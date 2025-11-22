今季は僅か7試合→TJ手術で来季も大半を欠場か

ドジャースで昨季までクローザーを務めたエバン・フィリップス投手が、21日（日本時間22日）にノンテンダーとなった。米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」のドジャース番ファビアン・アルダヤ記者ら複数の地元メディアが報じた。FAとなるが、再契約の可能性も残されている。

フィリップスは2021年途中にレイズからドジャースに加入。2023年に24セーブ、2024年には18セーブをマークした。だが今季は怪我の影響で開幕から出遅れ、7試合に登板したのみで5月に再び負傷者リスト（IL）入り。そのまま右肘のトミー・ジョン手術を受け、来季も大半の欠場が予想されている。

フィリップスの年俸調停額は610万ドル（約9億5400万円）だった。ドジャースは今季、チーム最多の23セーブを挙げたタナー・スコット投手が10度のセーブ失敗を喫するなど不安定だった。ポストシーズンで抑えを務めた佐々木朗希投手も来季は先発に戻る構想となっており、来季のクローザー候補は不透明となっている。

このほか、ドジャースのニック・フラッソー投手もノンテンダーとなったと報じられた。メジャー経験のない27歳の右腕で、今季は3Aオクラホマシティで43試合に登板した。（Full-Count編集部）