紗栄子、珍しすぎる“本名”告白 モデルの長男も紹介でSnow Manメンバー驚き
タレント・実業家の紗栄子（39）が、21日放送のTBS系バラエティー『それSnow Manにやらせて下さい』2時間スペシャル（後7：00）に出演。意外な本名を告白した。
【写真】圧倒的なスタイル＆イケメン…“そっくり”な紗栄子の長男・道休蓮
Snow Manとのスタジオトークの中で「紗栄子さん、お子さまが“めめ”（目黒蓮）と同じ名前でモデル？」と向けられると、紗栄子は「道休蓮っていうんですけど、これ本名です」とコメント。続けて「私も道休紗栄子って言うんです」と笑顔で打ち明けると、Snow Manメンバーから「道休さん？」「かっこいいな」との声が上がり、道休蓮の年齢が18歳であることがわかると「大人っぽい！」とさらに驚きが広がっていた。
道休蓮は2008年生まれ、北海道出身。9歳のときに渡英、全寮制のウィンチェスター・カレッジで学び、現在は大学進学を控えたクラスを選択中。今年2月にはSPUR3月号の表紙を飾った。同月ミラノで開催された「N21」2025-26年秋冬コレクションのランウェイショーへゲストとして出席。「N21」にて広告モデルデビューを果たした。
今回は国家的プロジェクト“リニア中央新幹線”の裏側に『それスノ』がバラエティー番組として初潜入。阿部、ROLANDに加え、前回に引き続き新幹線が大好きだという天才子役・佐藤大空が参戦する。JR東海全面協力のもとロケを敢行し、「未来の道」「最先端マシン」「極秘新駅」「新型車両」など、超貴重なエリアへ潜入することに成功した。
さらに、今年夏に完成したばかりの新型車両に、バラエティー番組としては初めて乗車させてもらうことに。時速500キロ超の未知の世界に3人は大興奮。新時代の幕開けとなる“リニア中央新幹線”の知られざる裏側に迫った。
スタジオでは、本企画で恒例となったムチャぶりの“即興名言”にSnow Manが挑戦する。また『それスノ』初登場となる北川と共演経験のある阿部、佐久間大介とのスタジオトークにも注目。北川は阿部を○○と呼んでいる（!?）など、意外なエピソードが飛び出した。
そして「未成年の主張」第4弾は深澤辰哉と渡辺翔太が千葉・木更津総合高等学校へ。ロケ当日はあいにくの雨天ということもあり、企画史上初となる体育館で開催。2000人超の生徒が集まった熱気に満ちあふれた体育館では、令和の高校生ならではの主張や愛の告白が続々と登場した。
