まさか「永代供養」でも「あなたの遺骨」が3年で無残に「強制撤去」される…！知られざる『弔いの値段』の「危ない落とし穴」【供養のトラブル】

近年、お墓の承継者不足を背景に需要が高まっている「永代供養」だが、「永代」という言葉が持つ恒久的なイメージとは裏腹に、実際には13回忌や33回忌などで合祀されてしまったり、納骨後は遺骨が取り出せなくなったり、契約内容が消費者に十分理解されないまま結ばれているケースが少なくない。

「永代供養」という名称と「期限付き」という実態との乖離をはじめ、個別と思っていたらいつの間にか合祀されていたなど、注意が必要だ。

「永代供養」という言葉の不透明さについて、現役住職であり、ジャーナリストでもある浄土宗住職・鵜飼秀徳氏が、日本経済新聞社記者の大久保潤氏とともに、現代の弔いについてタブーを恐れることなく率直に解説した共著『弔いの値段 葬式、墓、法事……いくら払うのが正解か？』から抜粋し、再編集してお伝えする。

「永代供養」＝「永久」ではない?！トラブル回避のために知っておきたいこと

「永久と思って契約したのに、期限がきたら個別の納骨堂から合祀墓に移されていた……」「都心の永代供養墓に納骨したはずが、数年後には遠くの山寺に合祀されていた」。浄土宗住職でありジャーナリストでもある鵜飼秀徳氏は、こうしたトラブルの原因は「永代」という言葉にあるとしながらも、利用する側も契約前に十分に確認すべきと言う。

「永代供養の期限は、短ければ3回忌、7回忌、13回忌。長めのタイプでも17回忌、23回忌、33回忌までというケースが多いです。最初に設定されている納骨期限が長いほど、永代供養料も高くなる傾向があります。

事業者が納骨期限を設けるのは、消費者の『子ども孫たちに迷惑をかけたくない』とのニーズに応えるのと同時に、使用権に流動性を持たせたいとの経営上の理由があります。

納骨期限を過ぎた遺骨をさらに祀り続けたい場合は、再契約することになります（再契約できないこともあります）。多くは同じ境内地、あるいは離れた場所の合祀墓に移されるので、永代供養を契約する際には『多くが期限付きの供養』『納骨期限を迎えれば合祀墓等に改葬される』ことの有無を確認しておく必要があります。

『現代の永代供養』の種類は多種多様です。室内納骨堂（ロッカー式、自動搬送式）、屋外納骨堂、樹木葬（個別納骨型、合祀型）、石塔・石仏（個別納骨型、合祀型）、古墳（個別納骨型、合祀型）、夫婦墓、個人墓などがあります。なお、『樹木葬』という名称は、葬儀の形態を連想させるが、あくまでも墓の一種です。本来は『樹木墓』と呼ぶべきでしょう。

これだけでもややこしいのに、それぞれに納骨期限が設定されているプランと、設定されていないプランがある。『永代供養』をうたっているのに、『期限付き』という矛盾が、消費者を混乱させています。私は『永代供養』という言葉はトラブルを生じさせる原因なので、やめたほうがよいと思っています」（鵜飼氏）

知らないうちに遺骨が撤去！？管理費が必要な永代供養墓に注意

永代供養墓では納骨期限以外にも、知らないうちに遺骨が別のところに移されてしまうケースがある。個別の納骨型の場合、年間いくらかの管理費が設定されているところも多く、滞納すれば撤去されてしまう。

「永代供養で注意すべきは、多くの場合『管理費（護持費）』が設定されていることです。年間で数1000円〜2万円くらいの費用がかかってきます。これはマンションに設定されている管理費のようなものです。

これをうっかり滞納してしまうと、個別納骨型の場合は墓が撤去されてしまう可能性があります。合祀型でも骨壺のまま祀られている場合は、出されてしまうこともあります。なぜなら、『墓を買う』ということは、墓地を資産として所有するということではなく、墓地管理者から『墓地使用権（永代使用権）』を得ているに過ぎないからです。

墓地埋葬法では、管理費の滞納が3年間続いた上で、墓地管理者が墓区画に立看板を出し、官報に『1年以内に管理者に申し出る旨』の公告をすれば、撤去が可能になってしまいます。田舎ではそこまでドライな寺はないでしょうが、民間事業者が運営にかかわる都会型の霊園などは、機械的に手続きをされてしまうことがあるので、注意が必要です」（鵜飼氏）

「永代供養」をわかりにくくする「合祀」と「合葬」の違い

近年の「永代供養」を巡るトラブルの原因として、「永代」「合祀」「合葬」などという専門用語がわかりにくいことから内容を理解せずに契約した結果、取返しのつかない事態を招くことがある。

「永代供養をさらに分かりにくくさせているものに、『合祀』と『合葬』（あるいは集合、共同、合同など）の類似語が混在していることがあります。樹木葬などの個別型の永代供養は、小さめの区画が与えられます。ですが、合祀墓あるいは合葬墓は、不特定多数の遺骨と一緒に埋葬されます。これらは個別型永代供養と比べて安価です。祭祀継承者と埋葬者との関係がさほど濃くない場合に、合祀墓や合葬墓が選ばれることが多いです。

では、『合祀』と『合葬』は何が違うのでしょう。合祀は文字通り、祭祀（宗教儀式）が伴う集団埋葬を指します。寺院における大勢の納骨の場は『合祀墓』と言い、無宗教の公共霊園などに設置された永代供養には『合葬墓』や『集合墓』などという名称を使うことが多いです。

『永代供養』に関するトラブルは、歴史的な『永代祠堂』の用語を、現代の墓に転用しているのが誤解を生んでいる元凶です。『永代祠堂」とは、江戸時代の寺請け制度から続いてきたもので、利用者は菩提寺の檀家であることが前提です。

墓や仏壇の後継者がいなくなった（いなくなりそうな）場合に、遺骨を合祀墓に移し、位牌を菩提寺の位牌堂に祀って、住職が永代にわたって供養します。供養の期限はほぼ永久ととらえてよいです。永代祠堂のポイントは『菩提寺が』責任をもって供養してくれるところにあります。現代も多くの寺で受け継がれています」（鵜飼氏）

