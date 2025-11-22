¥Æ¥ê¡¼°ËÆ£¡¡Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤Î¡ÖÄ¶¤ªÊõ¡×Ë¹»Ò¤«¤Ö¤ê¡Ö¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤â¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡þÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¡Ö¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¡×¡Ê2025Ç¯11·î21Æü¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡ÍÄ¾¯´ü¤«¤éÄ¹Åè¤µ¤ó¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¥Æ¥ê¡¼°ËÆ£¡Ê75¡Ë¤Ï¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿µð¿Í¤ÎË¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¤³¤ÎË¹»Ò¤Ï2000Ç¯¤Ëµð¿Í¤¬ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤ËÄ¹Åè¤µ¤ó¤¬¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÖÄ¶¤ªÊõ¡×¡£Î¢ÃÏ¤ÎÃæ±û¤Ë¤ÏÇØÈÖ¹æ¤Î¡Ö3¡×¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤òÎå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö²¶¤¬»Å»ö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¡¢¥ß¥¹¥¿¡¼¤â´ÆÆÄ¤ò²ò¸Û¤µ¤ì¤ÆÏ²¿Í¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¶¶ø¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¤±¤É¡È²¶¤â¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤ë¾ì¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¡É¤Ã¤Æ¡×¤È²óÁÛ¡£
¡¡Ä¹Åè¤µ¤ó¤¬04Ç¯¤ËÇ¾¹¼ºÉ¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢Éüµ¢¤Ë¸þ¤±¤ÆÅØÎÏ¤¹¤ë»Ñ¤Ë¤â¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤·¤Æ¤ë»þ¤â¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤â¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤¯À¸¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¡Ö²¶¤â¤³¤ì¤«¤é¼å¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤ÆÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤È¤¤Ëµã¤¸À¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¡¢¼Ö°Ø»Ò¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦¾ì½ê¤ËÆ²¡¹¤ÈÍè¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£