校2年目の子どもがいます。フリースクールに通っていましたが、先月から行けなくなり、先週から昼夜逆転が始まり、数日前から鬱っぽくなってきました。母親として、何をすればよいのでしょうか。

池添素：一緒に“落ちて”おきましょうか。前に行けていたときのことを思うと、「また行けるんじゃないか」と期待して焦ってしまいますよね。でも、今行けていないところからスタートすればいいんです。私も『いつからでもやり直せる子育て』（かもがわ出版）という本を書きましたが、まさにそこからのスタートです。学校に行けていたり、フリースクールに行けていた方がもちろん良いこともありますが、それがすべてではありません。今の場所から始めれば、必ず次の一歩が出てきます。

だから、お母さんも一緒に落ち込んで、「しんどいな」と思う気持ちを正直に出してみてください。そうすると、意外と子どもは元気を取り戻すことがあります。もちろん、お母さんが笑顔でいることも大事ですが、正直に生きることも大切です。

●池添素さんの言葉

「子どもが落ち込んでいたら、親も一緒に“落ちて”おきましょう。お母さんが笑顔でいることも大事ですが、正直に生きることも大切です」

