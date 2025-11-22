恋愛も賞金もない「共感リアリティーショー」をNHKが初制作！ 人生に疲れた大人を「9歳児」が救う『童心キングダム』でBBCと挑んだ幸福社会実験

自宅にこもりがちなゲーマー、芸歴28年の"売れない"芸人、5代続いた会社を倒産させた若手経営者──人生に疲れた6人の大人たちのもとに届いた1通の招待状。訪ねた先にあったのは、9歳前後の子どもたちが支配する"DOUSHIN王国"だった。

11月24日にNHK総合で放送される『大人リセット計画 童心キングダム』（午後1時5分〜）は、NHKとイギリスのBBCスタジオ、シンガポールのEOA(Empire of Arkadia)が2年がかりで共同開発した、かつてないリアリティーショーだ。恋愛も賞金もない。9歳の子どもたちと大人たちの2泊3日の合宿で、果たして大人たちは幸せを取り戻せるのか？ NHKのプロデューサー陣に話を聞いた。

BBCスタジオが驚いた『はじめてのおつかい』の世界

2年前、BBCスタジオから「一緒に新しい番組を作りませんか」という打診があり、お互いに企画を出し合った。さまざまなアイデアが飛び交う中、BBCスタジオ側が繰り返し話題にしたのが、日本の『はじめてのおつかい』だった。

「イギリスでは『はじめてのおつかい』がヒットしていて、『日本は子どもの番組作りがすごく上手だ』と言われました」と語るのは、NHK第1制作センターでプロデューサーを務める細川啓介氏。「イギリスでは子どもの送り迎えは親がするので、小学生が自分で通学するなんて考えられない。子どもが主体的に動く姿は、日本ならではだと」

そこから浮上したのが、2023年にアメリカ心理学会で発表された研究だ。その研究では、「人生で最も幸福な時期は9歳前後」という結果が出ている。NHKコンテンツ制作局エグゼクティブ・プロデューサーの水高満氏が説明する。

「日本でも10歳の壁、9歳の壁と言われますよね。社会のことが分かってくると幸福度が下がっていく。その手前が、一番幸せな時期なんです」

ロンドンで3日間缶詰、"50回テスト"の洗礼

とはいえ、オンライン会議だけではなかなか話が進まない。「月に1回、1時間ミーティングしていたんですけど、どうしても具体的な部分は詰めるのが難しくて」と細川氏は苦笑する。そこで今年4月、制作陣はロンドンへ飛び、3日間缶詰めのワークショップを決行した。

番組の肝となるミッション部分で、日英の感覚の違いが露呈する。

「こちらの案に対して『そうじゃなくて、もっとシンプルだけど面白いものを』と何度も言われました」（細川氏）

転機となったのが、BBCスタジオのクリエイティブディレクター、カール氏の一言だった。カール氏は世界的ヒット番組『ビッグブラザー』を手がけたリアリティーショーの第一人者だ。

「『自分がリアリティーショーを作るときは、50回テストする』と言われたんです。『テストしないで本番をやるなんてあり得ない』って」

驚いた制作陣は、NHKの児童劇団の子どもたちやエキストラを集めて、何度もミッションをテスト。その際カール氏が重視したのが、心理学の「PERMAモデル」だ。幸福を構成する5つの要素を体系化した理論で、世界的に認知されている。

「どのミッションが幸福度を上げられるか、5つの要素とどう響き合うか──そこを考えながらテストを重ねました」(細川氏)

最終的に番組では、水鉄砲で子どもたちから攻撃されまくる「スプラッシュケイドロ」、森にある材料で自分を表現する「自画像づくり」など、子どもたちならではの自由な発想のミッションが並ぶ。そして参加者の幸福度は、日本の大手電機メーカーが研究した技術を用いたアプリで科学的に測定される。体の動きからストレスレベルを推定し、合宿前と合宿中の毎日、大人たちの心の変化を追ったのだ。

