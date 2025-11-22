【家康出陣】上方でのクーデターを「天下人」として鎮圧するために、家康はどのような戦略を立てていたのか

誰もが知る「関ヶ原の戦い」。

生駒利豊が語った岐阜城攻め

しかし岐阜城が落とされてしまい、三成は当初の防衛ラインを後退させることとなる。岐阜城は堅固な要塞であったが、城主・織田秀信に与力すべき美濃の領主たちの大半は、家康に通じて犬山に集結してしまっていたため、守備の人数が決定的に不足していた。そのため、岐阜城は想定されていたよりも簡単に落ちてしまったのである。このことは西軍の首脳部（大坂にいる奉行衆）にとっても想定外のことであっただろう。

福島正則に属して戦った生駒利豊（小折1600石の領主）の後年の記述によると、東軍が岐阜城を攻撃したときの様子は以下のとおりであった。

生駒利豊の記述

岐阜城を包囲したとき、福島正則殿の先手は西口へまわりました。正則殿の旗本には秀頼様の馬廻衆が20人ほど配属されていましたが、彼らは矢島町口へまわりました。矢島町口の木戸は閉まっていましたので、東の土塁をのぼって、一番先に塀を乗り越えましたが、中に敵は一人もいませんでした。内側から木戸を開けると、味方の者たちが続々と入ってきたので、結局、遅れてついていくことになってしまいました。味方の者たちは法華寺口の大門へ向かい、敵はしばらくそこで防戦していましたが、どうしたことか、門扉が突然開いたので、数百人が中へ押し込むと、そこにも敵は一人もいませんでした。

七曲口に到着すると、4人の者が先に来ていました。岐阜城の天守をめざして城山に上ろうとすると、彼らに止められました。あとからは大勢の者がやってきました。「正則殿はもう天守へ向かっておられます。われわれも向かいましょう」と言って馬に乗って上ろうとすると、さきほどまで止めていた者たちも馬に乗って上りはじめました。途中まで上ったとき、後ろにいた味方の一人が「馬から降りたほうがよい」と言うので、もっともであると思い、馬から飛び降りてさらに上ろうとすると、上から大勢の者たちが一度に崩れ落ちてきました。かろうじてその場に残ったのはわたくしを含めて3人だけでした。

そのあとも上から人数が崩れ落ちてくることが3度ありましたが、われわれ3人は最後まで押しとどまりました。その間に「とにかく天守へ向かいましょう」と2度言うと、味方の者は「この城は1日や2日で落ちることはない。まわりに合わせたほうがよい」とのことでしたが、結局上らないうちに岐阜城は落城してしまいました。わたくしを止めた者たちは年上でしたので彼らの意見にしたがいましたが、ひとりでも上るべきだったと、いまでは後悔しています。

家康、出陣す

8月27日、岐阜城攻略の報告を受けた家康は、ついに自身の出馬を決めた。宇都宮にいる秀忠にも東山道を進むように命じ、浅野長政にその後見を依頼した。

徳川家康から浅野長政への書状

8月22日に川を越えて一戦におよび、数千人を討ち取り、あくる23日には岐阜城を攻略して一人も残さず討ち取ったと報告がありましたので、わたくしも9月3日には江戸を発ちます。秀忠は東山道を進む予定ですので、それと同行し、意見をしてください。浅野幸長殿は岐阜の支城である瑞龍寺砦を攻略し、一人も残さず討ち取ったとのことです。幸長殿のお手柄に（父親の）あなたもさぞや満足されていることとお察しします。

