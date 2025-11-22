¡Ö±óÆ£¤¬Èþ¤·¤¹¤®¤ë¡×²ÖÆ»±ü¤Ëµ®½Å¤Ê»Ñ¡Ö»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢Éþ¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡×¸µÎÏ»Î¤¬»×¤ï¤Ì¥Ä¥Ã¥³¥ß
¡ãÂçÁêËÐ½½°ì·î¾ì½ê¡ä¡þ½½»°ÆüÌÜ¡þ21Æü¡þÊ¡²¬¡¦Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂ¸ºß´¶¤¬¡ÈºÝÎ©¤Ä¡É±óÆ£¤ÎÉþ»Ñ¡Ê´ó¤ê¡Ë
¡¡º£·î1Æü¤Ë¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¸µ¾®·ë¡¦±óÆ£¤ÎËÌ¿Ø¿ÆÊý¤¬²ÖÆ»±ü¤ËÐÊ¤àÍÍ»Ò¤òÃæ·Ñ¥«¥á¥é¤¬¶öÁ³Âª¤¨¤¿¡£¤½¤ÎÑÛ¤È¤·¤¿½Ð¤ÇÎ©¤Á¤Ë¡Ö±óÆ£¤¬Èþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÉþÃå¤Æ¤ë¤È¤«¤Ã¤±¤§¡×¤Ê¤É¥Õ¥¡¥ó¤¬¶½Ê³¤·¤¿°ìÊý¡¢¸µÎÏ»Î¤¬¡Ö»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢Éþ¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£»×¤ï¤ÌÈ¿±þ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡ÃíÌÜ¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¾®·ë¡¦¹â°Â¡ÊÅÄ»Ò¥Î±º¡Ë¤¬Á°Æ¬½½¸ÞËçÌÜ¡¦¶ÓÉÙ»Î¡Ê°ËÀª¥ößÀ¡Ë¤ò¤Ï¤¿¤¹þ¤ó¤Ç6¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿°ìÈÖ¤ÎÄ¾¸å¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡¼èÁÈ¤ò½ª¤¨¤¿¹â°Â¤¬À¾¤Î²ÖÆ»¤ò²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢²ÖÆ»±ü¤Ë¶¨²ñ¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ñ¡¼¤òÃåÍÑ¤·¤Æ·ÙÈ÷¤òÌ³¤á¤ëËÌ¿Ø¿ÆÊý¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¡Ö±óÆ£¤¬Èþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÉþÃå¤Æ¤ë¤È¤«¤Ã¤±¤§¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¤¥±¥á¥ó¡×¡ÖÈ©¥Ä¥ä¤¬¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¥Õ¥¡¥ó¤¬È¿±þ¡£
¡¡ABEMA¼Â¶·¤Î¾®½Ð¥¢¥¥é¤â¡Ö±óÆ£¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È»×¤ï¤º¿¨¤ì¤ë¤È²òÀâ¤Î¸µÁ°Æ¬¤Î¶Àºù¤Ï°Õ³°¤ÊÈ¿±þ¤ò¼¨¤¹¡£¡Ö±óÆ£¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Éþ¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤·¤ì¤Ã¤È¤¤¤ë¤Î¤¬²Ä°¦¤¤¤ó¤Ç¤Í¡£±óÆ£¤Ï¡×¤ÈÆÈÆÃ¤ÊÉ½¸½¤Ç±þ¤¸¤¿¡£»×¤ï¤Ì¶Àºù¤ÎÈ¿±þ¤Ë¡Ö»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤w¡×¡Ö¤·¤ì¤Ã¤Èw¡×¤Ê¤É¥Õ¥¡¥ó¤â¤¶¤ï¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡±óÆ£¤ÎÀ¸³¶ÀïÎò¤Ï527¾¡494ÇÔ88µÙ¡Ê75¾ì½ê¡Ë¡¢ËëÆâÀïÎò¤Ï480¾¡482ÇÔ73µÙ¡Ê69¾ì½ê¡Ë¡£ËëÆâÍ¥¾¡¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ì·®¾Þ1²ó¡¢´ºÆ®¾Þ1²ó¡¢µ»Ç½¾Þ4²ó¡¢¶âÀ±7¸Ä¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤½¤Î·Ð¸³¤ò¡¢º£¸å¤ÏÉô²°ÉÕ¤¿ÆÊý¤È¤·¤Æ¸å¿Ê¤Î»ØÆ³¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÇÔ¤ì¤¿¶ÓÉÙ»Î¤Ï5ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£¡ÊABEMA¡¿ÂçÁêËÐ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë