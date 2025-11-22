「太平洋戦争」で日本はどのように混乱したのか…人も武器も全然足りなかった「厳しい現実」

なぜ国力差のある長期総力戦は可能だったのか。金融による「国力の水増し」はいかにして行われたのか。

未曾有の戦争の「舞台裏」には、銀行員（バンカー）たちの奮闘があった。注目の新刊『太平洋戦争と銀行』では、植民地経営から戦費調達、戦争の後始末まで、お金から「戦争のからくり」を解き明かす。

（本記事は、小野圭司『太平洋戦争と銀行――なぜ日本は「無謀な戦争」ができたのか』の一部を抜粋・編集しています）

徒手空拳の本土決戦準備

日本が本土への上陸・占領を目的とする外国軍隊の大規模攻撃を受けるのは、元寇・弘安の役（1281年）以来のことであろう。鎌倉時代から外国の侵略を受けていない日本は、太平洋を越えて攻め上がってくる連合国軍を前に混乱の極みに陥る。艀型の石油タンクのような「迷案」も、こうして生まれた。

ところで明治維新以降、日本は江戸時代の幕藩体制を脱して中央集権体制を確立した。東京から全国の政治・経済・社会を統制し、近代化を牽引したわけだが、これによって世界史的にも他に例を見ない、地域格差の少ない発展を達成した。

しかし中央集権体制は、「中央」が機能不全となると全体が崩壊する。

攻める方も、それは十分承知している。実際に昭和20年の東京は連日連夜の空襲で、政経中枢として機能していることが不思議なほどだった。さらに米英両軍は、1945（昭和20）年11月に九州南部（オリンピック作戦）、翌年3月に南関東（コロネット作戦）への上陸作戦を計画していた。特に南関東への上陸は東京制圧を狙ったもので、日本は中央集権体制下での戦争継続が事実上不可能となる。

この両作戦は日本側も予測していた。大本営では昭和20年の初めには、米軍は同年秋には本土上陸作戦を実施すると読んでいた。

そこで陸軍では昭和20年2月に本土（朝鮮・台湾を含む）を大きく8つに区分し、それぞれに方面軍を置いた（表2-1）。方面軍は部隊の作戦指導（軍令）を行う。それとは別に動員や編制・軍需品生産など（軍政）を担当する軍管区も、この8つの区分に合わせて設置した。なおこの時は、中国・4国は中部軍管区に含まれていた。

ここで重要なのは、方面軍（軍令）と軍管区（軍政）の司令官・参謀長などを兼任として、地方単位で軍令と軍政を一元化させたことだ。明治憲法下での軍令は天皇大権（統帥権）として、内閣が責任を持つ軍政から独立していた。このため軍の作戦行動が、首相や外相のみならず、陸海軍大臣の統制すら及ばないところで決められた。

ところが本土決戦となり目の前で戦闘が行われている状況では、軍令も軍政もない。中枢がやられても、各地方はそれぞれ独立した単位として戦闘継続を可能とするために、軍令と軍政を一本化した。ただし軍令は軍政に優先する。

これと並行して2月下旬から5月下旬にかけて、いわゆる「根こそぎ動員」が実施された。部隊も新設するのだが、人も武器も足りない中で、「急速に作戦準備に着手するため、人員、装備など定員、定数が不十分のまま編成完結と見なす」「兵器定数は今後の生産見込みを含んで定めるという苦しいものであった」（防衛庁防衛研修所戦史室『戦史叢書 本土決戦準備〈1〉』）。

これら新設部隊の武器充足率は、小銃50％、軽機関銃77％、野戦砲25％に過ぎなかった。文字通り徒手空拳だが、人と物の不足は戦闘部隊を満足に編成できないところまできていた。