8月29日には、家康は堀秀治に美濃方面の状況を知らせ、会津方面の対応を指示した。

徳川家康から堀秀治への書状

一、わたくしは、9月1日に江戸を出発します。

一、もしも上杉景勝が攻めてきた場合、城を堅固に守ることが大切です。

一、そちら会津方面のことは、伊達政宗・結城秀康・蒲生秀行・佐野信吉（佐野唐沢山4万石の領主）・平岩親吉（ちかよし）（上野（こうずけ）厩橋3万石の領主、徳川家家臣）・大須賀忠政（上総（かずさ）久留里3万石の領主、榊原康政の子、徳川家家臣）・鳥居忠政（下総（しもふさ）矢作4万石・鳥居元忠の子、徳川家家臣）・松平忠利（下総小見川1万石・松平家忠の子、徳川家家臣）らに指示してありますので、彼らにしたがってください。その方面を堅固に守ることが大切です。

9月1日、江戸を出発した徳川家康は、上方で起こったクーデターを「天下人」として鎮圧するために、東海道を西へ向かった。その後、9月14日に大柿の4キロ北、赤坂に着陣するまでの間、家康はどのような戦略を立て、どのような指示をしたのだろうか。以下、家康の書状から推察してみよう。

出発する直前に、東軍先手衆より「宇喜多秀家・島津維新・石田三成・小西行長らの籠る大柿城を包囲している」という報告を受けた家康は、すぐさま以下の書状を先手衆に送った。

徳川家康から福島正則・黒田長政への書状

報告を受け取りました。宇喜多秀家・島津維新・石田三成・小西行長が大柿に籠城しているのは、もっけの幸いです。夜を日に継ぎ、そちらへ向かいます。すぐに到着しますので、それまでよく相談し、間違いのないよう対処してください。わたくしが着くまでは、少しのことであれば、手を控えるのがよいでしょう。

また同じ日、真田信幸（上野沼田2万7000石の領主、このとき沼田にいた）には、以下の書状を送っている。

徳川家康から真田信幸への書状

大柿に籠城している石田三成・島津維新・宇喜多秀家・小西行長らを包囲して水攻めにするため、さっそく江戸を出発します。坂戸（越後）へ上杉勢が攻めてきた場合、油断なく助けに向かってください。こまめに飛脚をつかわし、力添えするのがよいでしょう。

これらの書状からわかるように、家康は関ヶ原での決戦を最初から望んでいたわけではない。大柿にいた石田三成らを包囲して水攻めにし、西軍の本体（大坂にいる毛利勢の主力）を引き出そうとしていたと考えられる。そのために東軍先手衆が大柿を落としてしまわないように「手を控えるのがよい」と指示し、西上を急いだのである。

また、上杉勢が越後方面へ攻め込んでくることを予想し、堀直寄・真田信幸・本多康重・平岩親吉・牧野康成らに命じて、坂戸の守りを固めさせた。

この日、神奈川に到着した家康は、先手衆の福島正則・池田照政から、さらなる報告を受け取った。それに対する返書は以下のとおり。

徳川家康から福島正則・池田照政への書状

8月27日付の書状と、石田三成の密書（筆者注：三成が大坂の毛利輝元に救援要請のために送った8月26日付の書状を東軍が奪っていた）を、きょう9月1日、神奈川で受け取りました。そちら美濃方面では陣城を構えて、守りに徹するのがよいでしょう。早まって攻撃などしてはいけません。そのため、飛脚をつかわして指示します。なお、徳川秀忠の人数が木曽を経由して美濃へ向かっていますので、そのように心得てください。

家康は翌9月2日に神奈川を出発し、さらに西へ進んだ。その間にも、福島正則・池田照政・藤堂高虎・黒田長政・田中吉政・一柳直盛ら東軍先手衆に書状を送り、攻撃を急がないよう、重ねて念を押している。

徳川家康から東軍先手衆への書状

きょう9月1日、神奈川に着陣しました。秀忠の使者が帰ってきて、そちらの状況を教えてくれました。垂井に陣地を構えているのは、よい考えです。これまですでに、あなたたちの御手柄は言いつくせないほどです。このうえは、わたくしたち徳川家康・秀忠父子が到着するのを待って、攻撃をはじめるのがよいでしょう。

