ひとりきりでいることには良さもある…東畑開人と三宅香帆が考える「個人的な人生」とは

臨床心理士・東畑開人さんが集大成として書き上げた『カウンセリングとは何か 変化するということ』（講談社現代新書）。その刊行を記念して、10月17日にジュンク堂書店池袋本店で、文芸評論家の三宅香帆さんとのトークイベント「読書とカウンセリングと個人主義−人生における文学の役割とは何か」が開催されました。『カウンセリングとは何か』が話題の東畑さんと『考察する若者たち』を刊行したばかりの三宅さん。ふたりのトークイベントの内容を、全3回（第１回、第2回は前後編）にわたってお届けします。

今回の対談（1）前編では、「読書やカウンセリングは自分と向き合うだけで、結局、社会を変えない営みなのでは」という批判に対する受け止め方や、アフターコロナの時代に問い直される「つながり」、共同体的な社会の中で本を読み続けるには、といったテーマで二人が語り合います。

読みながら「自分」を考える

東畑：今日、三宅さんとお話したかったのは、三宅さんの大ヒット作『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』（集英社）に、「読書を促しているだけでは社会を変えていないじゃないか」という批判があったことについて考えさせられたからです。

他人事には思えなかった。臨床心理学でもずっと同じような批判があって、本質的なことだと思って考え続けてきました。つまり、カウンセリングという営みは個人に変化を求めていくものだから、むしろ社会を変えないための装置になっているのではないか、というもっともな批判です。これについてちゃんと応答しないといけないとずっと思っていました。そのうえで、読書もカウンセリングも個人的なものであるわけですが、それは深いレベルでより社会的なことでもあるのではないかと考えるようになりました。それを今回の『カウンセリングとは何か』では書いたつもりです。それで今日三宅さんと話してみたいなと思ったんです。

三宅：それで、東畑先生から「やっぱり個人であることを大事にしたほうがいいからさ」と励ましのDMをいただいたんですよね。

カウンセリングは個人を変えるものであって社会を変えないのではという批判と、読書は社会を変えないし政治的に活動することと繋がらないという話。これはたしかにリンクしていますよね。私もイベントのあと、その点について考え続けていました。だから『カウンセリングとは何か』を読んで、「ああ、あの批判に応えるにはこれだけのものを書く必要があったんだな」と感じました。

それにしても、あらためて『カウンセリングとは何か』はすごい本ですよね。さっき担当編集者の方と喋ったら、東畑先生はこの本を書いている最中に、どんどん体調が悪くなられたとか。

東畑：もう、めちゃくちゃ大変でした（笑）。毎日朝晩書き続けているうちにだんだんテンションが上がってきて、「カウンセリングのことを全部書くんだ！」みたいな気持ちになって。自分が熱くなっているのは理解しているんですよ。そして熱くなって文字数がどんどん増えていくことは誰も歓迎してないのも気づいてるんだけど、「ここまで来たらもう行くしかない！」みたいな感じでした。

三宅：先日、大学時代の同級生の結婚式があって、そこで会った友人から「三宅さんがおすすめしてた『カウンセリングとは何か』を読んだよ」と言われました。その友人は職場で人間 関係にずっと悩んでいたんだけど、この本を読んで、「あ、そういうことだったんだ」とわかったそうです。つまり、自分と相手 との関係でこの本に書いてある「転移（ユーザーの人生の中で反復されてきた人間関係が、カウンセラーとの間で再び繰り返されること）」が起きていて、だから自分は傷ついているんだと理解できた。ずっと戸惑っていたけど、『カウンセリングとは何か』を読んで癒された、と。

専門家ではない人にまで、こんなに分厚い本が届く。そのことに凄みを感じました。

東畑：ありがたい限りです。

僕もカウンセリングを勉強する中で色んな本を読んできましたが、やっぱり、自分の心に当てはめて読んでいるんですよね。これがたとえば盲腸の手術の仕方の本だと、あまり自分を重ねない。でも、発達障害の本を読んだら、自分の中の発達障害っぽいところについて考えるし、ナルシシズムについての本を読んだら「これ、俺のことじゃん」と思ったりする。

『カウンセリングとは何か』ではカウンセリングという実務について書いているんですけど、この本を読むこと自体が、読者が自分の心について考えることでもあってほしいなと思っていました。臨床心理学がもともと持っていた魅力って、自分について考えられることなんですよね。それこそが「社会を変えない」と言われちゃうとこでもあるんだけど。

三宅：私も『カウンセリングとは何か』を読みながら、自分の内面について考えました。いい本というのはそういうものである気もするけど、それが臨床心理学の実像と結びつくのは不思議というか、この学問の持っている力でもあるように感じます。

文学とは個人的であること

三宅：私は東畑先生の本を『野の医者は笑う』（誠信書房／文藝春秋）からずっと読んでいるんです。だから『カウンセリングとは何か』は、「東畑開人文学が結集している……！」という心持ちで読みました。

これだけ資本主義が敷き詰められた社会の中で、それでも心という、換金されえないもの、自分一人だけのものをどう考えるか。東畑先生のテーマのひとつは、やっぱりここにあるんだなと思いました。

『カウンセリングとは何か』の核心部分である「心は科学でも文学でもある」というくだりも、文学をやっている自分にとってはグッときました。科学やデータ、お金や構造で説明できるものはわかりやすい。でも、私が文学を好きなのは、ここで言う「個人的で文学的なもの」でしか語れないことがあるからなんですよね。