笑顔を取り戻したゲーマー

実際に参加した大人たちに、変化はあったのか。細川氏は印象的なエピソードを語る。

「参加者の一人にゲーマーの方がいて、子どもの一人・人気ユーチューバーの『りおなちゃん』に『笑顔の練習したら』と言われて、一緒に笑顔の練習をするんです。その姿が本当に微笑ましくて（笑）。彼が一番変わったんじゃないかな」

またシングルマザーで経営者の女性は「3年くらい休みもなく、こういう時間を持つこと自体が久しぶりだった。本来、人間ってこうあるべきだなって思った」と語ったという。

「参加した皆さんは、この合宿で変わったと言っていますね。子どもの何気ない一言が、すごく心に残ったという感想もありました」(細川氏)

「雰囲気で」が許されない、BBCスタジオの番組作り

制作過程で細川氏が最も驚いたのは、BBCスタジオの徹底ぶりだった。

「我々が『ここは雰囲気で』『いい感じに』とやっているところを、もう許さないんです。全ての演出が、番組の核心──『人生で一番幸せな9歳が、疲れた大人を幸せにできるのか』とどう結びついているか。それを言葉で説明できないといけない」

例えば、大人たちにネズミの衣装を着てもらう場面。「それをやったときに、どんなリアクションが出るか、どんな感情が生まれるか──想定されるパターンを全部書き出すんです」

100人規模になった撮影現場では、カール氏が作った質問リストが威力を発揮した。「『これは絶対聞いてほしい』という項目を、想定される答えとセットで書き出してくれた。番組には複数のディレクターが携わっていたため、そのリストが共通の指針となり、それがあったおかげで助かりました」

ただ、全てをきっちり説明する手法には戸惑いもあった。欧米の番組でよく見る「マスターインタビュー」。「日本の視聴者からすると『ちょっと野暮ったい』という場面もある。最終的には、世界標準と日本向け、両方のバランスを取りました」(細川氏)

水高氏も「BBCスタジオは世界中の誰が見ても楽しめる番組を目指している。誰が見てもきちんと作品として成立している──そこを目指すから、すごく刺激になりました」と振り返る。

恋愛も賞金もない、「共感リアリティー」という新しい波

なぜ今、リアリティーショーなのか。NHKメディア総局展開センター展開推進(国際展開)副部長の安田慎氏は、世界的なトレンドの変化を指摘する。

「カールさん曰く、リアリティーショーの世界的な流れが変わってきていると。恋愛や賞金をかけた番組に、みんな疲れているんです。今は『エンパシーリアリティ』──共感できるリアリティーショーという新しい波が来ている」

日本でも『テラスハウス』以降、リアリティーショーといえば恋愛もの、というイメージが強い。しかし今回の番組に、賞金も恋愛もない。テーマは孤独や人生の疲れという、世界共通の悩みだ。

「出演する大人の皆さんは、視聴者が自分を重ねられる方々ばかりです。自分も合宿に参加したつもりで見ていただいて、子どもたちのみずみずしい感性と、時折見せる厳しいツッコミを楽しんでほしい」(細川氏)

水高氏も「子どもの頃って幸せだったなってよく言われるじゃないですか。それを本当に大人がやってみたらどうなるのか、という実験でもある。騙し合いや生き残り、恋愛じゃない。共感できるリアリティーショーだと思ってほしい」と強調する。

「NHKらしさ」から抜け出す経験

今回の経験は、NHKの番組作りにどんな影響を与えたのか。

「我々も今回、BBCスタジオという異文化の中に放り込まれたような感じでした。『今までここは"いい感じに"って言ってたな』『そこはちゃんと説明しろ』って言われて、全部説明できるようになった」と細川氏は笑う。

水高氏も「お互いに気づきがあったから、新しいものが生まれた。今後もどんどんやっていきたい」と意欲を見せる。番組が好評なら、続編の可能性もあるという。

自宅にこもりがちだったゲーマーが笑顔を取り戻し、休む暇もなかった経営者が人間らしい時間を持つ──9歳の子どもたちが治める王国で、大人たちは本当に変われるのか。かつてない"幸福社会実験"の結末を見届けたい。

