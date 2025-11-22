¡ÖËÌ°ìµ±¡¦¶á±ÒÊ¸Ëû¡¦ÀÐ¸¶´Ð¼¤¤ÈÂçÅì°¡ÀïÁè¡×½ñÉ¾¡¡¾¼ÏÂ¤Î½ÅÍ×¤ÊÃÇÌÌÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë
¡¡Ãø¼Ô¤Ï¡ÖÂçÅì°¡ÀïÁè¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¹ñ²ÈÀ¸Â¸¸¢¤Î¼çÄ¥¡ÊA¡Ë¡×¤È¡ÖËÌ¡¢¶á±Ò¡¢ÀÐ¸¶¤Î¸ÀÆ°¤Ë¸«¤¤¤À¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¶¦ÄÌ¹à¡ÊB¡Ë¡×¤ò¸¡Æ¤¤·¡¢B¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬A¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î²¾Àâ¤ò¼¨¤¹¡£¤½¤ì¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¤Î¤¬ËÜ½ñ¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤Þ¤ºËÌ°ìµ±¡¢¶á±ÒÊ¸Ëû¡¢ÀÐ¸¶´Ð¼¤¡Ê¤«¤ó¤¸¡Ë¤ÎÍèÎò¤ò¡¢Â³¤¤¤ÆÈà¤é¤Î»×ÁÛ¤ò¸ì¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¤É¤¦ÀïÁè¤È´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬Àâ¤«¤ì¤ë¡£ËÌ¤Î¡ØÆüËÜ²þÂ¤Ë¡°ÆÂç¹Ë¡Ù¤ÏÀ¾ÅÄÀÇ¡Ê¤ß¤Ä¤®¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ÐÈÇ¡¦ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç·³Æâ¤Ë±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ä¡£2¡¦26»ö·ï¡Ê1936Ç¯¡Ë¤ÎÉúÀþ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤â¤È¤â¤ÈËÌ¤Ë¤Ï¼Ò²ñ¼çµÁ¼Ô¤Î¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤¬Å½¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ËÌ¤Î¹ñ²ÈÀ¸Â¸¸¢¤Ï¡Ö´í¸±¤ÊÀµµÁ¡×¤È¤ÎÃø¼Ô¤ÎÊ¬ÀÏ¤âð÷¡Ê¤¦¤Ê¤º¡Ë¤±¤ë¡£
¡¡¶á±Ò¤¬18Ç¯¤Ë½ñ¤¤¤¿ºÇ½é¤ÎÏÀÊ¸¡Ö±ÑÊÆËÜ°Ì¤ÎÊ¿ÏÂ¼çµÁ¤òÇÓ¤¹¡×¤Ï¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Î¼ç¤¿¤ëÃá½ø¤Ø¤Î°ÛµÄ¿½¤·Î©¤Æ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¶á±Ò¤Ë¤Ï½ªÀ¸¤³¤Î»×ÁÛ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤³¤ÇÀâ¤«¤ì¤ëÀ¸Â¸¸¢¤Ï¡¢ËÌ¤ÈÆ±¼ÁÀ¤¬¤¢¤ë¡£²«Çò¿Í¼ïÆ®Áè¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤âÆ±¤¸¤À¡£¶á±Ò¤Ï·³¿Í¤È¤ÎÀÜÅÀ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢¤½¤ÎÀ³Ê¤Î¼å¤µ¤â¤¢¤ê¡¢»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï´ö½Å¤Ë¤â¤Ö¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Ù¤¤«¡£
¡¡¶á±Ò¤Ï2¡¦26»ö·ï¸å¤Ë½é¤ÎÁÈ³Õ¤ò¹Ô¤¦¡£ÆüÃæÀïÁè»þ¤Î¼óÁê¤Ç¤¢¤ë¡£¹ñ²ÈÀ¸Â¸¸¢¤Î¼çÄ¥¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡ÖÎó¶¯¤Ø¤ÎÈ¿È¯¡×¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃø¼Ô¤Ï¤¤¤¦¡£
¡¡ÀÐ¸¶¤À¤¬¡¢38Ç¯¤Î¹Ö±é¤Ç¡¢Ëþ½£»öÊÑ¤äÆüÃæÀïÁè¤ò¹ÎÄê¤¹¤ëÉôÊ¬¤Ë¹ñ²ÈÀ¸Â¸¸¢»×ÁÛ¤¬ÏªÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÀÐ¸¶¤ÎÀ¤³¦ºÇ½ªÀïÏÀ¤â¡¢¤³¤ÎÅÀ¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¡¡ËÜ½ñ¤Ï3¿Í¤Î»×ÁÛ¤ä»öÂÖ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¡¢ÂÐÎ©¤¹¤ë¿ÍÊª¤È¤Î¹½¿Þ¤òÀºÌ©¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¿Þ¤é¤º¤â¾¼ÏÂ¤ÎÀïÁè¤Î¤¢¤ëÃÇÌÌ¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ËÌ¤ËÂÐ¤¹¤ëÇÀËÜ¼çµÁ¼Ô¡¦µÌ¡Ê¤¿¤Á¤Ð¤Ê¡Ë¹§»°Ïº¤ÎÈãÈ½¤ä¡¢ÀÐ¸¶¤Ø¤Î»²ËÅ¡¦¿ùÅÄ°ì¼¡¡Ê¤«¤º¤·¡Ë¤Î¸«Êý¡£Å·¹Ä¤â¶á±Ò¤â·³Éô¤ÎÁà¤ê¿Í·Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤«¤é¤Î¿ÒÌä¤Ë¡¢¶á±Ò¤Ï¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤ÈÇ§¤á¡¢Åì¾ò±Ñµ¡¤òÈãÈ½¤¹¤ë¡£
¡¡ËÜ½ñ¤Ï¡¢¼¡Âå¤Ø¾¾ÌÀ¡Ê¤¿¤¤¤Þ¤Ä¡Ë¤ò¾È¤é¤·¡¢Æ±»þÂå»ËÅª¸«Êý¤«¤éÎò»ËÅª¸«Êý¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤òÂ¥¤¹ÅÀ¤ËÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¡£¡¡
¡¡¡¡¡¡¡þ
¤Û¤ê¡¦¤Þ¤¤è¡¡1946Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£Áá°ðÅÄÂçÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡ÊÆüËÜÀ¯¼£»Ë¡Ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÂç»³°êÉ×¤ÈÆüËÜ¥Ç¥â¥¯¥é¥·¡¼¤Î·ÏÉè¡Ù¤Ê¤É¡£