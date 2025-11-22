ピアニストでグラビアアイドルの音羽美奈（27）が22日までに、自身のインスタグラムを更新。水着ショットを投稿した。

「＃デビルちゃん」とハッシュタグを付け、胸の部分に赤いバツ印がデザインされた布面積少なめな黒ひもビキニ水着姿を披露。さらに「＃白ビキニのお姉さん」とハッシュタグをつけて題した白ビキニ水着姿もアップ。少し前かがみになってバストを強調したり、腰を曲げてくびれを際立たせるポーズをとった写真を公開した。

また、「私に撃たれたい人どーこだっ」とつづり、迷彩柄のパンツに胸元を大きく露出した黒のトップスを着たサバイバルゲーム姿や、「カフェラテを飲むだけの動画 どこのカフェラテが美味しいかな〜」と記し、ドリンクを手にした肌色ランジェリー姿の動画もアップした。

ファンやフォロワーからも「笑顔は宇宙一」「か、かわいいが過ぎる」「ダイナマイトボディ炸裂」「えちかわいい」「Sexy princess」「下乳たまりません」「かっこいい」などのコメントが寄せられた。

音羽は北海道出身。3歳からピアノを習い始め、フェリス女学院大音楽学部演奏学科を卒業し、ピアニストとして活動中。大学時代にコスプレやグラビアのイベントに参加。「みなぽち」の名前でコスプレーヤーなどの活動を開始してSNSで注目を集め、24年5月に1stDVD「shining body」を発売。今年1月の3rdDVD「ピアニッシモ」発売時に音羽美奈に改名。同4月に「週間プレイボーイ」で初グラビア。バストは98センチHカップ。同9月にゼロイチファミリア所属。趣味は乗馬、美術館巡り。来月14日には自身初のソロコンサートを都内で開催する。