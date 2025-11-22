1978年に調教助手として競馬界に入り、1989年に調教師免許を取得。以来、アパパネ、アーモンドアイという2頭の牝馬三冠を育てた現役最多勝調教師・国枝栄氏が、2026年2月いっぱいで引退する。国枝調教師が華やかで波乱に満ちた48年の競馬人生を振り返りつつ、サラブレッドという動物の魅力を綴るコラム連載「人間万事塞翁が競馬」から、アパパネの引退、その子供たちの活躍についてについてお届けする。

【写真】通算勝利数は日本競馬史上10位で現役最多という名伯楽・国枝栄調教師

＊ ＊ ＊

2012年、5歳の秋を迎えたアパパネは府中牝馬ステークスを予定していたが調教中に浅屈腱炎を発症してしまった。3歳三冠を達成、古馬になってヴィクトリアマイルも勝ったので「次の仕事」へ向かう時期だと考え引退、金子真人オーナーが繁殖牝馬として所有することになった。アパパネはこの時代に結果を出した牝馬では珍しく、サンデーサイレンスの血が入っていないため、ディープインパクトをつけられた。

2014年2月に生まれた初めての産駒は父と母のGI勝利数を合わせて「十二冠ベビー」ともてはやされた。預からせていただくことになって最初に見たとき、「これはいい子が出たなあ！」と感嘆したよ。初仔は小柄なことが多いが、とにかく馬っぷりがよかった。これはダービーを勝てるかもしれないと思った牡馬は「モクレレ」と名付けられた。ハワイの言葉で飛行機という意味だそうだ。

ところがこいつがとにかくやんちゃ。牧場にいるときから乗り手を怪我させてしまったりして、基本的な調教がスムーズにできなかった。何か教えようとすると、嫌だよ、僕はやらないよというような拒絶反応を示したり、こちらに向かってきたりして、まるで前向きじゃない。ハンドル操作が利かないという馬は手掛けたことがあるけれど、そもそもなかなかエンジンがかからないのだ。

それでも8歳まで走って4勝。普通の血統ならばよく走ったということになるのだろうが、この両親にしては物足りない。3勝が7、8月の暑い時期だったというのはアパパネ譲りだったかな。

次男のジナンボー、三男ラインベックは私の厩舎ではなかった。2頭ともオープン入りし重賞でも入着したが、やはりモクレレ同様、扱いが難しい馬だったようだ。

次に生まれたのが初めての牝馬アカイトリノムスメで、私の厩舎で管理させてもらうことになった。牡馬にくらべてちょっと迫力はなかったけれど、ディープインパクトの産駒だけあって走りが軽く、センスの良さを感じたし、何より性格が素直だった。

3歳2月にクイーンカップを勝って賞金を積み上げ、ソダシが勝った桜花賞は4着で、オークスではユーバーレーベンの2着。走る度にメンタルがしっかりしてきて、三冠目の秋華賞を勝ってくれた。4歳の春に骨折して早々と引退してしまったが、母親となって昨年ブリックスアンドモルタルの子を生んだ。アパパネもおばあちゃんになったわけだ。

その弟たち、バードウォッチャーとアマキヒも、それぞれ頑張って走り、調教師生活が残り少なくなった私に、いい夢を見させてくれた。

現役時代にGIを5勝もしただけでなく、母親として毎年生んだ子供たちがみな競走馬として出世し、ついにはGI馬も送り出した。これぞ名牝中の名牝である。この血が広く長く根付いてくれることを願うばかりだ。

【プロフィール】

国枝栄（くにえだ・さかえ）／1955年岐阜県生まれ。東京農工大学農学部獣医学科卒業後の1978年から美浦・山崎彰義厩舎で調教助手。1989年に調教師免許を取得して1990年に開業、以後優秀調教師賞7回、優秀厩舎賞7回。主な管理馬はほかにブラックホーク、マツリダゴッホ、サークルオブライフ、ステレンボッシュなど。

※週刊ポスト2025年11月28日・12月5日号