東畑：文学的であることの意味を、僕もずっと考えていたんです。

2000年ごろから、認知行動療法という科学の精神を背景に持つ心理療法が広く普及していきました。すると、精神分析やユング心理学のような自分について文学的に考える心理療法は役に立たないもののように言われるようになり、まさにその時代に僕は大学院にいたんですね。その批判は正しいところもあるんですけど、でも自分についてグジグジと考えていくことには価値があると僕は思っているんです。

その価値を河合隼雄は「物語」という言葉で表現していました。でも、物語って今はあんまり良いものとされていなくて。というのも、それは時に人を排除するような暴力性があるからです。たとえば、陰謀論もまさに物語です。

なので、「文学」という言葉を使いたくなりました。物語と文学はちょっと違うんですよね。物語が集団的なものでもあるのに対して、文学は徹底的に個人的であるところが重要だと思っています。

三宅： 私は文学の良さは、ひとりになれることにあると思っていて。要は、自分だけの話が人それぞれにある、 ということです。自分のなかの内なるマイノリティ性みたいなものは誰しも持っているのだと。自分しかこういうことを考えていないのではないかとか、個人には個人の選択があるという話を、文学はずっとしていると思っています。

でも、この話って伝わりづらいんですよね。

東畑：そうなんです、今回本を出してからいろんなところで喋らせていただいたんですけど、この文学性の部分はうまく伝えられないなと感じていました。カウンセリングの本を書いたから、カウンセリングという実務についていろいろな人に聞いてもらえるのはありがたいし、それも大きな狙いではあったんです。でも、同時に、この本の根底にあるメッセージは、自分の心を考えることは、自分という人間がひとりしかいないことを引き受けて生きていくということであり、そこに人生の文学性があるということだったんです。だけれども、その部分はなかなか伝えるのが難しいんです。

三宅：東畑さんがしているのは、あくまでコミュニケーションの話だと受け取られている節がありますよね 。もちろんカウンセリングもコミュニケーションではあると思うんです。ただ一方で、他者との関係じゃなくて、自分が自分について考えることに、最後は帰ってくる 。それが孤独の問題だし、文学という個人の問題でもある。にもかかわらず、コミュニケーションをどうとったらいいかという話に回収されていく難しさがある。

つながることの暴力性

東畑：たとえばドストエフスキーを読むのって、コミュニケーションのためじゃない気がするんですよ。それで読書仲間ができるのもいいんだけど、やっぱりドフトエフスキーを通して「私だけの私を探す」ために読むんじゃないかなって。

三宅：今年9月に出した『「話が面白い人」は何をどう読んでいるのか』（新潮社）は、いろいろ考えた末に、「コミュニケーションのため」と名目をつくることで、みんなに批評を読んでもらおう、と考えた本なんです。

それはマスに届ける意味においてはいいんですけど、だけど一方で、自分自身も本当にコミュニケーションと紐付けないと読んでもらえないのか。これは自分でも葛藤中 です。

東畑：同じ葛藤が僕もあります。僕も「つながり」と「孤独」というときの、つながりのほうの話をずっと書いてきたんです。『聞く技術 聞いてもらう技術』（筑摩書房）とか『雨の日の心理学』（KADOKAWA）は、一人でいるのは弱くて危険なことだから、どうすれば他者とつながっていけるんだろうかという発想で書いている。これは根源的に大切なことではあるんです。でも、一方で孤独の価値もある。

三宅さんがXで、今年はケア関係の本が立て続けに出ていると投稿していました。今、個人的であることを僕が書いているのは、その時代性とも関係しているんですよね。

三宅：今年はケア関係の大家たちが全員「これぞ」という本を出していて驚いた、という投稿ですね。『カウンセリングとは何か』、松本卓也先生の『斜め論』（筑摩書房）、信田さよ子先生の『なぜ人は自分を責めてしまうのか』（筑摩書房）、それから松本俊彦先生の『身近な薬物のはなし──タバコ・カフェイン・酒・くすり』（岩波書店）。どれも自分自身の話、孤独やひとりになるという問題を扱っています。

東畑：これは僕の見立てでは、コロナが大きかったと思います。あの数年は社会のつながりが断たれて、みんながステイホームして一人になっていたじゃないですか。当時は僕も「つながりが大事だよ」と書いていた。そう言いたくなるぐらい、つながりよりもステイホーム、安全が大事だっていう圧力が強かった。

だけどコロナが明けて、今はつながることの暴力性もちゃんと考えなきゃいけないと思うようになりました。物語は人と人とを強制的につなげますし、そのことで他者を排除することもある。物語がマーケティングや政治の動員のための道具になっているという話も、そういう流れで出てきているように思います。

松本卓也さんの『斜め論』も、つながりだけじゃダメなんじゃないかということを「斜め」という概念を使って言っています。彼もアフターコロナの中で、この本を書く時期がやって来たと思ったんじゃないかな。

僕自身もずっと一人であることとか個人的であることについて考えていたけど、うまく書けてこなかった。それがようやくまとまってきたのだと思います。

三宅：そういう「書くなら今なんじゃないか」というタイミングって、ありますよね。

ここ1、2年のフィクションを見ていると、家族がテーマの話がすごく増えました。居場所、家族、つながりといった話がすごくウケる。みんなが安心するんだなあと思います。

でもそういうつながりを、臨床心理士の方々、特に信田先生なんかはおそらく「危ないのでは」と思いながら見ている。信田先生は東日本大震災のときも「絆」と言われすぎていることに警鐘を鳴らしていましたけど、今も似たものを察知しておられるんでしょうね。

