高速道路SAで「横になって寝られる」！ たった2000円で「快適ベッドマット」で熟睡できるのサイコー！ ハイウェイホテルより“お手軽”な「寝ころびスペース」がスゴい！

たった2000円で「快適ベッドマット」で熟睡できるのサイコー！

高速道路での長距離運転において、適度な休憩は欠かせません。サービスエリアやパーキングエリアでは、トイレ休憩や食事、お土産選びなどでリラックスする人が多い一方、車内で仮眠をとるドライバーも少なくないでしょう。

そうした中、名神高速道路・下り線の「EXPASA多賀」内にある「レストイン多賀」に、2025年4月、これまでにない画期的な休憩スペース「寝ころびマットレススペース」が誕生しました。

「レストイン多賀」の足を伸ばして寝られる「寝ころびマットレススペース」が好評に！

【画像】スゴい！ これが高速SAで「2000円で寝れるベッド」です！（30枚以上）

もともとレストイン多賀は、大浴場も完備した宿泊施設（ハイウェイホテル）として知られており、通常のホテル客室やカプセルベッドルームが好評を博していました。

そして、寝ころびマットレススペースは、カプセルベッドルーム横の空間を活用した休憩専用エリア。最大の特徴は、幅100cmのゆったりとしたマットレスで、足を伸ばして本格的に休息できる点にあります。

マットレスの周囲には衝立が設置され、周囲の視線を感じにくいよう配慮されているほか、部屋の照明も暗めに設定されており、静かにくつろげる空間が演出されています。

スペースは男性用・女性用で明確に区分され、相互の移動はできません。

スタッフによる定期的な館内点検や、鍵付きロッカー（またはダイヤル式）も利用できるため、セキュリティ面も安心です。さらに、敷シーツ、バスタオル、フェイスタオルが提供されるなど（タオルケットは別料金）、手ぶらで立ち寄っても快適に過ごせる環境が整えられています。

利用価格（消費税込）は4時間2000円、6時間2500円で、6時間を超えると1時間ごとに500円が加算される仕組みとなっています。

レストイン多賀のスタッフブログによれば、この寝ころびマットレススペースはオープンから3か月でのべ400人が利用するなど非常に好評とのこと。

その後もパーテーションの配置変更やカラーボックスの設置など、より快適な空間を目指した改善が行われています

レストイン多賀は、「高速道路利用者の疲れを癒す休憩施設」というコンセプトのもと、目的に応じて休息スタイルを選べるのが大きな魅力です。

宿泊施設もカプセルルーム（5000円）からシングル（7000円から）、和室まで多様なタイプが揃い、長距離運転の疲れを癒すサウナ付きの大浴場も完備しています。

宿泊者と寝ころびマットレススペース利用者は大浴場に無料で入浴できるほか、日帰り入浴（大人700円／1時間）も可能となっており、ドライバーが無理なく安全に移動できるようサポートする貴重な施設となっています。

なお、レストイン多賀は一般道からアクセスすることも可能です。専用の入口と駐車スペース（ぷらっとパーク）にクルマをとめて入場できます。

近くの彦根城や多賀大社といった観光地を巡ったあと、高速道路に乗らずにサービスエリアに立ち寄り、食事や買い物はもちろん、入浴、仮眠を楽しむのもいいかもしれません。