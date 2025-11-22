映画『国宝』の大ヒットもあり、歌舞伎界への注目が高まっている。一般社会とは異なり、特殊な世界である歌舞伎界では"梨園の妻"という存在が重要だという。放送作家でコラムニストの山田美保子さんが、"梨園の妻"について分析する。

【写真】中村橋之助と能條愛未が指を絡ませて夜の街を歩く熱愛デート写真（2021年）。能條が乃木坂46でデビューした当時の写真

随所から心配の声が上がっていた女性もいまや「梨園の母」

11月10日、金屏風の前で婚約会見を行ったのは、歌舞伎俳優の中村橋之助さん（29才）と元乃木坂46で女優の能條愛未さん（31才）。歌舞伎界の"金屏風会見"は、2013年2月の尾上菊之助さん（現・八代目尾上菊五郎・48才）と、中村吉右衛門さん（享年77）の四女・瓔子さん以来、実に12年9か月ぶりとなりました。

今年6月には「結婚しない男」ともいわれていた中村七之助さん（42才）が元人気芸妓の杏奈さん（35才）と都内の高級ホテルで豪華披露宴を行い、人間国宝の片岡仁左衛門さん（81才）や三笠宮家の彬子さま（43才）、七之助さんの高校時代からの親友・松本潤くん（42才）ら約600人が祝福したことも大きな話題になりました。

ここ数年、ネガティブな話題が少なくなかった歌舞伎界。しかし、今年の「新語・流行語大賞」30選にもノミネートされ、社会現象となり、いまなおロングランを続け、興収170億円を突破した映画『国宝』の後押しもあったのか、前出の橋之助さんと能條さんの会見は押しかけた報道陣の熱量が非常に高かったといいます。

……『国宝』効果だけではありませんよね？ かつて、橋之助さんには結婚目前ではないかといわれていた女性がいらっしゃり、関係者から"許し"が出ていた"過去"がありました。

ですから能條さんの強気な押しは大きな話題となる一方、橋之助さんのお芝居にはどんどん色気が増していったものです。

果たして4年半の交際を経て、来年初夏に挙式、披露宴を執り行うとのこと。婚約会見を「やりなさい」と背中を押したのは母の三田寛子さん（59才）だったそうですね。しかも能條さんのお着物は1991年、三田さんが中村芝翫さん（60才）との婚約会見で着ていらしたものだったとか。いまや「梨園の妻」よりも「梨園の母」として評価される三田さんですが、着付けにまで口出ししたことには世の小姑たちから批判の声が上がっています。三田さんは「義理の父、七代目中村芝翫（享年83）が呉服屋さんで肩に反物をあてて見つくろってくださった、おめでたい柄」「よかれと思ってやっているのに」とラジオ番組で吐露しておられました。なんだか早くも大変そうです。

その三田さんはアイドル時代、いわゆる天然さんで、『笑っていいとも！』（フジテレビ系）の「寛子のおかし大好き」コーナーでの"料理下手"が印象的でした。だからか、梨園に入ることになった頃は「京都出身というだけで？」「大丈夫？」などと随所から心配の声が上がっていたのも確かです。

でも、立て続けに3人の男児を出産。しかも全員を歌舞伎役者に育て上げたうえ、夫の女性問題がメディアを賑わせ続けても常にド〜ンと構えていらっしゃる。

お礼状や贈り物には毎回驚かされる

「三田寛子さんのようになりなさい」とは、2016年、藤原紀香さん（54才）が片岡愛之助さん（53才）と結婚する際、関係者が進言したとして有名です。しかし、その紀香さんもいまでは最強の「梨園の妻」です。

以前、『1周回って知らない話』（日本テレビ系）が紀香さんに密着を試みた際、スタジオでその様子を拝見した中でもっとも驚いたのは、愛之助さんのファンの皆さんにLINEで演目の見どころを解説していたこと。

もちろん劇場では和服でお客様のお出迎えやお見送りをされていて、「紀香さんに会うのを楽しみにしているお客様が多い」とまで言われるようになったのです。

さらに、ご贔屓筋への暑中見舞いや年賀状など、一度に数種類を注文し、毛筆でお一人おひとりに異なる文言を綴り、お花や着付けのお稽古などもされているうえ、ご主人の健康管理も完璧。「確かに結婚してから愛之助さんはシュッとしましたよね」とMCの東野幸治さん（58才）も感心されていました。

自身も芸能界でお仕事を続けていらっしゃるので三田さんや紀香さんの言動が目立ちがちですけれど、もう1人、前田愛さん（42才）を忘れてはなりません。

人気子役として、『あっぱれさんま大先生』（フジテレビ系）やドラマ『はみ出し刑事情熱系』（テレビ朝日系）シリーズなどに出演してジュニアアイドルとしておなじみだった愛さんは2009年、二代目中村勘太郎さん（現・六代目中村勘九郎、44才）と結婚。

なんと言っても、十八代目中村勘三郎さん（享年57）ファミリーの一員となったことは大きな話題となり、三代目中村勘太郎さん（14才）と二代目中村長三郎さん（12才）を出産。なかでも公私にわたり伸び伸びしていらっしゃる長三郎さんは「おもしろい」と各方面から大評判です。

勘三郎さんのご生前、某ステーキ店でのファミリーのお祝いに私が遭遇した際、愛さんについて「いい子が来てくれた」と心から喜び、安堵の表情を浮かべていらしたことが忘れられません。

夫を支え、跡継ぎを育てることが最大のお仕事であり、カチンと来ることがあったとしても「じゃあ、あんたがやってみろよ」とは決して言わずに、一家を支え続けるのが「梨園の妻」。

私は母校の先輩や後輩に歌舞伎役者さんが多くいるのでいろいろと間近で見せていただけるのですが、「梨園の妻」からのお礼状や贈り物には毎回驚かされます。各地のおいしいものをよくご存じで、季節に応じた和テイストのセレクトが本当にすてきなのです。

記憶力も抜群で、人の名前と顔を完璧に覚えていて言葉遣いやご挨拶も完璧。能條愛未さんにはぜひ三田寛子さんを目標にがんばっていただきたいです。

構成／山田美保子

『踊る！さんま御殿!!』（日本テレビ系）などを手がける放送作家。コメンテーターとして『ドデスカ＋』（メ〜テレ）、『1周回って知らない話』（日本テレビ系）、『サンデージャポン』（TBS系）に出演中。CM各賞の審査員も務める。

※女性セブン2025年12月4日号