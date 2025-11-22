伊藤桃々プロデュース♡Rosemランジェリー新作ホリデー登場

Z世代から圧倒的支持を集めるモデル・伊藤桃々がプロデュースするランジェリーブランド「Rosem」より、2025年11月6日(木)19時よりホリデー限定ランジェリーが発売されました♡バックスタイルの大胆さと上品なレースが際立つデザインは、思わず振り返るほどの存在感。シャインレッドはフェミニンでときめきを、シャインブラックは甘さとスパイスの絶妙バランスで夜をドラマチックに彩ります。

シャインレッドで可愛くときめく冬



シャインレッドは、バラとリボンを組み合わせた上品な刺繍レースと艶めくサテン、大きなリボンが魅力。

A～Gカップ対応、ブラアンダー65～75cm、ショーツはMサイズ（ヒップ87-95cm）またはLサイズ（ヒップ92-100cm）で、価格は税込4,400円。

ふと振り返るバックスタイルが、ホリデーシーズンにぴったりのあざと可愛さを演出します♡

ブラックで夜をドラマチックに



シャインブラックは、とろけるような艶感と煌びやかなレースで“可愛いのに色っぽい”を実現。谷間をしっかりメイクする設計で、美しいシルエットを演出します。

ブラA～Gカップ対応、アンダー65～75cm、ショーツMサイズ（ヒップ87-95cm）またはLサイズ（ヒップ92-100cm）、価格は税込4,400円。甘さとスパイスが絶妙に融合した冬の特別な一着です。

Rosem公式で最新情報をチェック



Rosemの新作ランジェリーは公式サイトや公式Instagram、公式LINEアカウントで最新情報を発信中です♪ホリデーシーズンに向けて、着用イメージやコーディネート例もチェックできます。

伊藤桃々プロデュースの限定デザインを見逃さず、あざと可愛い冬を楽しんで。

伊藤桃々と楽しむホリデーシーズン



伊藤桃々プロデュースのRosemランジェリーは、シャインレッドで可愛く、ときめきを添え、シャインブラックで夜をドラマチックに演出するホリデー限定アイテム。

バックスタイルの大胆さや上品なレースが、特別な日の自分を格上げします♡公式サイトやSNSで最新情報をチェックして、冬の特別なランジェリーコレクションをぜひ手に入れてください。