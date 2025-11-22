「現代ストリップ入門」 ［編著］武藤大祐、夏堀うさぎ

現地取材してきた。やだ、スケベ。そう思ったあなたにこそ、読んでもらいたい。今のストリップの特徴は少なくとも二つある。一つは、女性の観客が増えたこと。もう一つは、踊り子が自分のステージを作品として作り上げていること。

本書は、観客（男性も女性も）、研究者、踊り子、総勢十六名による、対談、鼎談（ていだん）、インタビュー、マンガ、エッセイ、解説、論考から成っており、どこを開いてもストリップへの真摯（しんし）な愛が溢（あふ）れている。それらがたんに記事の寄せ集めにならず、全体から多面的なストリップの姿が立ち上がってくる。これは編者の力（愛）だろう。

いくつか声をひろってみよう。「踊り子が、自身の身体を見せつけるようにアクロバティックなポーズを取る時、猥褻（わいせつ）やエロ、あるいは美や芸術といった、固定化された言葉を吹き飛ばすような力強さを感じることがある」、と池田智恵さんは言う。「お客さんや照明さんと共にその場をみんなで作ってる中で、和音が美しく決まったような瞬間が起こる」とは、踊り子、牧瀬茜さんの声。山中千瀬さんは「なぜストリップに？ ストリップが、大丈夫だから」と言う。何が「大丈夫」なのか。夏堀うさぎさんの言葉を使えば、「非武装というか、無防備というか」。裸を晒（さら）し、晒しきることで、それを見る観客もまた、心にかぶさっている殻がはがれていくのだろう。

私が見たある演目はホラー仕立てで、素肌に血糊（ちのり）をなでつけるという演出だった。私は驚き、面白がったのだが、さて、観客はこれを喜ぶのか。ところがこれが大人気。六人による公演のラストは、「毘」の幟（のぼり）を立て、鎧（よろい）を身にまとった上杉謙信！ 鎧を脱ぐと、白い肌が現われる。

本紙の記者（女性）が書店のカウンターで書名を言うとき、つい小声になってしまったという。そんないかがわしげなオーラも、ストリップの魅力の一つに違いない。

◇

むとう・だいすけ 群馬県立女子大教授（舞踊学・美学）▽なつほり・うさぎ ストリップを考える冊子「イルミナ」を発行。