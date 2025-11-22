【天才現る】着替え拒否の2歳児が即着替えた！→5.4万いいね獲得“ごっこ遊び”が話題に「2歳は大変」【ママリ】

【着替え拒否の2歳児】イヤイヤに効いた魔法のセリフに5.4万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

れいん☺︎2y5y(@r28s14m)さんの投稿です。子育ての日常は、笑いと涙、知恵の宝庫です。ある日、2歳児さんをお風呂に入れてすっきり、後は着替えを…というときに、2歳児さんの『着替えイヤイヤタイム』が発動。





ついイライラしがちですが、そこはグッと抑えて、れいん☺︎2y5yさんがあみ出した育児術とは…？

お風呂上がり、着替えない2歳にシンデレラごっこしたら着てくれた



このオムツを落とした女の子を探しています！あなたも試しませんか？……あぁっピッタリ！！



もしかして…この肌着も…(頭被せ)やっぱり！！腕も入りますか？あぁっ！あなたがシンデレラだったんですね😭💕



ってやった💪

突然のシンデレラごっこがスタート。「私ってシンデレラなの…？」と、娘さんの表情が変わるのが想像できそうです。シンデレラの世界観に浸って、楽しくお着替えを完了できました。



少しの遊び心と想像力があれば、自然と子どもは動き出してくれるものですね。その方がお互いにイライラせずに済むかもしれません。ひと工夫するだけで、親子の着替えバトルが一気に楽しい物語の世界に変わります。



この投稿には「2歳大変だよねえ」「天才だ…着替えない中2にやってみますw(裸族)」といったリプライがついていました。ぜひ育児に取り入れたいと思える投稿でした。

「短いおててが最高！」ニンジンを愛しすぎた赤ちゃんに1300いいね！

だつきょ🦕9m(@datsukyokan)さんが投稿した愛らしい赤ちゃんの写真です。赤ちゃんがごはんを楽しそうに食べている姿ほど、見ていて幸せな気持ちになる光景はありませんよね。



とびきりの「好き」があふれた一瞬を、バッチリ捉えた写真をごらんください。

©datsukyokan

にんじん好きすぎて、短いおててで天にカチ上げてる

ごはんの時間がただの食事ではなく、「喜びの時間」であることが伝わってくるような写真。喜びを全身で表す赤ちゃんに、見ている私たちも心がほっこりしますね。



この投稿には「カチ上げ動作かわいいよね、『ててーん』という効果音が聞こえる」「カチ上げシリーズかわいすぎるので、また新作出るの待ってます…💕」など、心をわしづかみにされた方々のリプライが寄せられていました。



だつきょ🦕9mさんの息子さんは、お気に入りの食べ物があると、写真のようにカチ上げするそう。これからどんなカチ上げ写真が増えていくのか、楽しみですね。心がほっこり温まるような、素敵な写真の紹介でした。

「のんのん」イヤイヤ期ハック、思わぬ結果に8.3万いいね

coco☻1y🎀(@yaseru_yaco)さんの投稿です。子育て中の方にとって、イヤイヤ期は試練の時期。何でも「だめ！」と言われると、親も感情的になってしまいますよね。



cocoさんは代わりに「のんのん」と指を左右に振る方法を教えたそう。しかし、その結果、思わぬ事態が発生し…？

「だめ！」じゃなくて「のんのん☝️」って教えるとイヤイヤ期に可愛いくて耐えられる！！って子育てtipsを新生児期に見てからできるだけ（特に旦那が）やってきてたんだけど、遂に自分で食器ぶん投げた後に涼しい顔で指立てて左右に振る赤子が出来上がった👶((☝️))



煽られる父母…

食器を投げた後に、涼しい顔で指を立てて「のんのん」とする姿は、まるで「だめだとわかっているけど、やるよ？」と言っているよう。ママもびっくりしたのではないでしょうか。



この投稿には「子育てって難しい」「すごい優雅な拒否してくるのと、自分悪くないのんのん👋してくるから笑って許してしまう」といったコメントが寄せられていました。



子どもが「のんのん」と言うかわいい姿と、イヤイヤ期の大変さのバランスが難しいですね。子どもたちのかわいさに癒やされつつ、根気よく付き合う必要があると感じさせられる投稿でした。

記事作成: nao16

（配信元: ママリ）