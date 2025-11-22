日本が経験した「無謀な戦争」…「一大決戦で勝利を収めよう」と考えたこの国の末路

なぜ国力差のある長期総力戦は可能だったのか。金融による「国力の水増し」はいかにして行われたのか。

昭和20（1945）年になると、フィリピンやビルマは連合国軍が占領地域を拡大し、沖縄は完全に連合国軍の手に落ちた。遠く欧州ではドイツは連合国に無条件降伏した。

こうした中で、日本では本土決戦が現実味を帯びてくる。戦争継続のための、金属資源節約や通貨増発も必要だ。置かれた環境はそれぞれで異なるが、各金融機関は目の前の務めを果たすだけである。ただ、いずれも終わりの始まりに向かっていたという点では共通していた。

本土決戦に向けて

江戸時代生まれに託す

昭和20（1945）年に入ると、日本の大都市は毎晩のように空襲を受ける。

市ヶ谷の参謀本部（陸軍）や霞ヶ関の軍令部（海軍）で西太平洋の地図を睨む将校たちの頭の中では、「一撃講和」の4文字が幾度となく浮かんでは消えていく。

一撃講和という考え方は、昭和19年の中ごろ政府部内に生まれた。戦争を早期終結に持ち込むのが望ましいが、交渉を有利に運ぶために、まずは「一大決戦で勝利を収める」というものだ。

その40年前、日本海海戦での大勝利後に、米国の斡旋でロシアとの和平交渉に入った日露戦争の再現を望んでいたのだろう。「決戦での勝利後」でないと、軍部は戦争終結を容認しないという事情もあった。

しかし空母機動部隊同士の日米決戦とも言うべき昭和19年6月のマリアナ沖海戦で、海軍は出撃した空母9隻のうち3隻、飛行機439機のうち実に9割近く（378機）を失うが、米軍にはほとんど被害がないという大敗北を喫する。翌月にはその海域に近いサイパン島も陥落し、東条英機内閣は倒れた。そして11月には、そこを拠点にB-29の日本本土空襲が始まった。

10月にフィリピン・レイテ島へ侵攻してきた米軍に対し、今度は陸軍が決戦を挑む。海軍も残ったほぼ全兵力をフィリピン方面に投入した。小磯國昭首相の「レイテは天王山とも目すべく、彼我戦局の将来を左右すべき重大なる作戦である」との談話も、11月9日付の新聞一面に載る。その新聞も紙の統制で、昭和19年3月から夕刊は廃止となり、朝刊も11月からは1枚だけ、表裏2ページのペラ新聞となっていた。

圧倒的な米軍の物量を前に、なす術もない。昭和20年の正月早々、陸軍部隊の一部がマニラから撤退して北へ移動する。彼らは「天長節（天皇誕生日：当時は4月29日）までにはマニラを奪還する」と強がっていたが、3000キロ離れた大本営では本土決戦を前提とした兵備増強改革を練っていた。

昭和20年3月9日の深夜から翌10日の未明にかけて東京は、下町を中心にB-29による大空襲に見舞われた。いわゆる東京大空襲だ。3月10日は日露戦争の奉天会戦で勝利した日で、日本では陸軍記念日となっていたが、大空襲はこの日に行われた。

その3月には硫黄島が陥落し、6月には住民に多大の犠牲を強いた沖縄戦で日本軍の組織的戦闘が終結する。いよいよ本土決戦が現実味を帯びてきた。

この間に小磯内閣も倒れる。後を継いだのは、日露戦争の時の海軍青年士官で、大正末期には連合艦隊司令長官も務めた鈴木貫太郎だ。首相就任を固辞する鈴木に対して、昭和天皇は「この国家危急の重大時機に際して、もう他に人はない。頼むからどうか抂げて承知して貰いたい」（鈴木貫太郎伝記編纂委員会編『鈴木貫太郎伝』）と言葉をかけた。彼は4月7日に首相となる。

77歳という歴代最高齢で首相となった鈴木には、本土決戦の方針を捨てない軍部を抑え込んで終戦に持って行くという未曽有の大役が待ち受けていた。

終戦が1日遅れると、それだけ国民の犠牲は増える。しかし巧く舵を切らないと、主戦派が反発してクーデターを起こし兼ねない。そうなると、取り返しがつかなくなる。2・26事件で銃撃を受け生死の境をさまよった彼にとって、これは十分起こり得ることだった。

組閣を終えた鈴木は、灯火管制の覆いをかぶせた灯りを見ながら、そんなことばかりを考えていた。日本の命運が、この江戸時代生まれの老人に託された。

