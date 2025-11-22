「応援に行ってあげてと言われたので…」信者が激白！旧統一教会が支援していた高市政権「副大臣」の名前

裏金議員ながら農林水産副大臣に抜擢された根本幸典氏。本誌は根本氏が11月24日に豊橋市内のホテルで、政治資金パーティーを開催するという案内を入手。「大臣規範」では大規模なパーティーの自粛が求められているが、そんなことはお構いなし。さらに過去のパーティーについて調べると、旧統一教会に関する疑惑が浮上した。

前編記事『まったく反省してなかった！副大臣に抜擢されたあの「裏金議員」が大規模「政治資金パーティー」を開催予定』より続く。

パー券の購入者に旧統一教会信者

根本氏の政治資金パーティーをめぐっては、過去に次のような指摘もあった。

「旧統一教会（世界平和統一家庭連合）問題を追及してきたジャーナリストの鈴木エイト氏が、根本氏のパーティー券の購入者のなかに、教会の信者がいたことを明らかにしています（'24年11月8日公開『文藝春秋PLUS』）。また、'24年12月、根本氏が裏金問題について弁明するために出席した衆議院の政倫審でも、同じ問題が取り上げられました」（全国紙政治部記者）

本誌が独自に入手した内部資料によると、根本氏側は'21年、世界平和統一家庭連合の豊橋家庭教会のA教会長（当時、以下同）にパーティー券3枚を販売したことが記されている。また、旧統一教会の関連団体である世界平和連合愛知県連合会のＢ渉外部長に1枚、平和大使協議会のＣ事務総長にも1枚売っている。

さらに、'22年にも、豊橋家庭教会のＤ教会長に3枚販売したほか、前年と同じように、Ｂ渉外部長とＣ事務総長にもそれぞれ1枚ずつ販売した記録がある。

根本氏は政倫審で、旧統一教会の関連団体の会合に出席したことや、関連イベントに祝電を送ったことを明らかにしている。一方、パーティー券の購入者に関しては「どういった思想・信条の方が買っているかということは確認していない」などと答弁していた。

旧統一教会信者が激白！

政治資金パーティーを介した旧統一教会との接点について、あいまいな回答に終始していた根本氏。ところが今回、本誌が前出の関係者に取材したところ、そのうちの1人が、根本氏側からパーティー券を購入したことを認めた。

――私たちが入手した内部資料に、根本氏側からパーティー券を購入したという記録が残っている。パーティー券を買ったことは事実ですか。

「根本先生については、（旧統一教会や関連団体の）活動のなかでご縁をもった立場でもありますので、パーティーがあった場合、顔を出させていただくことがありました」

――ご縁の延長線上で、パーティー券も購入した？

「そうですね。はい」

「（根本氏が）こちらのイベントにわざわざ来ていただいたことに、非常に敬意を表する思いで、先生に対して尊敬をするという思いが高まるわけです。それで、2回くらい（パーティー券を購入した）記憶があるんですけど」

――根本氏との接点はどのように生まれた？

「市議会議員か、秘書だったのか、ちょっとわからないけど、先生が選挙に出るときだったのか、応援に行ってあげてと言われたので、足を運んだ記憶はある」

――そして、街頭演説や講演の様子を聞いて、応援しようと。

「ええ、そう。（根本氏について）非常に直球型で、真面目な方だなという印象。なんの政策（を話していた）か、忘れましたけどね。人間的に熱く、気持ちをストレートに語る人っていう印象でしたので、心に響きましたね」

――根本氏を応援するようになったのは、いつから？

「10年代からでしたね。10年代のどこらへんだったのか、最初の選挙の年（'12年）だったのか、ちょっとうろ覚えなんで、はっきり話ができなくて申し訳ありません」

パー券以外でも根本氏を支援

――パーティー券の購入以外に、どんなかたちで根本氏を支援しましたか。

「（根本氏の支援を始めた時期に）選挙があったはずなんですよね。その選挙で、仲間に対して『根本さんを応援してあげて』ということで（呼びかけた）」

「そこから（根本氏の応援に）走りだせば、どう考えても、2回目（2期目）、3回目（3期目）（の選挙応援）に行きますよね。ここはやっぱ、人間関係ですから、この人が好きだと思えば、そうなっていきます。（選挙を応援した仲間は）5人とか、6人とか。10人もいないですよ」

根本氏側からパーティー券を購入したというこの関係者の証言をまとめると、次のような経緯だったようだ。

まず、根本氏が国会議員としての活動をスタートさせた’10年代から、関係者は、仲間とともに、根本氏の選挙時の街頭演説に駆けつけるようになった。一方の根本氏も、旧統一教会に関係するイベントに顔を出すようになり、関係者は、そうした貢献に応えるために、パーティー券を購入するようになった。

根本氏と旧統一教会をめぐるこうした事実は、これまで明らかになっておらず、根本氏自身もいっさい語っていない。11月18日、根本氏自身の見解を聞くため事務所に質問状を送ったが、期限までに回答はなかった。

政治とカネ、そして旧統一教会問題――。根本氏は、この3年間、自民党を揺るがせてきた課題を一身に背負っている。高市首相は、そんな人物を内閣の副大臣に起用したのである。

【もっと読む】『旧統一教会が解散したら所有資産約1200億円はどうなるか…北海道・帯広の「謎の宗教団体」が資産移転先として急浮上』

取材・文／宮下直之（「週刊現代」記者）

naoyukimiyashita@pm.me

【もっと読む】旧統一教会が解散したら所有資産約1200億円はどうなるか…北海道・帯広の「謎の宗教団体」が資産移転先として急浮上